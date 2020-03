Landrat Kerth zu Vermietungen in Corona-Zeiten: Notfalls greift die Polizei durch

Stralsund/Barth

Der Landrat Vorpommern-Rügens, Stefan Kerth, hat vor allem die Betreiber von Ferienwohnungen gewarnt, in Zeiten der Corona-Krise noch Gäste aufzunehmen. Der Tourismus sei zwar im Großen und Ganzen eingestellt und Hotels vollständig geschlossen, aber dennoch hielten sich einige Vermieter offenbar nicht an die derzeit geltenden Regeln. „Wenn es ein Problem gibt, dann sind es die Ferienwohnungen. Aber auch hier sind nur noch ein Bruchteil dieser Bettenkapazitäten belegt. Es wird vermutet, dass viele dieser Belegungen illegal (und somit strafbar!) sind“, schrieb Kerth am Sonntag auf seiner Facebookseite „Dr. Stefan Kerth. Einfach nur Mensch.“

Auch Vermieter machen sich strafbar

Auch ein Vermieter mache sich strafbar, wenn der Mieter sich zur Zeit nicht in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten darf, so Kerth, der zugleich um Verständnis dafür bat, dass „die fleißigen Kolleginnen und Kollegen in den Ämtern nicht allen Hinweisen und Anzeigen sofort werden nachgehen können.“ Das sei nicht zu schaffen. „Ich bin mir aber sicher, dass es sich sehr schnell herum sprechen wird, wenn hier durchgegriffen wird, notfalls mit Hilfe der Polizei, die dafür bereit steht“, so Kerth.

Gleichzeitig mahnte der Landrat aber zur Besonnenheit. „Nicht jedes auswärtige Kennzeichen ist automatisch illegal hier“, schrieb er. Erstens müsse man in Deutschland seit 2015 sein Autokennzeichen nicht mehr ummelden. „Zweitens ist es für Menschen, die in MV arbeiten und hier einen Zweitwohnsitz haben, durchaus erlaubt, diesen zu nutzen. Andererseits ist es aber eben ganz klar NICHT erlaubt, seine eigene Ferienwohnung, selbst wenn sie Zweitwohnsitz ist, zum ,Überwintern’ in der Krise zu nutzen.“

Medizinische Kapazitäten würden nicht ausreichen

Menschlich habe er volles Verständnis dafür, dass die Menschen gerade jetzt aus Ballungsgebieten „in unser beschauliches Mecklenburg-Vorpommern drängen.“ Es gebe aber einen ganz nüchternen Grund dafür, dass das unterbunden werde. Die medizinischen Kapazitäten der Bundesländer würden sich an der Bevölkerung mit Hauptwohnsitz orientieren. Für die Menschen, die einen Zweitwohnsitz in MV hätten, seien diese Kapazitäten nicht ausgelegt. Je nach Lage werde es, soweit erforderlich, innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns Verlegungen in eine Region geben, aber auch Patientenverlegungen aus einer Region hinaus. „Unsere Krankenhäuser in MV sind als Krankenhausnetz zu betrachten“, so Kerth.

Noch wenige Fälle von Erkrankungen in Vorpommern-Landkreisen

In Vorpommern-Rügen sei das exponentielle Ansteigen der Erkrankungszahlen bislang noch ausgeblieben, so der Landrat. Nach OZ-Informationen gab es im Landkreis gestern 15 bestätigte Fälle. Im Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald waren es 26.

Von Thomas Pult