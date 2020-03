Landrat Michael Sack appelliert: „Nur gemeinsam können wir die derzeitige Situation meistern“

Greifswald

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Vorpommern-Greifswald steigt mittlerweile täglich. 26 Personen wurden bisher positiv auf das Virus getestet (Stand: 20. März, 14 Uhr). Schulen und Kindergärten sind seit Anfang der Woche geschlossen, zwei Tage später war für Einzelhändler und Barbesitzer Schluss. Als erstes Bundesland verhängte Bayern am Freitagmittag landesweite Ausgangsbeschränkungen. Ob es diese auch bald in MV geben wird, ist noch unklar.

Kontaktreduzierung zum Schutz für ältere und vorerkrankte Menschen

Landrat Michael Sack ( CDU) weist darauf hin, dass kommende Entscheidungen dem Zweck dienen, die Verbreitung des Virus einzudämmen und so die Zahl der Erkrankungen zu minimieren. Der Politiker appelliert an die Vernunft der Menschen: „Das Coronavirus wirbelt in diesen Tagen unser gesamtes Leben durcheinander. Wir machen uns Sorgen um unsere Kinder, um unsere Eltern und Großeltern, um Freunde und Verwandte.“ Daher sei es jetzt besonders wichtig, Kontakte auf ein Mindestmaß und auf einen Mindestabstand zu reduzieren, um Risikogruppen wie ältere und vorerkrankte Menschen zu schützen, so der Landrat weiter.

Das öffentliche und soziale Leben werde sich nun für eine längere Zeit verändern: „Lassen Sie uns diese Herausforderung annehmen. Nur gemeinsam können wir die derzeitige Situation meistern – entschlossen, besonnen und solidarisch.“ Am Freitag wurden in der Hansestadt Informationsblätter des Landkreises mit dem Appell des Landrates in die Briefkästen geworfen.

Wichtige Telefonnummern

Bürgertelefon des Landkreises: 03834 / 87602300

Bürgertelefon des Landesamtes für Gesundheit und Soziales: 0385 / 588 5888

Von OZ