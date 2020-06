Greifswald

In den vergangenen Wochen war es immer wieder Thema in der Hansestadt: Wie geht es mit den beiden Streetworkern in Greifswald weiter? Ursprünglich wurden die beiden Mitarbeiter vom Landkreis bezahlt, mit dem Hinweis auf die Zuständigkeit der Stadt für diese lokale Aufgabe hatte der Kreis aber die Finanzierung zum 31. Juli gestoppt. Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) hatte noch auf der Hauptausschusssitzung über die Möglichkeit einer Weiterführung der Streetworker durch freie Träger berichtet, ein Teil der Mittel könnte vom Landkreis bis 2021 bereitgestellt werden. Doch Landrat Michael Sack ( CDU) sieht das etwas anders. „Der Landkreis hat die Personalhoheit und wir werden diese zwei Streetworker-Stellen nicht weiterführen und auch nicht Kofinanzieren“, betonte er am Freitag. „Das liegt nicht an den Mitarbeitern, die sind hervorragend und werden auch im Kreis weiter beschäftigt, sondern am Konzept der Straßensozialarbeit.“ Sack will verstärkt auf Präventionsarbeit setzen. Man müsse früher mit der Unterstützung, Betreuung und Beratung von jungen Menschen in Schwierigkeiten anfangen, findet er, „nicht erst, wenn sie ein Fall für die Streetworker werden.“

„Früher mit der Präventionsarbeit anfangen“

Insbesondere der Übergang von Schule in den Beruf sei eine kritische Phase, Jugendarbeitslosigkeit ein nicht zu unterschätzendes Problem. Sack hat eine andere Idee. „Wir sollten gemeinsam ein neues Konzept stricken“, so der CDU-Politiker. „Grundlage hierfür könnte der Paragraf 16h des Sozialgesetzbuches sein, den bisher meines Wissens nur die Hansestadt Rostock nutzt.“ Demnach können durch die Agentur für Arbeit Mittel für die Betreuung von „schwer zu erreichenden“ Menschen unter 25 Jahren bereitgestellt werden, ein Eigenanteil von rund 30 Prozent könnte zunächst durch das bisherige Personalbudget der Streetworker durch den Landkreis bereitgestellt werden. „Nach 2021 müsste das aber die Stadt übernehmen“, so Sack. „Mit einem solchen Konzept könnten wir in meinen Augen deutlich mehr erreichen, auch was die Personalstärke angeht. Die Leistungen könnten freie Träger übernehmen.“ Sicherlich auch eine für den Landkreis kostenmäßig attraktive Lösung. Für seine Entscheidung die beiden Stellen nicht mehr weiterzufinanzieren, hatte Sack in der Vergangenheit viel Kritik geerntet. Über eine Online-Petition, mit der Kreis- und Stadtjugendring gegen die Entscheidung des Kreises protestierten, kamen bislang mehr als 1000 Stimmen zusammen. Am Donnerstag will die Greifswalder Bürgerschaft entscheiden, welche Variante der Weiterführung der Straßensozialarbeit für die Stadt in Frage kommt.

Von Anne Ziebarth