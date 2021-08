Greifswald

Am Freitagnachmittag tagte der Kreiswahlausschuss, um die Kandidierenden für die Landtagswahlen zu bestätigen – zumindest diejenigen, die um ein direktes Mandat der Wahlbezirke im Kreis kämpfen. In den Wahlkreisen entlang der Küste (Wahlkreis 1 – Greifswald, Wahlkreis 29 – Greifswalder Umland mit Anklam, Lubmin und Karlsburg und Wahlkreis 30 – Usedom mit Wolgast) stellten bis zu elf Parteien insgesamt 28 Kandidierende auf. Bestätigt wurden alle von ihnen – wenn auch mit Diskussionen.

Diskussionsbedarf bei zwei Parteien auf Usedom

Besonders viel Diskussionsbedarf gab es auf Usedom. Hier wollen insgesamt neun Parteien Direktkandidierende in das Rennen um die Plätze im Schweriner Schloss schicken. Während die Sozialdemokraten, Grüne, Linke, FDP, Freien Wähler, Basis und Unabhängige ihre Vorschläge ohne Bedenken des Kreiswahlleiters Gunnar Mißling durchbringen konnten, musste über die Kandidaten von CDU und AfD gesprochen werden. Für die Christdemokraten war damals etwas überraschend Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler angetreten. Nicht gegen seine Kandidatur, aber gegen das Wahlverfahren legte ein CDU-Mitglied der Insel Usedom Einspruch bei den Landes- und Kreiswahlausschüssen und vor dem CDU-Schiedsgericht ein. Der Beschwerdeführer sei nicht zu der Veranstaltung eingeladen worden. Mißling erkannte jedoch nach kurzer Diskussion keinen Grund, warum die Wahl Weiglers unrechtmäßig gewesen sein sollte. Der Ausschuss schloss sich an.

Gleich sechs Einsprüche erreichten den Wahlleiter des Kreises bei der Wahl von Stephan Reuken als Direktkandidat für die AfD. So soll der Parteitag, auf dem Reuken im Juli gewählt wurde, gleich in mehreren Punkten unrechtmäßig gewesen sein. Zu kurze Ladungszeit, zu wenig Zeit zwischen zwei Parteitagen, Beeinflussung der Wahlberechtigten – die Liste der innerparteilichen Verstöße, die Mißling verlas und über die diskutiert wurde, war lang. Trotzdem wurde Reuken vom Wahlausschuss bestätigt. Als Begründung hieß es, dass die Beschwerden alle innerparteilicher Natur gewesen seien.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landtagswahlen am 26. September

Am 26. September können die WählerInnen in Mecklenburg-Vorpommern zwei Stimmen zur Landtagswahl abgeben. Die erste Stimme gilt den nun bestätigten Direktkandidierenden und die zweite der Landesliste, die ebenfalls am Freitag, aber unter der Zuständigkeit des Landeswahlausschusses, bestätigt worden ist. Bis zum 12. August muss jedoch noch gewartet werden, bis die Wahlzettel wasserfest gefüllt sind. Bis dahin können Wahlberechtigte Widerspruch gegen die Entscheidungen der Ausschüsse einreichen.

Von Philipp Schulz