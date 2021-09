Greifswald

Bernd-Rainer Wziontek tritt für die Freien Wähler zur Landtagswahl an. Er bewirbt sich um das Direktmandat im Wahlkreis 29. Der Greifswalder ist 61 Jahre alt und von Beruf Betriebsleiter. Wziontek ist ausgebildeter Meister für Elektronik.

Während er der OSTSEE-ZEITUNG auch nach mehrfacher Nachfrage nicht Rede und Antwort stand, gab er dem Portal abgeordnetenwatch.de einige Informationen. So seien für ihn die Themen Umwelt, Bildung, Wirtschaft, welche überall auf der Tagesordnung stehen würden, klar. Dabei käme jedoch ein Punkt zu kurz: Wziontek gehe es um die Senioren.

Für ihn ein Thema, vor dem viele die Augen verschließen würden. „Dazu kommt, dass die Generation ’Babyboomer’ jetzt in Ruhestand geht und der ländliche Raum ist ein guter Ort, diesen zu genießen“, fasst er in dem Portal zusammen. Weiter erklärt er, dass immer mehr Menschen aus anderen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern als Wohnort für sich entdecken würden, um ihren Lebensabend zu genießen. Um diese Menschen will Wziontek sich ebenfalls kümmern.

Rufbusse und Ärztliche Grundversorgung ausbauen

Doch wie kümmert man sich von Schwerin aus um Senioren? Wziontek kennt die Antwort. Es müssten bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu zählt er den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs und der Rufbusse genauso auf, wie eine bessere ärztliche Grundversorgung. Kleine Unterzentren, also Städte mit nur wenigen tausend Einwohnern, die aber trotzdem eine gewisse Infrastruktur – auch für die umliegende Bevölkerung - vorhalten, sollen laut Wzionteks Wunsch erhalten bleiben.

Zudem seien ihm bezahlbare Plätze in Senioren- und Altersheimen wichtig. Dazu gehöre auch die Stärkung der Berufe im Bereich der Altenpflege.

Von Philipp Schulz