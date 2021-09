Spantekow

Christian Bartelt will für die FDP den Wahlkreis 29 in Schwerin vertreten. Der 44-Jährige lebt und arbeitet mittendrin, als Zahnarzt hat er eine eigene Praxis in Spantekow, südöstlich von Anklam. Seit 2002 ist er bereits für die Freien Demokraten aktiv, unter anderem auch auf kommunaler Ebene im Kreistag.

Der Familienvater von drei Kindern kandidiert, weil er voller Überzeugung ist, „dass Deutschland unbedingt umfassend modernisiert werden muss.“ Er und die Parteikollegen von den Freien Demokraten hätten dazu die besten Ideen, wie das geschehen solle. Davon ist er überzeugt. Er tritt nicht nur für den Landtag an, sondern hat seinen Hut auch in den Ring geworfen und sich um einen Sitz im Bundestag beworben. Dafür kandidiert er im Wahlkreis 16, der ebenfalls große Teile Vorpommern-Greifswalds abdeckt.

Aus Bartelts Sicht habe die vergangene Legislatur sehr deutlich gezeigt: „Die Landesregierung hat die Digitalisierung verschlafen, bei der Bildungspolitik keinerlei Fortschritte gemacht und auch wirtschaftlich das Land nicht weiter vorangebracht.“ Nach so vielen Jahren Regierungsverantwortung falle es dementsprechend schwer, den immer wieder neu getätigten Versprechen dann Glauben zu schenken. Bartelt will deswegen eine liberale Stimme im Schweriner Landtag sein, will mitreden, um „bei der zukünftigen Gestaltung unseres Landes mehr aus den Möglichkeiten zu machen, die wir haben“, wie er selbst sagt.

Als gewählter Direktkandidat stünde er vor allem in der Verantwortung, sich für die Lösung der Probleme in seiner Heimatregion einzusetzen. „Aber generell geht es dann darum, in Schwerin liberale Politik zu machen, die das Land voranbringt“, erklärt er seine Ziele.

Der ländliche Raum darf nicht weiter ausgedünnt werden

Von Schwerin aus will Bartelt die Attraktivität des ländlichen Raumes stärken und dafür sorgen, dass dieser nicht weiter ausgedünnt wird. Er möchte auch dafür Sorge tragen, dass es wieder eine klare Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land gebe. „Im Speziellen gilt das natürlich berufsbedingt auch für die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum“, erklärt der Zahnarzt.

Hinzu kämen wirtschaftlicher Aufschwung und Wiederaufbau – speziell nach über anderthalb Jahren unter Corona-Bedingungen – und ganz wesentlich eine auskömmliche und gerechte Finanzierung der kommunalen Strukturen und die Wiederherstellung des Konnexitätsprinzips.

Von Philipp Schulz