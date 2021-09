Wackerow

Jasper Bartels ist erst 28 Jahre alt. Darin sieht er jedoch keine Schwäche, sondern seine Stärke. Bartels hat in Jena, Freiburg im Breisgau und Dublin Jura studiert. Bereits in Jena hat er sich in verschiedenen hochschulpolitischen Gruppen engagiert, die sich auch gezielt für europapolitische Themen einsetzen. Nach seinem Abschluss 2018 wurde er Mitglied bei den Grünen, „da die Bedrohung durch die Klimakrise von keiner anderen Partei genügend ernst genommen wird und keine andere Partei einen besseren Plan für die Zukunft Europas hat“, wie er selbst sagt.

Er kandidiert, denn er möchte ein junges Gesicht im Wahlkreis für die junge Generation in der Region sein. „Junge Leute engagieren sich politisch und wollen selbst gestalten, da sie sich von den aktuellen Abgeordneten nicht entsprechend ihrer Interessen und Probleme repräsentiert fühlen“, argumentiert er. Am liebsten sähe er die Grünen nach den Wahlen im September in Regierungsverantwortung.

Dann könnte seine Partei auch Verfehlungen geradebiegen, die während der Corona Pandemie gemacht wurden. Er erkennt an, dass die Politik es an vielen Stellen geschafft habe, nötige Maßnahmen zu treffen. „Was in den letzten eineinhalb Jahren unterlassen wurde, war in den Wandel zu investierten und diesen Umbruch als Chance zu nutzen, das Land beispielsweise in den Schulen mit neuer Technologie und nötigen Geräten für einen sicheren Betrieb auch in einer Pandemie auszustatten.“

Die Grünen müssen in Regierungsverantwortung

Als Direktkandidat im Schweriner Landtag würde Bartels zunächst mit aller Kraft und der Hilfe seiner Fraktionskolleginnen und -kollegen versuchen, in die Regierungsverantwortung zu kommen. „Nur mit uns in der Regierung können wir Mecklenburg-Vorpommern noch rechtzeitig in ein klimaneutrales Bundesland verwandeln, in dem nachhaltige Landwirtschaft und Tourismus einhergehen mit Innovationsforschung und einer Vorbildwirkung für die gesamte Bundesrepublik“, erklärt Bartels. Ihm persönlich liegt neben dem Bewältigen der Klimakrise auch Europa am Herzen. “

Im Wahlkreis selbst läge das Hauptaugenmerk auf den Kinder und Jugendlichen. Ihnen müsse eine Perspektive geboten werden und in ihrer Region müsse die Politik exzellente Schule und Ausbildung gewährleisten.„Keiner soll genötigt sein für Dinge, die in anderen Gegenden Deutschlands selbstverständlich sind, unsäglich lange pendeln zu müssen oder sogar zwangsläufig den Wohnort wechseln zu müssen“, so Bartels. Dabei sei auch wichtig, die nötige Infrastruktur aufzubauen, um auch per ÖPNV zur Berufsschule, Universität oder zur Arbeit zu kommen, Ist das nicht gegeben, „wandern unsere jungen und qualifizierten Leute ab.“ So gingen der Region die besten Talente und viel Potential verloren - es muss uns gemeinsam gelingen beides in der Region zu halten.

Von Philipp Schulz