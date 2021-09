Jarmen

Jeannine Rösler ist seit mehr als 20 Jahren politisch aktiv. Zunächst im damaligen Kreistag von Demmin, dann in Vorpommern-Greifswald, seit 2014 auch in der Gemeindevertretung in Tutow und seit 2019 dort auch als stellvertretende Bürgermeisterin. Für die Linke ist sie seit Anfang der 90er Jahre aktiv, erzählt sie.

Für die Partei sitzt die gelernte Diplom-Kauffrau auch seit 2011 im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. In ihrer Fraktion ist sie zuständig für Finanz- und Kommunalpolitik. Sie tritt erneut an, weil sie die Interessen der Region zwischen Ryck, Peene und Großem Landgraben mit Nachdruck vertreten wolle. „Ich weiß, wo der Schuh drückt, worauf es aktuell sowie in den nächsten Jahren besonders ankommt, etwas besser zu machen als bisher und wie dies umzusetzen ist.“

In der aktuellen Legislatur kann sie – trotz Arbeit in der Opposition – Gutes erkennen. „Die kostenlose Kita war ein richtiger, wenn auch längst überfälliger Schritt“, so Rösler. Nur mit Lob will sie die Regierung jedoch nicht entlassen. Es müssten nun dringend weitere Schritte folgen und gleichzeitig auch die Qualität verbessert werden. „Eine pädagogische Fachkraft sollte in der Betreuungszeit für weniger Kinder als bisher zuständig sein“, so Rösler.

Ein ähnliches Bild zeichnet sie angesichts der Finanzierung der Kommunen. Die bekämen mehr Geld, was gut sei. Doch auch hier Kritik: „Wir müssen weg von der Politik der goldenen Zügel und dem unsäglichen Förderwirrwarr. Stattdessen brauchen die Städte und Gemeinden mehr eigene Spielräume zum Gestalten“, kritisiert sie.

Raus aus dem Lohnkeller

Mit dem Direktmandat würde Rösler als erstes das Lohnniveau bearbeiten wollen. „Raus aus dem Lohnkeller“, ist ihre Devise. Zudem müssen Bildung und Ausbildung massiv verbessert werden. Das bedeute weniger Unterrichtsausfälle, mehr Lehrkräfte, kleinere Klassen, eine gute Schulinfrastruktur und moderne digitale Ausstattung in der Schule und zu Hause. „Drittens gilt es, mehr Anbindungen mit Bus und Bahn sowie mit sicheren Radwegen zu schaffen. Viertens setze ich mich dafür ein, dass auch die ländlichen Orte von Förderungen, wie der Wohnungsraumförderung profitieren können“, erklärt Rösler.

Klar ist für sie auch, dass die übergroße Mehrheit der Leute steuerlich deutlich entlastet würden und Multimillionäre und Milliardäre etwas stärker belastet. Dazu gehöre auch eine Anhebung des Mindestlohns – nicht in Stufen, sondern direkt. Das gelte für Deutschland, wie auch für den Wahlkreis 29. „Dies gilt auch für die Region, die sich noch immer im Lohnkeller der Republik befindet. Gut bezahlte Arbeit ist hier das A und O.“

Von Philipp Schulz