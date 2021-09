Jarmen

Jens Schulze-Wiehenbrauk will als neuer AfD-Kandidat den Erfolg der zurückliegenden Wahl wiederholen. Seine Partei bekam bei den zurückliegenden Landtagswahlen die meisten Stimmen im Wahlkreis 29. Der 55-jährige Agrotechniker und Agraringenieur ist seit 2013 in der AfD aktiv. Er kandidiert, weil er in der derzeitigen Politik nur eine Aneinanderreihung von Krisen, welche sämtlich hausgemacht sind, erkennt und sie beenden will. „Eine sachliche Auseinandersetzung findet leider nicht mehr statt“, analysiert Schulze-Wiehenbrauk die Lage.

Dabei sieht er sich im Landtag jedoch in einer klaren Rolle. Es bedürfe einer starken Opposition, erklärt er. Dazu stehe er zur Verfügung.

Demzufolge bedarf es einer starken Opposition, die auf Verwerfungen hinweist und deren Korrektur fordert. „Dazu stelle ich mich zur Verfügung.“ – Was läuft in der aktuellen Politik gut und was muss dringend besser werden? Schulze-Wiehenbrauk sieht bei der aktuellen Arbeit der Landesregierung nur ein Gutes: „Die aktuelle Politik hat Glück, dass die Deutschen so fleißig sind. Obwohl die Last der Abgaben immens ist, erledigen die meisten tagtäglich, trotz aller Widrigkeiten, ihre Pflicht.“

Die Probleme seien der unverantwortliche Umgang mit Steuergeldern, die in erster Linie für die Interessen der Deutschen einzusetzen seien. „Wenn Rentner Flaschen sammeln müssen, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können oder nach einer Flutkatastrophe die Hilfe staatlicherseits einfach verweigert und dann nur kläglich geleistet wird, hat die Politik in meinen Augen vollständig versagt“, schimpft er.

Mehr Menschen mit einbinden

Einmal gewählt, will Schulze-Wiehenbrauk mehr Menschen mit einbinden. „Es gibt sehr viele verschiedene Bürgerinitiativen, die mit der Erbauung von Windkraft- und Solaranlagen nicht einverstanden sind“, stellt er fest. Diese Leute würden zwar angehört, aber am Ende würde trotzdem gegen deren Willen gehandelt. Das bedeute im Umkehrschluss, die Meinung der Bürger interessiere nicht wirklich. Gleiches gelte für den Hang zur Vernässung von Moorlandschaften durch die aktuelle Politik.

„Für den Naturschutz werden Millionen und Abermillionen aufgebracht. Bei den Menschen im ländlichen Raum, der dringend auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen ist, wird gerne gespart“, so Schulze-Wiehenbrauk. Gleiches gelte für die Gesundheitsversorgung, das Bildungssystem, Löhne sowie Renten. „Mir ist wichtig, die finanziellen Mittel in die Entwicklung des ländlichen Raumes fließen zu lassen, um die Interessen der Einwohner zu stärken.“

Den Wahlkreis will er wieder für junge Menschen attraktiv machen. Gerade bei den 18 bis 35-Jährigen klaffe eine große Lücke. Neu angesiedelte Unternehmen, Perspektiven im Job und gute Löhne könnten laut Schulze-Wiehenbrauk den Trend des Fortzugs wieder beenden.

Von Philipp Schulz