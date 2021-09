Rostock

Am 26. September 2021 ist Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben an dieser Stelle für Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl im Landkreis Vorpommern-Greifswald zusammengestellt. Sobald die Ergebnisse der Wahlen feststehen, finden Sie hier auch Grafiken zu Ihren Wahlkreisen. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind die Wahlkreise 1, 29, 30, 13, 35 und 36.

Wie läuft die Landtagswahl ab?

Wählerinnen und Wähler gehen zum Wahllokal, das auf der Wahlbenachrichtigung steht. Dort erhalten diese Stimmzettel – für die Bundestagswahl und für die Landtagswahl. In der Wahlkabine können dann die Kreuze gesetzt werden. Jede Wählerin und jeder Wähler hat pro Wahl zwei Stimmen: Für den Direktkandidaten (auf der linken Seite) und einer Partei (auf der rechten Seite). Anschließend wird der Stimmzettel in die Wahlurne geworfen. Ab 18 Uhr folgt dann die Auszählung aller Stimmen.

Wann öffnen und schließen die Wahllokale?

Die Wahllokale in MV haben am Sonntag, 26. September 2021, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Gewählt wird in dem Wahlraum, der auf der Wahlbenachrichtigung angegeben ist.

Was muss zur Wahl mitgebracht werden?

Mitgebracht werden muss ein amtlicher Lichtbildausweis – Personalausweis, Reisepass oder Führerschein.

Welcher Partei kann ich bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern meine Zweitstimme geben?

Über die Zweitstimme werden die Listenmandate der einzelnen Parteien gewählt. Diese stehen in MV zur Auswahl:

Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD)

Alternative für Deutschland (AfD)

Christlich Demokratische Union Deutschland (CDU)

DIE LINKE

Bündnis90/Die Grünen (GRÜNE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Freier Horizont

Freie Wähler Mecklenburg-Vorpommern (FREIE WÄHLER)

Unabhängige für bürgernahe Demokratie (UNABHÄNGIGE)

Freiparlamentarische Allianz (FPA)

Basisdemokratische Partei Deutschland (die Basis)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Aktion Partei für Tierschutz – Tierschutz hier! (TIERSCHUTZ hier!)

Partei für Gesundheitsforschung

Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C)

Demokratie in Bewegung (DiB)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

WAHLKREIS 1

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 1?

Im Wahlkreis 1 sind alle Wählerinnen und Wähler aus der Hansestadt Greifswald.

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 11 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 1 gewonnen?

Christian Pegel, SPD, hat das Direktmandat 2016 gewonnen. 28,3 Prozent der Stimmen gingen an ihn.

WAHLKREIS 29

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 29?

Anklam, Stadt Amt Anklam-Land Amt Landhagen Amt Züssow

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 29 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 29 gewonnen?

31,6 Prozent der Stimmen gingen an Matthias Manthei, damals noch Mitglied der AfD-Fraktion. Seit 01.10.2019 ist er Mitglied der CDU-Fraktion.

WAHLKREIS 30

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 30?

Gemeinde Heringsdorf Amt Am Peenestrom Amt Lubmin Amt Usedom-Nord Amt Usedom-Süd

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 30 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 30 gewonnen?

Mit 35,3 Prozent der Stimmen konnte der AfD-Politiker Ralph Weber das Direktmandat erlangen.

WAHLKREIS 13

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 13?

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte: Dargun, Stadt Demmin, Hansestadt Amt Demmin-Land Landkreis Vorpommern-Greifswald: Amt Jarmen-Tutow Amt Peenetal/Loitz

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 13 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Jens Berg (Die Grünen)

Dirk Bruhn (Die Linke)

Franz-Robert Liskow (CDU)

Anna-Konstanze Schöder (SPD)

Enrico Schult (AfD)

Johannes Johnke (FDP)

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 13 gewonnen?

28,2 Prozent der Stimmen gingen an den CDU-Politiker Franz-Robert Liskow.

WAHLKREIS 35

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 35?

Ueckermünde, Stadt Amt Am Stettiner Haff Amt Torgelow-Ferdinandshof

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 35 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Jörg Röhr (Einzelbewerber)

Patrick Dahlemann (SPD)

Kathleen Fleck (CDU)

Detlef Pohl (FDP)

Detlef Rabethge (Linke)

Silvan Frank (Freie Wähler)

Nikolaus Kramer (AfD)

Melissa Seidel (Grüne)

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 35 gewonnen?

Patrick Dahlemann, SPD mit 31,0 Prozent der Stimmen.

WAHLKREIS 36

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 36?

Pasewalk, Stadt Strasburg (Uckermark), Stadt Amt Löcknitz-Penkun Amt Uecker-Randow-Tal

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 36 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Nico Jahnke (AfD)

Bettina Martin (SPD)

Beate Schlupp (CDU)

Klaus-Georg Mohrholz-Wensauer (LINKE)

Jürgen Posovzki (FDP)

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 36 gewonnen?

Jürgen Strohschein von der AfD hat das Direktmandat mit 28,6 Prozent der Stimmen erhalten.

