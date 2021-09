Wolgast

Simone Dehn möchte das Direktmandat für den Wahlkreis 30 für die Linken holen. Die 33-Jährige lebt zwar nicht im Wahlkreis 30, dennoch ist ihr die Region bekannt. Ihre Oma lebte in Ahlbeck auf der Insel Usedom. Schafft die Greifswalderin es nach Schwerin in den Landtag, sind ihr soziale Aspekte besonders wichtig.

Sie sind kein Politikneuling, aber im Wahlkreis 30 mit der Insel Usedom, Wolgast, Lubmin und dem Umland doch relativ unbekannt. Warum trauen Sie sich dennoch dieses Mandat zu?

Simone Dehn: Ich traue mir das zu, weil ich mit der Region familiär verbunden bin. Meine Großmutter hat in Ahlbeck auf Usedom gewohnt, meine Mutter ist dort aufgewachsen und ich habe durch die Arbeit bei Kerstin Kassner, die für die Linken im Bundestag sitzt, die Region ganz gut kennengelernt. Ich bin sehr viel im gesamten Kreis Vorpommern-Greifswald unterwegs. Und gerade in Wolgast sind mir viele Ecken bekannt. So hatte ich Kontakt zum Tierpark, zum Museum und zum Katzenschutzhaus. Als ich von meinen Genossen gefragt wurde, ob ich mir das Mandat zutraue, habe ich gründlich und lange überlegt. Es scheint ja da eine gewisse Voreingenommenheit mit durch: Schafft sie als Frau das auch? Ich habe aber für mich beschlossen: Ich versuche es jetzt. Wenn nicht jetzt, wann dann. Ich gebe jedenfalls mein Bestes.

Und wie wollen Sie Ihren Bekanntheitsgrad in der Region steigern?

Ich versuche mich bekannt zu machen durch Infostände vor Ort und indem ich Sprechstunden anbiete. Aber vor allem auch durch Aktionen vor Ort. Ich mache Spaziergänge mit Bürgern, war auf Fahrradtour von Greifswald nach Wolgast und auf Usedom. Ich war bei der Wolgaster Kulturnacht dabei. Klar, ich werde noch nicht erkannt. Aber es ist wichtig, dass ich vor Ort war und mit den Menschen ins Gespräch gekommen bin. Und man lernt neue Leute kennen, das macht mir viel Spaß.

Worauf fokussieren sich Ihre Gespräche mit den Menschen?

Ich höre immer erst den Menschen zu, was sie bewegt. Klar trifft man sehr oft ältere Menschen, die Altersstruktur ist nun mal so in der Bevölkerung. Auch in meiner Partei sind viele Ältere. Da ist natürlich Thema Rente ganz akut und das Thema Bildung, denn die meisten haben Kinder oder Enkel. Die fragen nach den Schulen vor Ort und den ganzen Problemen: Lehrermangel, Ausstattung der Schulen, auch angesichts des ganzen Homeschoolings und der Möglichkeit, dass es im Herbst wieder damit losgeht, denn es weiß ja keiner, wie sich die Pandemie entwickelt. Damit verbunden ist als Thema Corona generell, aber auch die wohnortnahe Gesundheitsversorgung.

Wo setzen Sie selbst Schwerpunkte?

Bildung – ist für mich das A und O, um Zukunft gut gestalten zu können. Dann ist es natürlich das Thema Tourismus, denn meine Chefin Kerstin Kassner ist ja tourismuspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Linken. Ich habe dadurch viel mitbekommen, was wichtig ist, dass es aber, wenn wir hier von der Insel Usedom sprechen, nicht funktioniert, immer mehr Tourismus, immer mehr Menschen hierher zu holen. Wenn wir noch mehr Hotels bauen, dann funktionieren die Wege nicht mehr, die Leute kommen weder zu ihren Hotels noch davon weg. Also ist auch ein Verkehrskonzept für Usedom ein Schwerpunkt.

Sie sagten, noch mehr Urlauber verträgt die Insel nicht. Aber was muss aus Ihrer Sicht noch getan werden, damit die Menschen hier dem Tourismus mehr Wertschätzung entgegenbringen?

Zuallererst müssen die Menschen mal vernünftig bezahlt werden. Ich weiß zwar, dass die Hoteliers schon längere Zeit die Gehälter der Mitarbeiter im Restaurant und Hotel angehoben haben, damit sie überhaupt Personal bekommen, und viele ihre Angestellten tatsächlich das ganze Jahr behalten, aber im Vergleich mit anderen Berufen ist es eben noch wenig. Und die flexiblen Arbeitszeiten sind auch nicht gerade familienfreundlich. Deshalb müssen sich die Arbeitsbedingungen in Hotellerie und Gastronomie weiter verbessern

Woran denken Sie da speziell?

Die Mitarbeiter brauchen Wohnraum, den sie bezahlen können und der möglichst vor Ort sein soll, um weite Arbeitswege zu verhindern. Wobei schon das Vorhandensein von Wohnraum ein Knackpunkt schlechthin ist. Ich habe mich beispielsweise mit einer Lehrerin unterhalten, die in Ahlbeck als Lehrerin begonnen hat. Aber sie findet dort einfach keine Wohnung, obwohl sie genug Einkommen hat, um die Miete bezahlen zu können.

Andererseits – das habe ich durch meine Großmutter mitbekommen, die keine 100 Meter von der Ahlbecker Seebrücke gewohnt hat – wurden und werden freiwerdende Häuser und Wohnungen sofort zu Ferienimmobilien umgewandelt. Da hat ein Einheimischer keine Chance. Da muss die Politik Einfluss nehmen und es dürfen keine weiteren Ferienwohnungen auf Usedom zugelassen werden. Stattdessen ist bezahlbarer Wohnraum zu schaffen.

Wolgast bekommt eine Ortsumfahrung. Doch das riesige Verkehrsproblem wird damit nicht gelöst. Wo muss man aus Ihrer Sicht ansetzen?

Zuallererst: Ich freue mich dennoch für die Wolgaster. Ein Weg zu weniger Verkehr ist die Schaffung der Südanbindung der Insel per Bahn über eine neue Karniner Brücke. Aber erstens ist es ein Riesenprojekt, das dauert und es löst noch nicht das Grundproblem. Denn es werden dennoch noch viele Menschen mit dem Auto kommen. Und auf der Insel fehlt gerade im Hinterland der ÖPNV. Aber ohne kommt man nicht von Dorf zu Dorf. Deshalb führt an einem funktionierenden ÖPNV kein Weg vorbei.

Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf in Sachen Verkehr in dem Wahlkreis, den Sie vertreten wollen?

Unbedingt bei den Radwegen. Viele sind ja in ganz gutem Zustand, gerade auch so um Wolgast herum. Aber ganz oft muss man dann mit dem Fahrrad eine vielbefahrene Landesstraße kreuzen oder zwischen Kemnitz und Brünzow fehlt ein straßenbegleitender Radweg ganz. Dabei sind ja auch coronabedingt jetzt viel mehr Menschen mit dem Rad unterwegs. Da muss schnell etwas passieren. Aber leider werden Radwege immer nur abschnittsweise gebaut. Doch wenn man sieht, wie dringend ein solcher Radweg gebraucht wird, muss man auch nicht nur reden, sondern machen.

Sie sagen, Sie kennen Wolgast ganz gut. Waren Sie schon einmal auf der Peene-Werft?

Ja, ich war einmal dort mit Frau Kassner. Warum fragen Sie?

Die Linke positioniert sich im Zusammenhang mit dem größten Wirtschaftsunternehmen der Stadt Wolgast sehr deutlich gegen den dort stattfindenden Marineschiffbau. Vertritt auch Simone Dehn diese Position?

Wir sind ja eine Friedenspartei und als solche gegen Waffenexporte und auch gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr. Natürlich bedingt das auch, dass wir gegen den Bau von Waffen bzw. militärischem Gerät sind. Dazu zählen für mich auch die Schiffe der Peene-Werft. Ich bin da Pazifistin durch und durch. Aus meiner Sicht braucht die Peene-Werft eine Alternative, statt militärischer Boote sollten dort Handelsschiffe oder andere nicht militärische Schiffe gebaut werden.

Was entgegnet eine 33-Jährige, wenn sie zum Thema Rente angesprochen wird?

Meine Generation weiß gar nicht, ob sie überhaupt mal Rente bekommt. Deshalb bin ich schon jetzt dafür, dass Rentner eine Mindestrente bekommen, von der sie leben können. Wir als Linke fordern da 1035 Euro als Grundbetrag. Das ist gerade für Frauen wichtig, die nach der Wende lange Zeit arbeitslos waren, denn wer möchte als Rentner zum Amt gehen und noch um Aufstockung bitten, weil es zum Leben nicht reicht. Außerdem muss endlich die Angleichung der Rente von Ost an West erfolgen.

Um Rente zu bekommen, muss man ein bestimmtes Alter erreichen. Dafür braucht es Gesundheit und eine gute medizinische Versorgung. Wie positionieren Sie sich zum Wolgaster Kreiskrankenhaus?

Ich war das erste Mal im Krankenhaus in Wolgast mit meiner Chefin zu einer Zeit, als gerade die Geburtenstation geschlossen worden war. Wir bekamen eine Führung und da war ein moderner einsatzbereiter Kreißsaal zu sehen, aber keine Menschenseele war da, um ihn zu nutzen. Das war schon gruselig. Das hätte nicht sein müssen mit der Schließung. Zumal man 30 Kilometer weiter in Anklam für ganz viel Geld alles neu gebaut hat. Man hätte doch beide Standorte erhalten können. Das ist wohnortnah. Aber das Grundproblem ist, dass Geburten sich rechnen sollen. Tun sie aber nicht. Genauso wenig wie Kindermedizin. Diese beiden Bereiche müssen daher dringend aus den Fallpauschalen rausgenommen werden. Das ist zwar ein Bundesthema, aber man kann ja auch im Land genug Druck aufbauen.

Und was wollen Sie dafür tun?

Und genau aus diesem Grund haben sich Linken-Politiker mit den Bürgerinitiativen von Wolgast, Crivitz und Parchim verbündet und die Volksinitiative „Für eine wohnortnahe Geburtshilfe, Kinder- und Frauengesundheit in MV“ ins Leben gerufen. Man kann ja nicht zuschauen, wie alles immer weiter abgebaut wird. Auf Rügen gibt es auch keine Geburtshilfe mehr. Und jetzt steht die Frühchenstation in Neubrandenburg auf dem Prüfstand. Das ist ganz schlimm. Aber statt wieder die Möglichkeit der Entbindung in der Region zu schaffen, kauft man lieber für die Insel Rügen einen „Storchenwagen“ für 350 000 Euro. Dann kann das Kind bei den Entfernungen ja auch auf der Straße geboren werden. Das ist nicht hinnehmbar. Und das beschäftigt die Menschen vor Ort.

Gibt es noch etwas im sozialen Bereich, was Sie dringend ändern wollen?

Ich möchte die Laufzeiten für soziale Projekte – und da gibt es viele gute Ideen und Initiativen – nicht mehr nur auf zwei oder drei Jahre begrenzen. Die Finanzierung muss so ausreichend sein, dass gute Projekte auch eine lange Laufzeit von fünf und mehr Jahren haben sollen.

Von Cornelia Meerkatz