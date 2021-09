Stolpe an der Peene

Seit 1999 ist Marcel Falk bereits in der ehrenamtlichen Politik unterwegs. Begonnen hat er als Gemeindevertreter in Stolpe an der Peene. Seit 2004 ist der heute 44-jährige Verwaltungsangestellte auch Bürgermeister der Gemeinde.

Bei den Sozialdemokraten ist er trotz seiner langjährigen Arbeit ein fast unbeschriebenes Blatt. Erst im Sommer vergangenen Jahres trat er in die Partei ein mit dem Ziel, in den Landtag einzuziehen. Er will dort für Vorpommern eintreten. „Unsere Region braucht endlich eine starke Stimme im Landtag, die sich für die Interessen der breiten Bevölkerung einsetzt und die vielen Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit unterstützt“, so Falk.

Diese starke Stimme will er sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass alles anders werden muss. Falk erkennt auch Erfolge der aktuellen Regierung – seiner Partei – an. „Die Befreiung der Eltern von den Kitabeiträgen war die stärkste Entlastung von Familien in der Geschichte des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Den Weg zum Kinderland MV müssen wir konsequent weitergehen“, lobt Falk das Erreichte.

Ihm sei auch wichtig, dass es bereits gelingen konnte, viele Fördermittel für den Glasfaserausbau in Berlin einzuwerben. „Für den ländlichen Raum war es wichtig.“ Gleiches sagt er über die Reform des Finanzausgleichsgesetzes, mit deren Hilfe es in der vergangenen Legislatur gelungen sei, kleine Gemeinden, wie sein Stolpe an der Peene, zu stärken.

Vereine und Initiativen brauchen die direkte Unterstützung

Falk möchte vor allem Ansprechpartner sein. „Es gibt im Wahlkreis zahlreiche Vereine und Initiativen, welche die Unterstützung eines direkt gewählten Abgeordneten brauchen“, erklärt er. Er will auch für junge Familien da sein. Diese müssten es sich leisten können, ein Eigenheim zu bauen, wofür es vor allen Dingen mehr geeigneten Bauplatz brauche.

Darüber hinaus will Falk sich für ein gutes Netz an Radwegen einsetzen – bereits ein Dauerthema aus seiner Zeit als Gemeindevertreter und Bürgermeister in Stolpe an der Peene. Auch im Land mit dem Rad zur Arbeit – und das über gut ausgebaute Radwege, das wünscht sich Marcel Falk.

Wenn diese Punkte umgesetzt werden können, sollte auch Falks übergeordnetes Ziel erreichbar sein, für das er in Schwerin kämpfen möchte: gut bezahlte Arbeitsplätze, die dafür sorgen, dass Menschen nach der Ausbildung und dem Studium in der Region bleiben oder sogar zurückkommen. „Deshalb müssen wir auch weiter in gute Kitas und Schulen investieren, damit die zu betreuenden Gruppen kleiner werden und die Digitalisierung auch außerhalb von Corona in den Schulen Einzug hält“, so Falk. Das bedeutet für ihn auch, Strukturen vor Ort zu stärken. Im Wahlkreis 29 sieht er da vor allem die Freiwilligen Feuerwehren, Schulen und Gemeinden, die bei Projekten unterstützt werden müssen, vorne.

Von Philipp Schulz