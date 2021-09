Wackerow

Matthias Manthei ist der aktuelle Mandatsträger für den Wahlkreis 29. 2016 gewann er ihn mit der AfD, nun möchte er ihn mit der CDU verteidigen. Der 49-jährige Richter lebt in Wackerow, im Greifswalder Umland. Politisch aktiv ist er seit 2014. In jenem Jahr zog er in den Kreistag Vorpommern-Greifswald ein, zwei Jahre später in den Landtag.

Er ist zudem aktives Mitglied der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes. Manthei sagt, dass besonders seine Heimatverbundenheit ein Motivator gewesen sei, erneut für das Direktmandat zu kandidieren. Er ist in Vorpommern geboren, aufgewachsen und lebt nun hier. Er wolle sich mit seinen „parlamentarischen, kommunalpolitischen, beruflichen, ehrenamtlichen und familiären Kenntnissen und Erfahrungen für die Bürger des Wahlkreises einsetzen“, erklärt er selbst.

In Schwerin möchte Manthei mit der erfolgreichen Regierungsarbeit seiner Fraktion weitermachen. Gut sei, dass in der aktuellen Legislaturperiode eine Wende in der Personalpolitik im Bereich der Inneren Sicherheit und Justiz begonnen habe. Ebenfalls gut sei die enorme Förderung der freiwilligen Feuerwehren durch Gelder aus dem Strategiefonds, etwa für neue Fahrzeuge oder Einsatzkleidung, Mannschaftstransportwagen und technische Geräte.

Außerdem sei es seiner Fraktion gelungen, die Sanierung von 160 Kirchen im Land voranzutreiben – allein für eine Million Euro in Wahlkreis 29. Aber nicht alles war gut: „Dringend besser muss die Bildungs- und Sozialpolitik werden, wie ich auch aus eigenem Erleben mit meinen Kindern berichten kann. Exemplarisch sei die chaotische Regulierungswut aufgrund des Corona-Virus genannt“, kritisiert Manthei und erklärt weiter: Euphemismen wie „homeschooling“ dürften nicht darüber hinwegtäuschen, dass das nichts anderes als weitgehender Unterrichtsausfall sei. Ausbaubedarf sieht er auch in der Mobilfunkversorgung und im Breitbandausbau.

Schwerpunkte Justiz und Innere Sicherheit

Im Wahlkreis selbst will Manthei weiter eng an den Bürgern sein. Deren Anliegen, Informationsveranstaltungen und regelmäßige Sprechstunden sowie die Unterstützung von Unternehmen nennt er an erster Stelle, wenn es um die Arbeit im Wahlkreis geht. Während er vor Ort mehr Feuerwehrgerätehäuser bauen will, sieht er seinen landespolitischen Schwerpunkt in der Justiz und Inneren Sicherheit. „Hier muss etwa die Personalsituation weiter verbessert werden. Weitere Schwerpunkte sind der Rettungsdienst und der Katastrophenschutz.“

Auch den ländlichen Raum will Manthei in der kommenden Legislaturperiode nicht vernachlässigen. Das beträfe verschiedene Bereiche der Politik. „Es darf nicht weiter zentralisiert werden,“ erklärt er. Das schaffe mehr Probleme, verknappe das Bauland und schwäche die ländlichen Regionen.

Von Philipp Schulz