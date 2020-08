Landwirte der Agrarinitiative unterstützen „Wilde Möhre“ in Tremt

Greifswald/Tremt

Die Initiatoren der „Wilden Möhre“, ein Projekt der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) in Tremt, bekommen bei ihrer Suche nach Land Unterstützung. Zwei Landwirtschaftsbetriebe, die Mitglied der Greifswalder Agrarinitiative sind, wollen den Existenzgründern zur gewünschten Ackerfläche verhelfen. Die Landwirte Alexander Smrekar und Lorenz Rindler bieten der Solawi je einen Hektar Ackerfläche nahe des Gehöfts von „Wilde Möhre“-Betreiber Benedikt Gerigk an der Straße nach Tremt an. Diese Flächen könnte der Neugründer von ihnen als Unterpachtvertrag bekommen. Zudem werden sie je 250 Euro zum Crowdfunding beisteuern, sagte Lorenz Rindler, Vorsitzender der Greifswalder Agrarinitiative. „Grundsätzlich hat kein Landwirt zu viel Land. Aber wir haben Respekt vor dem Mut der jungen Leute, in dieses anspruchsvolle Geschäft einzusteigen.“

Smrekar und Rindler sind Pächter von Agrarflächen, die der Universität gehören. Auch die Uni hat dem Unterpachtmodell zugestimmt. „Uns als Eigentümer ist wichtig, dass unsere langjährigen und bewährten Pächter Sicherheit haben und weiter unsere direkten Ansprechpartner sind“, sagte der Leiter der Körperschaftsverwaltung der Uni, Wolfgang von Diest. Mit dem Unterpachtmodell könnten die Beteiligten jetzt alles weitere unter sich klären. An der Crowdfunding-Aktion für die „Wilde Möhre“ haben sich bislang 133 Unterstützer mit 9640 Euro beteiligt. Das Ziel sind 10 000 Euro für einen Wildzaun, zwei Folientunnel, einen Einachsschlepper und einen Lagerraum. Das fehlende Land war bislang das Hauptproblem.

Von M.R.