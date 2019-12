Landwirte im Gespräch mit Greifswaldern: „Im Moment können wir nicht davon leben“

Greifswald

Tag eins nach dem Weihnachtsfest laufen die Geschäfte am „Gleis 4“ wieder rund: Unablässig strömen Kunden in die Märkte und kommen mit mehr oder weniger gut gefüllten Körben wieder heraus. „Doch was ist drin“, fragt sich Landwirt Tim Dietrich aus Jarmshagen, der gemeinsam mit anderen jungen Landwirten der Region an diesem kalten Dezembertag mit Verbrauchern ins Gespräch kommen möchte. Ein Dialog über die Lebensmittelproduktion hier und anderswo, über die Agrarpolitik der Bundesregierung und den gesellschaftlichen Wunsch nach mehr Naturschutz und Tierwohl.

Die Aufmerksamkeit der Passanten ist ihnen gewiss. Denn zwei große Traktoren am Eingang des Einkaufszentrums sind der Hingucker der Aktion „Bauer sucht Kunde“. Eine landesweite Aktion, die von der Bewegung „Land schafft Verbindung“ initiiert wurde.

„Bauer sucht Kunden“ - Protestaktionen in MV gegen Agrarpolitik

Dialog über Ackerbau hier und anderswo

„Viele Leute sagen zu uns, dass es wichtig sei, die einheimische Landwirtschaft zu stärken“, sagt Christian Ringenberg, Landwirt aus Alt Negentin. Doch im Einkaufskorb lande oft etwas anderes. „Unser Ziel ist deshalb, das Nachdenken darüber anzuregen, was jeder selbst dazu beitragen kann“, so Ringenberg. Studentin Christiane Fautz findet das Gesprächsangebot gut. Sie wisse um die Probleme von Landwirten. „Mein Onkel ist selbst einer“, sagt sie und nimmt sich vor ihrem Einkauf die Zeit, mit Tim Dietrich über den Ackerbau ins Gespräch zu kommen.

Der 27-Jährige bewirtschaftet zusammen mit seinem Vater 500 Hektar. Der Familienbetrieb baut Weizen, Raps, Gerste und Zuckerrüben an. „Gern würden wir auch Eiweißpflanzen wie Erbse oder Ackerbohnen mit aufnehmen“, sagt er. Das erweitere schließlich die Fruchtfolgen. „Doch in Südamerika werden Eiweißpflanzen, insbesondere Soja, so günstig angebaut, dass wir da nicht mithalten können“, verdeutlicht er eines der Probleme und fügt hinzu: „Woran Verbraucher aber nicht denken: Soja aus Südamerika ist in der Regel genverändert und glyphosatbehandelt.“

Aktion „Land schafft Verbindung“ – Landwirte kamen am Freitag in Greifswald mit Verbrauchern ins Gespräch. Quelle: Petra Hase

Tim Dietrich ist es wichtig, über eigene Prinzipien und Lebensmittelsicherheit aufzuklären. Der technische Fortschritt helfe enorm, Pflanzen nicht nur ein gutes Wachstum zu ermöglichen und sie vor Krankheiten zu schützen, sondern auch den Umweltschutz zu beachten. „Früher sind die Bauern mit der Düngermolle übers Feld gezogen. Wie viel genau wo landete – unklar. Heute können wir die Nährstoffe ganz gezielt über GPS ausbringen. Keine Fläche wird doppelt behandelt“, sagt er. Auch für den Einsatz von Unkrautvernichtungs- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln gelte: nur so viel wie unbedingt nötig.

Agrarpaket auch schlecht für Biobauern

Doch nicht nur Landwirte konventionell wirtschaftender Unternehmen beteiligen sich an der Aktion und suchen vor dem Einkaufszentrum das Gespräch mit den Kunden. „Das Agrarpaket der Bundesregierung ist auch für Ökobetriebe eine Last“, betont Christian Stühmeyer, der gemeinsam mit seiner Frau in Levenhagen Biolandwirtschaft im Nebenerwerb betreibt.

Er vermutet, dass aufgrund der Beschränkungen viele konventionellen Betriebe in der Perspektive zum Bioanbau übergehen werden. „Das wird zu einem weiteren Preisverfall führen. Schon jetzt ist der Markt für Ökoprodukte gesättigt, die Nachfrage dafür nicht groß genug“, sagt er.

Ob seine Familie mit den drei Kindern demnächst vom Betrieb leben kann, sei daher ungewiss. „Im Moment können wir es nicht“, so Dörte Wolfgramm-Stühmeyer, die hauptberuflich einer anderen Arbeit nachgeht. Dennoch ist sie mit Leidenschaft Landwirtin, hat den Hof von den Eltern geerbt, zu dem 85 Rinder und 95 Schafe gehören.

Fehlender Schlachtbetrieb ist Problem

Eines ihrer Probleme: „MV hat keine Schlachtung mehr. Eigentlich müssten wir mit unseren Tieren daher bis Husum fahren“, erklärt sie. Das sei weder für die Tiere noch für die Umwelt gut. „Wir nutzen daher einen kleinen Schlachtbetrieb bei Anklam und sind 2019 auf Direktvermarktung umgestiegen“, sagt die 39-Jährige.

Astrid Bahls, die nur für einen kleinen Einkauf am „Gleis 4“ Station machte, kann den Unmut und die Sorgen vieler Landwirte verstehen: „Diese Aktion hier ist deshalb gut. Sie müssen sich auch mal wehren“, sagt die Greifswalderin. Ihre Devise lautet: „Gute Lebensmittel konsumieren, dafür aber weniger. Wenn man gesehen hat, was die Leute hier vor Weihnachten an Körben rausgetragen haben – ein Irrsinn.“

Marktleiter mit Landwirten im Gespräch

Viel Umsatz – gut für Edeka-Marktleiter Sven Schneider und seine Mannschaft. Er sieht die Aktion vor der eigenen Haustür als positiv an: „Wir sind auch darüber hinaus mit regionalen Landwirten im Gespräch, verkaufen beispielsweise Kartoffeln von der Familie Vorjans aus Loissin“, sagt er.

Sein Ziel sei, in der Perspektive mit weiteren Bauern ins Geschäft zu kommen. „Als selbstständiger Kaufmann habe ich das in der Hand“, so Schneider. „Allerdings müssen beim Einkauf der Waren viele Dinge beachtet werden, wie etwa Hygienevorschriften, Verpackungsverordnung und andere Bestimmungen mehr“, verdeutlicht Jenny Feuerstein, Assistentin der Geschäftsführung.

Schneider und Feuerstein wissen, dass Verbraucher viele Forderungen aufmachen, wenn es um Lebensmittel geht. Viele Menschen seien bei dem Thema sehr sensibilisiert. „Aber für ein ordentliches Stück Fleisch auch den entsprechenden Preis zu bezahlen – das wollen die allerwenigsten.“

Mehr zum Thema:

Von Petra Hase