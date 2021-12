Lange Straße 48a: Letzter Makel auf Greifswalds Boulevard soll verschwinden

Greifswald

Der Putz bröckelt, die Schaufenster sind beschmiert, Niederschlag dringt durch den Lichtschacht in den Keller. Die Lange Straße 48a ist seit anderthalb Jahrzehnten ein Schandfleck in Greifswalds Fußgängermeile, genau genommen der einzig verbliebene. Während alle anderen sanierungsbedürftigen Gebäude von ihren Eigentümern schrittweise erneuert wurden, scherte sich der Besitzer dieses denkmalgeschützten Hauses trotz guter Absichten herzlich wenig um sein Anwesen. Doch die Tage des Missstands sind gezählt. Greifswalds Modehändler Frank Embach hat das Grundstück gemeinsam mit Familienmitgliedern erworben und will es sanieren. „Den Bauantrag haben wir diese Woche bei der Stadt eingereicht. Ich hoffe, dass die Arbeiten im Mai 2022 beginnen können“, sagt er.

Die Planungen für eine grundhafte Sanierung des Dreigeschossers mit neoklassizistischer Fassade aus dem 19. Jahrhundert stehen auf alle Fälle schon. Die Greifswalder PHS Planungsgesellschaft für Haus- und Stadterneuerung GmbH hatte bereits vor Jahren für den Vorbesitzer Arbeiten getätigt. In veränderter Form, mit den Vorstellungen der neuen Eigentümer, kommen die Ideen nun zum Einsatz. Sahen die ursprünglichen Zeichnungen den Abriss des alten Treppenhauses vor, „haben wir uns dafür entschieden, die Struktur zu erhalten“, sagt Embach.

Frank Embach (links) mit dem Architekten Jan-Eric Schmidt vom Büro PHS vor den Planungen für das denkmalgeschützte Haus. Quelle: Petra Hase

Vier Wohnungen sind in der Langen Straße geplant

Die im Erdgeschoss geplante Gewerbeeinheit soll mit einem hofseitigen Anbau auf 210 Quadratmeter erweitert und als Umlauf rund ums Treppenhaus gestaltet werden. „Im ersten Obergeschoss werden zwei etwa jeweils 90 Quadratmeter große Vier-Zimmer-Wohnungen entstehen und im zweiten Obergeschoss zwei Ein-Zimmer-Wohnungen mit etwa 35 bis 40 Quadratmetern“, sagt Architekt Jan-Eric Schmidt von PHS. Ein Aufzug, der hofseitig errichtet und bis in den Keller führen werde, trage zur barrierearmen Nutzung der Geschosse bei. Eine komplette Barrierefreiheit sei hingegen nicht möglich: „Die Gewerbeeinheit wird vorn nur über die drei Stufen erreichbar sein“, erklärt er. Die Fläche soll dem Handel dienen: „Entweder wir vermieten sie oder erarbeiten selbst ein Konzept, dann natürlich mit Mode“, betont Embach.

Zur Galerie Viele Jahre stand das Haus Lange Straße 48a leer, drohte zu verfallen. Jetzt gab es einen Eigentümerwechsel. Die OZ erhielt erstmals Gelegenheit, das Denkmal zu besichtigen.

Auch wenn das Gebäude viele Jahre ungenutzt war, ein Bauzaun Passanten vor herabfallendem Mauerwerk schützt, lässt die Bausubstanz im Innern hoffen, möglichst viel von der Ausstattung bewahren zu können. Restaurator Erik Seidel, Inhaber der Firma Reskon, ist frohen Mutes. „Die Eingangstür kann man gut restaurieren, ebenso die Windfangtür im Flur oder die zum rechten Laden, auch wenn sie schon mal aufgebrochen wurde“, deutet Seidel auf den Schaden. Selbst einige der alten Holzfenster seien erhaltenswürdig. „Ihre Mechanik ist faszinierend“, wertschätzt der Fachmann. Doch es gebe auch Türblätter und andere Bauelemente, die vom Schwamm befallen und deshalb nicht mehr nutzbar seien.

Mauerwerk stammt aus dem Mittelalter

Greifswalds Stadtbauamtsleiter Thilo Kaiser freut sich daher sehr, dass mit den neuen Eigentümern endlich der letzte städtebauliche Missstand in der Langen Straße beseitigt und ein Denkmal gerettet werde. „Es ist eines der wenigen Häuser, die nach der großen Umgestaltung zu DDR-Zeiten vom Altbestand noch übrig geblieben sind“, verdeutlicht der Architekt. Welche Bauteile wie alt seien, werde erst die Entkernung zeigen: „Im Keller gibt es mittelalterliches Mauerwerk. Darüber befinden sich Einbauten, die bis in die 1920-er Jahre reichen. Damit erstreckt sich die Geschichte des Hauses über knapp 800 Jahre“, verdeutlicht er. Vermutlich war es in der Vergangenheit auch mal ein Giebelhaus, wie nahezu alle in der Straße. „Weil die Bevölkerung nach dem 30-jährigen Krieg, als die Stadt ziemlich verödet war, nicht mehr das klassische Handelshaus brauchte, wurden fast alle Giebelhäuser zu Traufhäusern umgebaut oder zum Teil komplett abgerissen“, so Kaiser.

Das, was noch vorhanden ist, spricht für gutes Material und solides Handwerk: Der Fußboden im Eingangsbereich etwa ist frostsicherer Kalkstein, stamme von der schwedischen Insel Öland und liege rund 150 Jahre im Haus. Früher häufig in Greifswald verbaut, sei er mittlerweile nur noch selten zu finden. Auch die alten Fußbodendielen und Sockelleisten haben die Zeit überwiegend sehr gut überstanden, sollen deshalb auch eine Zukunft haben.

Jahrelang Gespräche geführt

Ginge es nach Frank Embach, würden die Bauarbeiten eher heute als morgen beginnen, um weitere Schäden am Haus zu verhindern. Und nicht nur dort: „Unserer Familie gehört auch das Nachbarhaus 46/48. Immer wieder hatten wir Wassereinbrüche, weil die 48a nicht gesichert wurde. Jahrelang war ich deshalb mit dem Alteigentümer im Gespräch, habe ihm auch Hilfe bei der Sanierung angeboten. Aber vergeblich“, blickt der Unternehmer zurück. Letztlich habe er es der Hartnäckigkeit des Immobilienmaklers Kristof Rehbein zu verdanken, dass es zum Verkauf kam, wobei dessen Kollege Edgar Birnbaum den Kontakt hergestellt habe.

„Am Ende ist dem Besitzer wohl klar geworden, wie viel Geld er hätte ins Haus stecken müssen, um dem Denkmalschutz gerecht zu werden“, sagt Greifswalds Baudezernentin Jeannette von Busse (CDU), ebenfalls erleichtert über den Besitzerwechsel. Immerhin hatte die Greifswalder Bürgerschaft die Verwaltungsspitze bereits 2015 beauftragt, eine Enteignung zu prüfen, um das Denkmal nicht weiter verfallen zu lassen. Dazu kam es dann aber nicht.

Frank und Diana Embach sowie Klaus Nehls als neue Eigentümer hoffen, mit einer sechsstelligen Bausumme auszukommen und 2023 Einweihung feiern zu können. Mit dem Baubeginn müssen sie sich etwas gedulden. Denn noch fehle das Statikgutachten. Auch die Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege sei abzuwarten, so Thilo Kaiser. Allenfalls sei ein frühzeitiger Baubeginn zu beantragen – in Abhängigkeit des Landesförderinstituts, bei dem Embach & Co. Unterstützung beantragen wollen.

