Die fünf kommunalen Grundschulen der Hansestadt sind „voll“. Besonders die Karl-Krull-Schule und die Käthe-Kollwitz-Schule sind sehr gefragt. Hier möchten deutlich mehr Eltern ihre Kinder einschulen als möglich ist. An der Krullschule standen zum Beispiel 86 Anmeldungen 56 Plätzen gegenüber, so Stadtsprecherin Andrea Reimann. Die werden zum Teil auch von den Kindern besetzt, die eine Klasse wiederholen müssen. Um möglichst vielen den Weg in die Krullschule zu ermöglichen, werden 28 statt der als pädagogisch als sinnvoll erachteten 24 Kinder die beiden ersten Klassen besuchen. In den nächsten Jahren steigen die Schülerzahlen stark an. Laut den aktuellen Zahlen werden es im nächsten Jahr 488 sein, 2021 dann 551 und 2024 sogar 574.

Nur in Schönwalde II freie Kapazitäten

Nur an der Erich-Weinert-Grundschule in Schönwalde II gibt es freie Plätze. Dorthin sollte aktuell das Kind einer Familie aus der Wolgaster Straße gehen. Ihr Wunsch war die Kollwitzschule. „Der Weg ist dreimal so lang und für einen Erstklässler allein eine absolute Zumutung“, schreiben die Großeltern der OZ. „Also bliebe nur die Fahrt mit dem Auto und sich in das Verkehrschaos vor der Schule einzureihen. In Zeiten des Klimawandels hat sich unsere Bürgerschaft gegen Schuleinzugsgebiete entschieden und damit für lange Schulwege auch für Kinder, die zu Fuß oder mit dem Rad fahren könnten.“ Inzwischen gibt es wohl doch eine Lösung im Sinne der Eltern.

Privatschulen bieten rund 100 Plätze

„Viele Eltern melden ihre Kinder an den beiden beliebten Schulen Krull und Kollwitz an, um einen der Plätze zu erhalten“, sagt Reimann. Einige hätten ihr Kind auch noch bei einer Privatschule angemeldet. Die Waldorf-, die Montessori, die Martinschule, das Ostseegymnasium und die Kinderkunstakademie bieten insgesamt auch noch rund 100 Plätze je Jahrgang an. Ohne sie könnten schon heute nicht alle Kinder in der Hansestadt beschult werden. An den kommunalen Schulen sollen ab August dieses Jahres mit den Kindern in Sprachheil- und Diagnoseförderklassen 374 Mädchen mit dem Unterricht beginnen.

Alternative ist auch das Umland

„Auf Antrag können Schüler auch nach Görmin, Dersekow oder andere Schulen der Umgebung gehen“, sagt Andrea Reimann. „Die Stadt zahlt dafür dann Schullastenausgleich.“ Allerdings müssten diese Schulen freie Kapazitäten haben.

Vorrang für Stadtrandsiedlung

Im Grundsatz können Greifswalder Eltern ihre Schule in der gesamten Hansestadt frei wählen, es gibt tatsächlich keine Einzugsbereiche. Im Einvernehmen mit der Stadt könnten Umlenkungen vorgenommen werden, wenn es sich um zumutbare Entfernungen handelt, heißt es in einem Antwortschreiben von Amtsleiterin Annett Hauswald auf eine Kleine Anfrage der CDU-Fraktion an den OB. Demnach wird empfohlen, dass Kinder aus dem Ortsteil Riems, der Stadtrandsiedlung, der Grimmer Straße, Loitzer (Land)straße und angrenzenden Bereichen wie dem Wohngebiet Galgenkampwiesen vorrangig für die Kollwitzschule zu berücksichtigen sind. Da ist nicht viel Spielraum, denn laut Stadt kommen aus der Stadtrandsiedlung allein jährlich etwa 50 Kinder.

Entlastung durch neues Schulzentrum

Ladebower, Wiecker, Eldenaer und Friedrichshäger haben Vorrang bei der Nexöschule. Ansonsten gilt bei nötigen Entscheidungen die Entfernung als das wichtigste Auswahlkriterium zwischen zwei Bewerbern.

Um das Problem fehlender Kapazitäten zu lösen, hat die Bürgerschaft 2018 den Bau eines Schulzentrums an der Verlängerten Scharnhorststraße beschlossen. Die Kinder der Stadtrandsiedlung könnten dieses dann besuchen und die Kollwitzschule entlasten.

Gerüchte, dass es beim Bau zu Verzögerungen kommt, wollte Andrea Reimann nicht bestätigen. Der weitere Fortschritt der Haushaltsgenehmigung ab. Es gelte die Aussage von Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU) vom November 2018. Sofern mit der Planung zügig begonnen werden könne, rechne die Stadt mit einem Baubeginn für die Grundschule, den Hort und die Sporthalle frühestens im Jahr 2021. Bis zum Beginn des Schuljahres 2023/24 solle zunächst die Grundschule fertig sein.

Grundschüler der Zukunft Gegenüber den letzten Prognosen gibt starke Änderungen bei den Zahlen der kommenden Grundschüler. Berücksichtigt sind stets die Kinder, die bis zum 30. Juni geboren wurden, also eingeschult werden müssten, sofern sie in der Hansestadt bleiben. Es können natürlich auch Kinder nach Greifswald ziehen. Schuljahr 2020/2021: Prognose 521/aktuell 488 Schuljahr 21/22: 581/555 Schuljahr 22/23: 542/547 Schuljahr 23/24: 605/563 Schuljahr 24/25

: 583/574

