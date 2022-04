Langer Stau auf Usedom: Drei Autos krachen Karfreitag in Usedom Stadt zusammen

Usedom

Wegen Unachtsamkeit krachten am Karfreitag gegen 11.40 Uhr in der Stadt Usedom auf der B 110 drei Pkw zusammen. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Ford Fiesta die Bäderstraße in Usedom Stadt. Vor ihm fuhren ein 39-Jähriger mit einem Ford Tourneo sowie ein 36-Jähriger mit einem Mercedes-Benz GLC. Diese mussten an der Einmündung zum Gewerbegebiet verkehrsbedingt halten.

Der Fahrer des Ford Fiesta erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Ford Tourneo auf, der auf den vor ihm stehenden Mercedes geschoben wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde eine 34-jährige Mitfahrerin im Ford Tourneo schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Greifswald geflogen. Ein 64-jähriger Insasse des Ford Tourneo und eine 38-Jährige im Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden ins Klinikum Anklam gebracht.

Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 110 teilweise voll gesperrt werden, was aufgrund des Osterreiseverkehrs zu erheblichem Stau führte.

Von Cornelia Meerkatz