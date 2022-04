Greifswald

Ende Dezember 2019 wird im chinesischen Wuhan eine neue Lungenkrankheit bestätigt. Drei Monate später vergnügt sich die Gemeinde Gangelt im nordrhein-westfälischen Heinsberg beim Karneval. Was die Besucher nicht wissen: Das Coronavirus feiert mit. Etliche Menschen infizieren sich. Der Landkreis wird zum ersten Corona-Hotspot in der Bundesrepublik. Am 22. März 2020 kommt der Lockdown in ganz Deutschland.

Etwa zur selben Zeit beginnt in Greifswald der Bioinformatiker Lars Kaderali anhand von unterschiedlichen Daten erste Modellrechnungen zu erarbeiten, die zeigen, wie schnell sich das damals neue Virus ausbreiten könnte. „Als ich damit angefangen habe, war es eine Art Haustierprojekt. Es ging nie darum, Politikberatung zu machen. Es war einfach Neugierde“, blickt der Wissenschaftler zurück.

Plötzlich neben Manuela Schwesig in Kabinettsitzung

Gemeinsam mit dem Infektiologen Emil Reisinger von der Unimedizin Rostock und dem Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin Nils-Olaf Hübner von der Unimedizin Greifswald bildet Lars Kaderali das Corona-Expertenteam der Landesregierung und ist seit Dezember 2021 auch Teil des Expertenrats der Bundesregierung.

Lars Kaderali, 47 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern ist in Hessen geboren, studierte und promovierte in Köln und arbeitete in Dresden, bevor er 2015 nach Greifswald kam. Er trägt gern mal Kapuzenpulli und versucht im Gespräch mit Politikern oder Journalisten, eigentlich komplizierte Dinge so einfach wie möglich zu erklären. Was die vergangenen zwei Jahren Pandemie für den Bioinformatiker bedeuteten, schilderte er eindrücklich in einem Vortrag im Greifswalder Krupp-Kolleg.

Nachdem Kaderalis Berechnungsmethode zu Beginn der Pandemie den Weg nach Schwerin fanden, „saß ich plötzlich mit Frau Schwesig in Kabinettssitzungen und habe diese Sachen präsentiert.“ Die Aufgaben im Expertenrat bedeuten für ihn und seine Kollegen viel zusätzliche Arbeit, ständige Erreichbarkeit – und die Rolle des Sündenbocks. Zwar trifft die Wissenschaft keine politischen Entscheidungen, sondern berät lediglich, dennoch wird sie immer wieder für die Einschränkungen verantwortlich gemacht.

Anrufe von Impfskeptikern und Anfeindungen

Eine besonders schwierige Situation habe er erlebt, als Mecklenburg-Vorpommern wieder in den Lockdown gehen sollte. „Die Landesregierung schickte uns nach vorne. Wir standen vor der Landespresse und mussten aus wissenschaftlicher Sicht begründen, wie die Lage ist. Danach sagte die Ministerpräsidentin: ,Und deshalb machen wir jetzt einen Lockdown.‘“ Die Verantwortung wurde auf die Wissenschaftler übertragen.

Von jetzt auf gleich geriet der Bioinformatiker in den Fokus der Öffentlichkeit. Er gab Interviews und stand vor TV-Kameras. Nicht immer seien die Gespräche mit der Presse gut verlaufen. Manchmal seien seine Aussagen schlagzeilenträchtig dramatisiert worden. Das habe zu Anfeindungen geführt und zu so manch aufgebrachten Anrufen von Bürgern, insbesondere von Impfskeptikern.

Idealismus treibt Lars Kaderali an

Vergütet werden Kaderali und seine Kollegen in ihren Rollen als Berater nicht. Sie machen alles ehrenamtlich. „Es wird uns aber oft vorgeworfen, dass wir irgendwelche Gelder dafür bekämen. Das ist nicht der Fall. Ich zahle sogar die Fahrtkosten nach Schwerin selbst, wenn ich an den Kabinettssitzungen teilnehme.“

Lars Kaderali leitet das Institut für Bioinformation und sitzt im Corona-Expertenrat der Landes- und Bundesregierung. Quelle: Christin Lachmann

Anrufe nach 22 Uhr von der Ministerpräsidentin, die darum bittet, in der nächsten Stunde zu etwas Stellung zu beziehen, gehören genauso dazu wie die Aufforderung, um 19 Uhr noch an einer Online-Pressekonferenz teilzunehmen.

Doch wozu das Ganze überhaupt? Es sei vor allem der Idealismus, der Kaderali antreibt. Er will sein Fachwissen mit anderen teilen, aufklären. Doch er weiß auch, wie schwierig das sein kann. Denn Wissenschaft sei eben nicht schwarz-weiß, so Kaderali. Prognosen könnten sich innerhalb kürzester Zeit verändern.

Falschinformationen kriege man nicht mehr eingefangen

Auch mit Falschinformationen muss sich Kaderali beschäftigen. Als beispielsweise in impfkritischen Internetforen die Nachricht die Runde machte, dass die im Biontech-Impfstoff enthaltenen Fettsäuren – auch Lipide genannt – für den Menschen gefährlich sein sollen, beunruhigte das auch die Landesregierung. Sie fragte bei Kaderali nach.

Um zu erklären, was genau hinter dieser These steckt, nutzte er einen Vergleich: „Es ist so, als ob Sie in den Baumarkt gehen und auf der Sauerstoffflasche lesen, dass diese nicht zum Tauchen oder für menschliche Beatmung gedacht ist, weil der Sauerstoff aus dem Baumarkt nicht die Güte und Reinheit hat, wie es für den menschlichen Gebrauch nötig ist.“ Weil die Lipide im Biontech-Impfstoff allerdings mit entsprechenden Reinheitsvoraussetzungen hergestellt wurden, sei die Verwendung für den Menschen unbedenklich, so Kaderali weiter. „Aber so eine Geschichte kriegt man nicht mehr eingefangen. Ich werde damit heute noch konfrontiert.“

Omikron sei ein Glücksfall gewesen: „Dass es milder ist, ist kein Naturgesetz. Es kann im Herbst anders kommen. Vielleicht kommt eine ganze neue, vielleicht kommt auch die Delta-Variante zurück“, erklärte er. Viele Variablen seien möglich. Nun stehen aber erst einmal weitere Lockerungen an. Die hat Lars Kaderali auf der letzten Pressekonferenz der Landesregierung auch unterstützt.

