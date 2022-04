Greifswald

Die einen mögen es, die anderen verfluchen es: Die private Böllerei in der Silvesternacht spaltet die Hansestadt. Nun sollen zentrale Höhepunkte zum Jahreswechsel her, um das Ausmaß des privaten Feuerwerks zu reduzieren.

„In den vergangenen zwei Jahren ist man Silvester um Mitternacht auf die Straße gegangen. Man hat sich kurz gefreut, aber es war auch leer und langweilig. Viele Menschen haben es zwar genossen, das weniger geböllert wurde. Aber Silvester möchte man etwas mit der Familie und den Freunden erleben“, sagt die Grünen-Politikerin Kira Wisnewski.

Sie brachte eine Vorlage in die Greifswalder Bürgerschaft ein, in der bereits konkrete Ideen für ein Silvester-Erlebnis aufgelistet waren. So regte die Fraktion an, zum Jahreswechsel mitternächtliche Schifftörns, einen Silvestermarkt, Konzerte, eine Lasershow und ein organisiertes Feuerwerk anzubieten.

Doch wird ein solches Event tatsächlich dafür sorgen, dass weniger geknallt wird in der Hansestadt? „In der Gesellschaft findet seit Langem ein Umdenken statt. Wenn wir den Leuten eine Alternative bieten, könnte eine solche dem Umdenken noch mehr auf die Sprünge helfen“, sagte Kira Wisnewski auf Nachfrage der OZ.

Schon jetzt ist das Böllern neben bestimmten Gebäuden in der Hansestadt zu Silvester nicht erlaubt. Dazu zählen Kliniken, Kitas und Kirchen. Im vergangenen Jahr sollte die Stadtverwaltung ein Konzept zur Einschränkung von Silvesterfeuerwerk erarbeiten. Ziel war es, die Neuregelung bereits im Dezember 2021 greifen zu lassen. Aber daraus wurde nichts. Personell schaffte es die Stadtverwaltung nicht, ein solches Konzept auszuarbeiten.

AfD und CDU lehnten Vorlage ab

Von der Idee einer zentralen Silvesterparty zeigten sich nicht alle Bürgerschaftsmitglieder angetan. Zwar würden sich die einzelnen Vorschläge gut anhören, kommentierte beispielsweise AfD-Mitglied Jörg-Uwe Krüger während der Sitzung. Allerdings geht er davon aus, dass bei diesen Open-Air-Programmpunkten mitten im kalten Dezember weniger Menschen unterwegs sind. „50 000 Euro für eine Freiluftveranstaltung auszugeben, die vielleicht nicht so stark besucht wird, ist für mich Verschwendung öffentlicher Mittel.“ Nicht nur die AfD, auch Vertreter der CDU stimmten gegen die Vorlage. Dennoch wurde sie mit einer knappen Mehrheit angenommen.

Ein Blick nach Stralsund zeigt, dass eine Silvesterparty im tiefsten Winter durchaus Anklang findet. Vor der Corona-Pandemie veranstaltete die Nachbarstadt traditionell ein organisiertes Feuerwerk am 31. Dezember. Mal am späten Nachmittag, mal am frühen Abend. Zu dem pyrotechnischen Jahresausklang zog es jedes Jahr tausende Besucher auf die Hafeninsel, auf der zudem auch Glühweinstände aufgebaut waren.

Verwaltung schafft es personell nicht

Doch könnte die Greifswalder Verwaltung solch ein Silvesterspektakel überhaupt umsetzen? „Wenn ich aus Sicht der Kernverwaltung sprechen, lautet die Antwort Nein. Mit dem Personal der Stadtverwaltung können wir das nicht stemmen. Weder als Veranstalter noch begleitend. Es müsste also extern vergeben werden“, erklärte Jeannette von Busse, stellvertretende Oberbürgermeisterin (CDU), während der Bürgerschaftssitzung.

Hier kommt nun die Greifswald Marketing GmbH ins Spiel, die ein Silvesterprogramm auf die Beine stellen soll. „Ich denke, Greifswald würde so etwas gut zu Gesicht stehen. Jedoch braucht es entsprechende Partner“, sagt Stadtmarketing-Chef Maik Wittenbecher.

Reichen 50 000 Euro für eine zentrale Silvesterfeier?

Für die Silvestersause veranschlagt sind 50 000 Euro. Während Jeannette von Busse Zweifel hat, ob dieser Betrag überhaupt ausreicht, erklärt Wittenbecher dazu: „Wenn wir mehr Geld benötigen, müssen wir das über Sponsoren und Kooperationen reinholen.“ Das Stadtmarketing organisiert seit Jahren verschiedene Feste in der Hansestadt. Zu den größeren zählt die Veranstaltung „Ein Tag mit Caspar David Friedrich“. Sponsoren und Kooperationspartner zu finden, ist für das Stadtmarketing also keine neue Aufgabe.

„Wenn wir mehr Geld benötigen, müssen wir das über Sponsoren und Kooperationen reinholen“, sagt Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH. Quelle: Peter Binder

Es sei jedoch schwer einzuschätzen, ob ein solches Silvester-Event die private Böllerei tatsächlich reduziert, fügt der Stadtmarketing-Chef hinzu. „Für eine bestimmte Zielgruppe kann es eine Alternative sein, nicht zu knallen, wenn man ein bis anderthalb Stunden auf so einem Fest unterwegs ist. Es wird jedoch großer Böller-Fans nicht davon abhalten, sich Raketen zu kaufen und diese zu zünden.“

Zwar sei wahrscheinlich ausgeschlossen, Touristen von der Insel Usedom an Silvester mit einem eigenen Fest nach Greifswald zu locken, aber für Hansestädter und Gäste vom vorpommerschen Festland werde es eine Bereicherung sein, so Wittenbecher weiter. Das Stadtmarketing wird noch in diesem Jahr ein entsprechendes Konzept erarbeiten und Partner suchen. Das erste zentrale Fest in der Neujahrsnacht soll dann 2023 in Greifswald stattfinden.

