Lassan

Feste, Politik und Wetterunbilden bestimmten die Berichterstattung der Lokalpresse über Lassan im letzten Monat des Jahres 1896.

Am 1. Dezember schrieb die „Stralsundische Zeitung“ über eine Zusammenkunft der liberalen Parteien des Greifswald-Grimmer Wahlkreises im Saal des „Gesellschaftshauses“. Der frühere Reichstagsabgeordnete der Freisinnigen Partei für Mecklenburg-Strelitz Conrad Wilbrandt sprach über „die politischen Aufgaben der Gegenwart, insbesondere für das Handwerk“.

Zu der gut besuchten Veranstaltung kamen namentlich Handwerker und Gutsherren, darunter der Landtagsabgeordnete für Greifswald-Grimmen Wernher von Quistor/Crenzow, waren zur Versammlung erschienen. „Der Redner entledigte sich seiner Aufgabe in einem 1½ stündigen freien Vortrage unter voller Aufmerksamkeit der Anwesenden. Nachdem er noch eine an ihn gerichtete Frage in Betreff der Stellung der liberalen Partei zum Arbeiterstande eingehend beantwortet und der Vorsitzende ihm im Namen aller Theilnehmer für seinen Vortrag gedankt hatte, wurde die Versammlung geschlossen.“

Sängerbund feierte Wintervergnügen

Die gleiche Tageszeitung schrieb über das Wintervergnügen des Männer-Gesangvereins „Sängerbund“ im „Deutschen Haus“ am 11. Dezember.

„Unter Direktion des Herrn Lehrer Dill kamen die Chöre des reichhaltigen Programms zu allseitiger Befriedigung zur Ausführung. Die Feststimmung wurde noch wesentlich gehoben durch das von Mitgliedern des Vereins vorzüglich gespielte Theaterstück ‚Das Versprechen hinterm Herd’ von Baumann und einige humoristische Beigaben. In einer kurzen Ansprache des Herrn Fischhändlers Sch. Wurde allen Mitwirkenden der Dank der Versammlung dargebracht. Dem Concert folgte ein Ball, der recht rege Betheiligung fand.“

Einen Tag vor Heiligabend: Kleinbahn setzt Betrieb aus

Weniger erfreulich war die Mitteilung in der „Stralsundischen Zeitung zu Verkehrsstörungen in „Lassan, am 23. Dezember.

„Im Betriebe der hiesigen Kleinbahn waren in Folge des Schneefalls der letzten Woche und der Reparatur zweier Lokomotiven schon mehrfache Unregelmäßigkeiten entstanden. Da aber stärkere Schneeverwehungen eintraten und schließlich auch die dritte Maschine des Dienst versagte, wurde der Betrieb vorläufig ganz ausgesetzt. Hierdurch traten für unsere Stadt bei dem verstärkten Weihnachtsverkehr recht unliebsame Störungen ein, da die sonst den Verkehr vermittelnden Posten, Omnibusse und andere Fuhrwerke zumeist eingegangen sind und auch sämmtliche Postsachen durch die Bahn befördert werden. Man hofft jedoch, daß morgen der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.“

Von Bernd Jordan