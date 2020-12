Stralsund

Na? Sind Sie noch auf der Suche nach Weihnachts-Geschenken? Dann aber los! Leicht ist es in diesem Jahr nicht, noch Präsente für die Liebsten auf den letzten Drücker zu besorgen – die meisten Geschäfte haben schließlich wegen des Corona-Lockdowns geschlossen. Deswegen haben unsere Reporter zwölf Geschenk-Ideen zusammengestellt, die sich auch so schnell besorgen oder anfertigen lassen. Und hier sind sie:

Gemeinsame Zeit als besondere Gabe

Nicht nur, wenn wie jetzt alles zu hat: Gutscheine nach dem Motto „Zeit statt Zeug“ sind eine schöne Idee, die früher oder später umgesetzt werden kann.

Zum Beispiel ein gemeinsamer Besuch im Zoo oder im Kino, ein Abendessen zu zweit, Babysitten für einen Tag, Hilfe bei einer größeren Aktion in Haus oder Garten, ein Frühstück im Bett oder ein persönliches Wellness-Angebot.

Ich freue mich über Gutscheine meiner Tochter für eine Fußpflege, die ich dann entspannt unter ihren Händen auf der Couch genießen kann.

So könnte ein Gutschein für eine Fußpflege aussehen. Quelle: Gerit Herold

Familienfotos sorgen für Emotionen

Einen schönen Moment im Foto festzuhalten, ist immer eine gute Idee. Da ist ein Bild für die Liebste unter dem Tannenbaum bestimmt ein super Geschenk. Oder das Bild für die Großeltern, die sich über den Enkelbesuch immer so freuen.

Jetzt bekommen sie eben ein Foto, das ist zwar nicht lebensgroß und bleibt stumm, aber für Emotionen kann es trotzdem sorgen. Mein Tipp für Kurzentschlossene: Fix in die Drogerie und einen schönen Bilderrahmen aussuchen, dann Foto vom Handy auf den Drucker spielen, und zack – fertig ist das Geschenk.

Jetzt fehlt nur noch ein schöner Fotomoment, der vielleicht auf dem Handy festgehalten wurde - und schon hat man ein ganz persönliches Geschenk. Quelle: Ines Sommer

Nachrichten zum Verschenken

Schokolade eins, zwei, fix

Was Selbstgemachtes geht immer. Doch was tun, wenn man weder basteln noch heimwerkern kann und außerdem die Bescherung immer näher rückt? Selbstgemachte Bruchschokolade geht ganz fix und schmeckt. Man braucht dafür nur weiße und braune Schokolade, Nüsse, getrocknete Früchte je nach Vorlieben und ganz viel essbare Glitzerdeko.

Die Schokolade einfach auf ein Kuchenblech zerbröckeln und so lange erwärmen, bis sie schmilzt. Dann die verschiedenen Farben leicht vermischen, Glitzer & Co. drauf und nach dem Abkühlen zerbrechen. Jetzt alles noch in schöne Tütchen füllen und verschenken!

Redakteurin Almut Jaekel präsentiert selbst gemachte Bruchschokolade, gebrannte Mandeln und ein paar Weihnachtsplätzchen zum Verschenken. Quelle: privat

Geschenk aussuchen und liefern lassen – aus Stralsund

Auf die Schnelle noch was shoppen per Mausklick und dabei den Stralsunder Einzelhandel unterstützen? Könnte klappen. Die Stadtverwaltung hat auf stralsund.de/liefert eine hübsche Liste mit Geschäften, Dienstleistungen und Restaurants angelegt, die entweder einen Liefer- oder Abholservice eingerichtet und/oder ihre Kontaktdaten veröffentlicht haben – vom Pizzaservie bis zur ganzheitlichen Fußpflege.

Falls es mit den Lieferzeiten nicht mehr hinkommen sollte: Die Liste liefert auch Inspiration für einen Gutschein. Oder zwei.

OZ-Redakteur Kai Lachmann empfiehlt einen Klick auf stralsund.de/liefert. Quelle: Horst Schreiber

Heimkonzert mit dem Baltic Sea Philharmonic

Verschenken Sie ein ganz besonderes Konzerterlebnis mit dem Baltic Sea Philharmonic. Das Orchester junger Musiker aus den Ostsee-Anrainerstaaten tritt jedes Jahr beim Usedomer Musikfestivals in Peenemünde auf und erntet Jubelstürme. Machen Sie sich also schick, nehmen ein Glas Sekt zur Hand und lauschen genüsslich diesem wundervollen Konzert im bequemen Sessel am warmen Kamin. Die CD „Sleeping beauty“ ist überall online zu bestellen, kann aber auch bei Apple Music oder Spotify heruntergeladen werden.

Der Intendant des Usedomer Musikfestivals, Thomas Hummel, mit der wunderbaren CD „Sleeping beauty" des Baltic Sea Philharmonic Quelle: privat

Schlüsselanhänger aus Baumwollgarn

Ein Weihnachtsgeschenk für Familie und Freunde in letzter Minute kann gern etwas selbst Gemachtes sein: Beispielsweise ein schöner Schlüsselanhänger. Der lässt sich ganz einfach aus Baumwollgarn knüpfen. Dazu braucht es lediglich ein zwischen drei und fünf Millimeter dickes Garn, eine Schere, einen Kamm, einen Karabiner bzw. einen Anhängerring und ein Maßband.

Die verschiedensten Knoten sind leicht zu erlernen – Anleitungen finden sich dazu reichlich im Internet. Das Stichwort lautet „Makramee“ – so nennt sich die Knüpftechnik.

Ein selbst gemachter Schlüsselanhänger kann nicht nur schön aussehen, er ist auch schnell gemacht. Freunde und Familie tragen so immer etwas persönliches bei sich. Quelle: Lena-Marie Walter

Neuer Lesestoff im Briefkasten

Mit einem Zeitschriften-Abo unterm Weihnachtsbaum können Sie nicht daneben liegen. Für jeden Lesetypen und jedes Interesse gibt es das passende Magazin. Die Bestellung dauert nur wenige Minuten und das erste Exemplar bekommen Sie am Kiosk oder im Supermarkt.

Ich habe mir selbst vor drei Jahren ein Abo gewünscht und mir während des ersten Lockdowns ein weiteres bestellt. Vom Lesestoff habe ich wochenlang etwas. Zudem denke ich jedes Mal an die Schenkerin. Gibt es ein nachhal(l)tigeres Weihnachtsgeschenk?

Horst Schreibe mit einem abonnierten Magazin. Quelle: Rosa Ahrenberg

Regionale Leckereien aus Greifswald

Ein Schluck Glühwein, selbst gebackene Plätzchen und Lebkuchen und als Aufstrich eine Adventsmarmelade mit Schokolade und Kirschen, dazu Speckmarmelade: Diese Auswahl und weitere regionale Spezialitäten aus eigener Anfertigung bekommt man noch bis zum 22.12. im „Natürlich Büttners“ im Pommerschen Landesmuseum.

Geeignet für jeden, der lokal schenken und eine Gaumenfreude machen will. Geöffnet ist in der Rakower Straße 9 heute, Sonntag, Montag und Dienstag von 10 bis 18 Uhr.

Ines Büttner hält einen Geschenkkorb mit regionalen Spezialitäten. Quelle: Christopher Gottschalk

Schokoladen-Weihnachtsmann? Wie wär’s mal mit Marmelade?

Selbstgemachtes kommt immer an, daher meine Empfehlung: Kochen Sie Ihren Lieben doch Apfelmarmelade! Sie benötigen ein gutes Kilogramm Äpfel (am besten Kaiser Wilhelm), 500 Gramm 2:1-Gelierzucker, Inhalt einer Vanilleschote, 2 Zimtstangen oder alternativ ein Schlückchen Bacardi Rum.

Etwa fünf Gläschen mit Schraubdeckeln vorbereiten, Äpfel schälen und würfeln. Notfalls zwischendurch mit Zitrone beträufeln. So verhindern Sie, dass das Obst braun wird. Dann mit den übrigen Zutaten in einen Topf und nach Zucker-Packungsanweisung kräftig rühren. Kocht es, ab ins Glas.

Selbst gemachte Geschenke sind immer etwas Besonderes. Diese Apfelmarmelade kommt garantiert gut an. Redakteurin Petra Hase verrät das Rezept Quelle: Anne Ziebarth

Ein Video von den Kindern drehen

Wer Kinder hat, kennt es: Jeder neue Schritt, jede Breifütterung und jede lustige Bewegung soll möglichst in Bildern und Videos festgehalten werden. Das Handy wird gezückt und alle Bekannten und Verwandten bekommen innerhalb weniger Augenblicke alle Momente zugeschickt.

Aber anstatt allen Verwandten immer nur wenige Videoschnipsel zu schicken, kann man mit modernen Handys mit wenigen Handgriffen ein schönes Video zaubern. Tolle Musik unter die Bilder legen, ein paar Effekte, fertig. Da freut sich auch die Oma – wenn der Film vielleicht sogar auf DVD gebrannt ist.

Geschenkideen fürs Fest Quelle: privat

Heimatheft mit rührender Weihnachtsgeschichte

Weihnachtsgeschichten gibt es zuhauf. Eine ganz besonders rührende erschien 1908 im „Heimats-Kalender für den Kreis Rügen“. Sie spielt am Heiligen Abend auf der Halbinsel Jasmund und erlebt in der soeben erschienen achten Ausgabe des „Jasmunder Heimathefts“ eine Neuauflage.

Außerdem geht es darin um die Fischerei in Sassnitz vor dem Zweiten Weltkrieg und um den Besuch des Bildhauers Ernst Barlach auf Rügen. Bestellen kann man das Heft kurzfristig unter www.edition-pommern.com oder bei örtlichen Buchhandlungen mit Lieferservice.

Frank Biederstaedt, Leiter des Stadtarchivs und der Stadtbibliothek in Sassnitz, stellt das neue Jasmunder Heimatheft vor. Quelle: Maik Trettin

