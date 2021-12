Greifswald

Es ist doch jedes Jahr das Gleiche: Man nimmt sich vor, die Geschenke pünktlich zu kaufen, damit man in den letzten Tagen vor Heiligabend keinen Stress hat. So richtig klappen will das aber auch in diesem Jahr nicht. Doch kein Problem: Die OSTSEE-ZEITUNG verrät, wo es in der Stadt noch am 24. Dezember schöne Geschenke gibt, die die Bescherung zu einer schönen Überraschung machen.

Ein Buch zum Fest

Mit kleinen, feinen Erzählungen der Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert finden Freunde guter Bücher das Richtige. „Vom Aufstehen“ sind laut Buchhändlerin Martina Scharfe autobiografische Erzählungen, in denen die Auseinandersetzung mit der Mutter der Autorin ein großes Thema ist. Das Buch lese sich ruhig und sei eher melancholisch. In der ersten Erzählung findet sich ein Greifswald-Bezug, weil die Großmutter einst in der Obstbausiedlung gelebt hat. Die Großstadtflucht aus Berlin und was in einem uckermärkischen Dorf passiert, wenn immer mehr Städter dorthin ziehen, steht im Mittelpunkt von Lola Randls „Der große Garten“. In dem Roman beschreibt die Münchner Regisseurin Randl ihre Erfahrungen mit Selbstironie und einer Mischung aus Fiktion und Autobiografie. Lange Straße 68, geöffnet von 9 bis 18 Uhr, Heiligabend von 9 bis 12 Uhr.

Buchhändlerin Martina Scharfe zeigt zwei Werke, die unter dem Weihnachtsbaum gute Geschenke für Lesefans sind. Quelle: Christopher Gottschalk

In Greifswald hergestellte Schokotafeln

Einen Bissen Zartbitterschokolade mit Goldstaub darauf – das gibt es in der Schokoladenmanufaktur von Torsten Riel in der Langen Straße 59. Es ist in diesem Fall nicht Gold, was glänzt, sondern Lebensmittelfarbe. Ein Hingucker für 5 Euro pro Tafel. In der gleichen Preisklasse werden Vollmilchtafeln mit dem passenden Schriftzug „Frohes Fest“ angeboten. Die Sorte „Ruby“ ist eine pinke Schokolade und wird mit weihnachtlichem Dekor aus Schaumzucker verkauft, Preis: 6 Euro pro Tafel. „Beliebt sind auch Pralinensets, die es vorgepackt gibt oder die sich Kunden selbst zusammenstellen“, sagt Mitarbeiter Gustav Liebenau. Geöffnet ist am 22. und 23. 12. von 10 bis 18 Uhr.

Süßes zum Fest: Mitarbeiter Gustav Liebenau zeigt Schokoladentafeln, die in Greifswald in der Schokoladenmanufaktur gefertigt wurden. Quelle: Christopher Gottschalk

Voll im Trend: Regional und Gesund

Wer nicht nur Feinschmecker, sondern auch echte Spitzenköche beschenken muss, hat es oft schwer. So ein echter Hobbykoch stellt sich nicht alles in die Küche. Doch mit den nächsten beiden Tipps, kann nichts schief gehen. Bei Wohnen und Schenken in der Brüggstraße gibt es beispielsweise das beste Olivenöl weit und breit. Das italienische Qualitätsprodukt hat seinen Preis, dafür aber doppelten Nutzen: während die meisten anderen Olivenöle im Glas kommen, ist sogar die Flasche aus Ton und in Italien handgearbeitet.

Die bunten Gefäße dürften auch noch Freude bringen, wenn das Öl schon in den Salat oder die Pfanne gelaufen ist. Passend dazu empfiehlt Inhaberin Heike Leiendecker Gewürze aus der Region: Helmsgard Bio-Gewürze kommen aus der Nähe von Anklam und sind alles, was ein gelungenes Festessen braucht. Wer jetzt noch die Mischung Rotkohl und Ente holt, kann eigentlich nichts falsch machen. An Heiligabend selbst ist bis 13 Uhr geöffnet.

Bei Wohnen und Schenken gibt es genau das Richtige für Feinschmecker - gutes Öl in Farbenfrohen und hochwertigen Gefäßen. Quelle: Philipp Schulz

Eine Maus für die Kinder oder ein individuelles Paket

Egal wie kurz vor Ladenschluss die Kunden kommen: Franziska Ulrike Grühn nimmt sich die Zeit zur Beratung. Dafür bekommen die Last-Minute-Shopper bei „B wie Beiwerk“ am westlichen Ende der Innenstadt auch ganz individuelle Geschenkpakete. Meistens landen darin dann die kulinarischen Feinheiten von Gourmet Berner. Gewürze, Marmelade oder auch mal ein Likörchen. Angerichtet mit ausgesuchten Servietten und Körben werden daraus individuelle Geschenke, auch in aller letzter Minute. Auch für kleine Kunden gibt es was mit Beiwerk.

Die große Mialeg-Abteilung ist voll von Puppen-Möbeln, kuschelig-weichen Nashörnern, Dinos und Mäusen in allen Größen und Farben. Die letzte Minute hat auch hier am Freitag um 13 Uhr geschlagen.

Im "B wie Beiwerk“ gibt es individuelle Geschenke und auch knuddelige Kuscheltiere für die Kinder. Franziska Grühn berät auch an Heiligabend die Kunden noch gern. Quelle: Philipp Schulz

Dekorative Tassen und Teller

Im Laden „Mazar“ in der Steinbeckerstraße 24 finden Fans von orientalischen Produkten verschiedene Taschen aus Leder, Sandalen und Dekorationsartikel. Freunde und Familie können zum Beispiel mit einer neuen Tasse für den warmen Tee im Winter überrascht werden. In verschiedenen Farben und Mustern sind die Stücke für etwa 15 bis 20 Euro erhältlich. Auch Schalen und Teller in der gleichen Preisspanne sind in dem Geschäft von Inhaber Najim Boutalha zu haben. Geöffnet ist von 11 bis 19 Uhr und an Heiligabend bis 12 Uhr.

Najim Boutalha verkauft marokkanisch inspirierte Teller und Tassen im Geschäft "Mazar". Quelle: Christopher Gottschalk

Spieleklassiker für die Familie

Am Klassiker „Monopoly“ führt Weihnachten 2021 kaum ein Weg vorbei, wenn es um das passende Spiel für die ganze Familie geht. Bärbel Gladrow, Mitarbeiterin im Spielwarenladen „Flax und Krümel“ empfehle zudem „Lotti Karotti“, das für Kinder ab vier Jahren geeignet ist oder das Kinderspiel des Jahres 2020 „Speedy Roll“, in dem ein Igel so schnell wie möglich durch einen Wald ans Ziel gebracht werden muss. Die Spiele gibt es ab etwa 20 Euro aufwärts. Öffnungszeiten: 9.30 Uhr bis 18 Uhr, Heiligabend bis 12 Uhr, Lange Straße 26.

Bärbel Gladrow empfiehlt Familienspiele als Last-Minute-Geschenk im Spielwarenladen "Flax und Krümel". Quelle: Christopher Gottschalk

Warum nicht einfach mal ein Ball?

Eine Gruppe, die unter Corona besonders gelitten hat, sind die Teamsportler. Egal, ob Volley-, Hand- oder Fußball. Aber das wird ja nicht immer so bleiben. Warum also nicht den sportlichen Bekannten oder Verwandten zum Fest mit neuer Kleidung oder sogar einem Ball ausstatten? Beliebt ist in Thomas Timms Laden, der Sportwelt Greifswald, am westlichen Ende der Innenstadt, ein besonderer Ball: Der Derbystar. Mit diesem kicken auch die Fußballprofis in der ersten Bundesliga – und die müssen es ja wissen. Da der Ball aber im Original mit über 100 Euro seinen Preis hat, gibt es eine offizielle Replika: Für nur 33 Euro. Natürlich hat der Sportfachhandel auch mehr zu bieten. Handschuhe oder Gutscheine, damit die neuen Turnschuhe auch bei der Anprobe perfekt passen.

Bei Sportwelt gibt es alles, was das Sportlerherz begehrt. Besonders beliebt ist der aktuelle Spielball der Bundesligaprofis, der Derbystar. Quelle: Philipp Schulz

Von Philipp Schulz und Christopher Gottschalk