Greifswald

Ob Kinder, Hunde oder Getränkekisten: Lastenräder liegen im Trend. Das ist auch in der Hansestadt deutlich zu merken. Einfache Lastenräder kosten zwischen 1500 und 2000 Euro. Für Lastenräder mit E-Motor zahlen Nutzer bis zu 5000 Euro.

Doch in Greifswald gibt es eine Alternative zum Kauf: Seit 2019 können sich Hansestädter innerhalb des Projektes „Cargo Bikes in der urbanen Mobilität“ – kurz CoBiUM – insgesamt drei Lastenräder in der Hansestadt kostenlos ausleihen. Ziel von CoBiUM ist es, die Anzahl fossiler Fahrzeuge in der urbanen Mobilität zu reduzieren, indem Cargo Bikes als Transportalternative gefördert werden. Das Projekt wird vollständig von der EU finanziert.

Laut Dr. Kristin Ramthun vom Institut für Geographie und Geologie der Universität Greifswald, die das Projekt wissenschaftlich begleitet, sei die Nachfrage in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. „Auch in privater Nutzung sind immer mehr Lastenräder im Stadtgebiet sichtbar“, so Ramthun. Die steigende Nachfrage sei insgesamt in Deutschland seit 2018 als bundesweiter Trend zu beobachten.

Nachfrage nach Leihlastenrädern beachtlich

Ein Lastenrad mit E-Motor kann bei der Straze in der Stralsunder Straße 10/11 ausgeliehen werden. Zwei weitere Räder, jeweils ohne Motor, stehen am Rewe in der Lomonossowallee 57 und in der Touristeninformation am Markt zur Verfügung. „Die Räder sind bislang an fast 30 Prozent der theoretisch möglichen Tage gebucht gewesen“, sagt Kristin Ramthun. Das sei beachtlich, schließlich sei es durch die Schließung der Touristeninformation aufgrund der Corona-Pandemie kaum möglich gewesen, das Projekt bekannter zu machen.

Da die Touristeninformation nun wieder regulär geöffnet hat, sei die Nachfrage nach dem Lastenrad groß, wie Sophie Dufke, Leiterin der Touristeninformation, zu berichten weiß: „Es ist fast täglich gebucht.“ Man müsse es jedoch derzeit zwei Wochen im Voraus reservieren. Dies liege vor allem an den warmen Temperaturen. Denn im Sommer werde es häufiger genutzt als im Winter, so Dufke weiter. Zwar gibt es das CoBiUM-Projekt auch in der südschwedischen Universitätsstadt Växjö und in der polnischen Stadt Słupsk. Jedoch werde es in Greifswald deutlich besser angenommen, erklärt Ramthun.

Stadt will noch mehr Lastenräder zur Ausleihe anbieten

Daher soll kostenlose Ausleihe von Lastenrädern auch mittel- und langfristig in Greifswald möglich sein. „Es ist geplant, das Ausleihsystem auch nach Projektende im Herbst 2021 durch die Stadt weiterzuführen und dafür neben den drei vorhandenen Standorten weitere Standorte und auch andere Modelle an Lastenfahrrädern in der Stadt zur freien Ausleihe zur Verfügung zu stellen“, gibt Ramthun einen Ausblick für die Zukunft.

Denn mit dem Projekt will die Stadt herausfinden, ob Lastenräder motorisierte Fahrmöglichkeiten ersetzen können. Immerhin ist Greifswald für kurze Wege bekannt. Neue Diensträder mit abschließbaren Boxen, in denen kleinere Dinge transportiert werden könne, hat sich die Stadt bereits angeschafft.

Derweil hat die Bundesanstalt für Straßenwesen die Broschüre „Kinderbeförderung auf Lastenrädern“ veröffentlicht. Darin wird unter anderem darauf hingewiesen, dass Kinder, die in diesen befördert werden, angeschnallt sein müssen und einen Fahrradhelm tragen müssen.

Von Thomas Kasperski