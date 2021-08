Greifswald

Auf den Sandhügeln an der Hafenstraße in Greifswald wachsen hohe Pflanzen. Was nach Naturidylle klingt, sollte eigentlich eine Baustelle sein: Die Sandhaufen wurden ab Oktober 2020 für einen nötigen Austausch von mit Schadstoffen kontaminiertem Boden auf dem Areal aufgeschüttet. Straßen und Leitungen für das Wohngebiet für 1100 Menschen sollten verlegt werden.

Aber nichts rührt sich auf dem Gelände zwischen der Marienstraße und der Straße An den Wurthen, dem Gebiet des Bebauungsplans 55. Mittlerweile hat sich die Erschließung des mehr als sechs Hektar großen Grundstücks um etwa ein Jahr gegenüber ersten Ankündigungen verzögert.

Ende Mai dieses Jahres sollte die Erschließung endlich fortgesetzt werden. Das hatte Klaus Boemer, der Geschäftsführer des Eigentümers, der Berliner Projektentwicklungsgesellschaft UTB, gegenüber der OZ angekündigt. Denn der Kreis als Naturschutzbehörde hatte kurz zuvor die Genehmigung zum Ableiten von Grundwasser in den Ryck erteilt. Ohne diese sei kein Tiefbau möglich. Aber nichts tat sich.

Vögel und Amphibien mögen den Lebensraum Ryck

Laubfrösche stoppten die Bagger an der Hafenstraße in Greifswald. (Symbolfoto) Quelle: Stefan Sauer/dpa

Denn ein vermutetes Laubfroschvorkommen hat die Bagger gestoppt. Die Tiere stehen unter Naturschutz, eine Vernichtung ihres Lebensraums ist gesetzlich verboten.

Offenbar ist das nach dem Abriss von Gebäuden und der Beseitigung von Altlasten entstandene Gelände am Fluss bei geschützten Tieren sehr beliebt. Flussregenpfeifer siedelten sich 2019 an und ließen sich auch von empfohlenen Vergrämungsmaßnahmen nicht abschrecken. Sie brüteten 2020 erneut an der Hafenstraße. Nach Ende der Brutzeit im Oktober 2020 wurden die Sandhügel aufgeschüttet. Dann kam das Grundwasserproblem, das heißt, es musste eine Ableitungsgenehmigung her, die es nun gibt.

Womöglich haben die Amphibienzäune, die angelegt wurden, um Frosch, Kröte und Co. vom B-Plan 55-Gebiet fernzuhalten, ihren Zweck nicht erfüllt. Wie Boemer berichtet, hätten Naturschützer das Landratsamt informiert – für den Artenschutz ist nach dem Verlust der Greifswalder Kreisfreiheit 2011 nicht mehr die Stadt, sondern der Kreis zuständig. Frösche quakten im Gebiet.

Frösche oder Kaulquappen wurden nicht gefunden

Allerdings seien auf dem Gelände weder Tiere, Laich noch Kaulquappen nachgewiesen worden, so Boemer. Bevor das Grundstück wieder durch Wind und Sonne abgetrocknet war, stand im B-Plan 55 Wasser. Obwohl kein Froschvorkommen gefunden wurde, ist das Areal wegen der durch Geräusche nachgewiesenen Tiere als deren Lebensraum geschützt.

Blick zum Holzteichquartier. Quelle: Eckhard Oberdörfer

„Wir haben in der vergangenen Woche die nötige Ausnahmegenehmigung von der Naturschutzbehörde bekommen“, freut sich Klaus Boemer. „Die Stadt war sehr kooperativ und hat uns ein Grundstück für den Ausgleich des Eingriffs in die Natur zur Verfügung gestellt“, informiert er. Dort wird nun neuer Lebensraum für Laubfrösche geschaffen.

Die UTB hatte zuvor bereits eine Reihe von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in den Naturhaushalt finanziert. So wurden Hecken gepflanzt und der Sprecherturm des Philipp-Müller-Stadions zum Artenschutzturm umfunktioniert.

Vier leistungsstarke Erschließungsfirmen

In Sachen Erschließung bleibt Boemer trotz aller Rückschläge optimistisch. „Wir haben die Arbeiten ausgeschrieben und Angebote von vier leistungsstarken Firmen erhalten.“ Nun müssen diese gesichtet, ausgewählt und Verhandlungen geführt werden. Im August könnten dann wirklich die Bagger anrollen.

Rückblick: Das Gelände war im September 2019 auf Beschluss der Bürgerschaft verkauft worden. Schon 2020 gab es immer wieder Probleme mit der Erschließung, aber nicht wegen fehlenden Geldes. Der Hochbau muss laut Kaufvertrag mit der Stadt spätestens 2022 beginnen. Terminprobleme sieht Boemer nicht, glücklicherweise habe man sowohl die Finanzen als auch die Zeitdauer vorsichtig kalkuliert.

Keine Probleme mit Fördermitteln

Auch die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) werde nicht in Schwierigkeiten kommen, so Boemer. Bis Ende 2023 muss sie 85 Sozialwohnungen fertiggestellt haben. Sonst bekommt die WVG Probleme mit dem Fördermittelgeber. Eine OZ-Nachfrage konnte die WVG bis Redaktionsschluss nicht beantworten. Sozialwohnung heißt in diesem Areal eine Kaltmiete von bis zu 7,50 Euro je Quadratmeter.

Neben der WVG (insgesamt 100) schaffen die Wohnungsgenossenschaft Greifswald (WGG) und die Genossenschaft Begeno (Besser genossenschaftlich wohnen) Wohnungen mit Kaltmieten bis zu 7,50 Euro. Insgesamt sind es 124 Wohnungen der rund 700 Wohnungen im B-Plan-Gebiet. Sie entstehen in der zweiten und dritten Reihe.

Von Eckhard Oberdörfer