Laut, Lauter, Wurst-Achim: Auf ein Freibier in Greifswald mit dem Marktschreier-König

Greifswald

Es wird laut in der Hansestadt: Denn ab Donnerstag bis einschließlich Sonnabend gastiert eine besondere Gilde der Marktschreier für drei Tage in Greifswald. Laut Veranstalter handelt es sich um die „besten Marktschreier der Republik“, die nicht nur für volle Einkaufstaschen, sondern auch für reichlich Unterhaltung auf dem Marktplatz sorgen werden.

Mit dabei ist Wurst-Achim, der – so lässt es der Name bereits vermuten – Wurstwaren an die Greifswalder bringen will. Er gilt als das lauteste Lebewesen der Welt und schaffte es mit seinem Stimmvolumen ins Guinness-Buch der Rekorde. 2009 kam er auf ganze 110 Dezibel und sicherte sich damit den ehrenvollen Eintrag. Zum Vergleich: Ein Presslufthammer liegt ebenfalls in diesem Dezibel-Bereich. Zudem hält er den deutschen Meistertitel als lautester Marktschreier.

Marktschreier-Frühstück und Freibier für die Gäste bei Eröffnung

Mit von der Partie in der Hansestadt ist auch Käse-Maik, der über 100 verschiedene Käse-, Milch- und Molkereiprodukte aus Deutschland, Frankreich, Holland, Griechenland, Schweiz und Italien anbietet.

Angekündigt sind außerdem Käthe-Kabeljau, die mit einem Angebot an Fischbrötchen und den über die Landesgrenzen hinaus bekannten Backfisch aus Aurich aufwartet, ihr Kollege Aal-Hinnerk, ein echtes Hamburger Original, der eine Variation an Räucherfisch anbietet, Nudel-Anne, die italienische Teigwaren im Gepäck hat, sowie Milka-Maxx, der süße Köstlichkeiten verspricht.

Die feierliche Eröffnung mit einem „original Marktschreier-Frühstück“ erfolgt am Donnerstag um 11 Uhr auf dem Marktplatz. Für alle anwesenden Gäste gibt es zur Eröffnung Freibier.

Von chl