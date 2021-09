Lea Siewert (die Partei): Ein goldenes Matriarchat in Mecklenburg-Vorpommern

Greifswald

Lea Siewert ist 22 Jahre alt und möchte explizit als „Herrin Siewert“ angesprochen werden. Sie kommt aus Greifswald und studiert aktuell Rechtswissenschaften. Hier ist sie von Beginn an, seit Herbst 2018, politisch aktiv. Bei den Landtagswahlen tritt sie als Listenkandidatin und um das Direktmandat in Greifswald für die Partei an. Ihre Ansprache hat einen Grund: Siewert kandiert hauptsächlich, um „das goldene Matriarchat in Mecklenburg-Vorpommern (Matriarchat-Vorpolen) auszurufen.“ Denn, so erklärt sie, auch Mecklenburg-Vorpommern solle einmal „Vorreiter(in) sein.

Gleichberechtigung ist das wichtigste Thema

Als dringend verbesserungswürdig in der aktuellen Politik findet Siwert vor allem die fehlende Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern, Massentierhaltung und der Zulauf zu rechtsextremen Parteien.

„Wenn Wir an der Macht sind, werden Wir als allererstes das Schweriner Schloss lila streichen“, kündigt sie an. „Außerdem fordern Wir eine maximale Männerquote von 10 Prozent für alle öffentlichen Ämter.“ Dann solle zudem die Polizei Mecklenburg-Vorpommern aufgelöst werden und mit Linksextremen besetzt werden. Der Name dafür wäre Nordkreis, laut Siewert. Mit der Urlaubsinsel Usedom hat sie besondere Ziele. „Usedom abriegeln und die Nazis auf Usedom lassen.“

Ein weiterer Punkt im Wahlprogramm ist Müll. Siewert möchte weniger Mülleimer auf den Straßen, um so weniger Müll zu produzieren. Auch für Greifswald hat sie große Pläne: „Wir werden uns dafür einsetzen, dass Greifswald Landeshauptstadt wird - 0383four 4 Hauptstadt4wahl!“

Von Philipp Schulz