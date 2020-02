Leben als Analphabet in Greifswald: „Meine kleine Tochter liest besser als ich“

Greifswald

Wenn die kleine Tochter von Mathias Block sich vor dem Schlafengehen ihre Fibel nimmt und daraus ihre Gute-Nacht-Geschichten liest, dann kann ihr Papa dabei nur sehnsüchtig zuschauen.

Während die Sechsjährige bereits problemlos kurze Sätze lesen kann, bereiten dem 49-jährigen Greifswalder schon Wörter mit wenigen Silben Probleme. Das Wort „Tschüß“ etwa ist eine kaum lösbare Herausforderung für ihn. „Sie sagt mir dann: Papa, das geht doch ganz anders“.

Womöglich mehrere tausend Betroffene in Greifswald

Mathias Block ist ein sogenannter funktionaler Analphabet. So werden Menschen bezeichnet, die zwar Buchstaben grundsätzlich erkennen, aber den Sinn hinter Texten nicht verstehen können. Block ist einer von rund 7,5 Millionen Betroffenen in Deutschland, so hat es eine viel zitierte Studie der Universität Hamburg im Jahr 2011 ermittelt. Rechnete man diesen Wert auf die Einwohnerzahl von Greifswald hoch, würde das mehrere tausend Betroffene in der Hansestadt bedeuten.

Der Greifswalder Bürgerhafen, in dem sich viele Ehrenamtliche engagieren, will mit einem Abc-Treff Hilfe anbieten. Doch obwohl es diese Möglichkeit seit mehr als einem Jahr gibt, haben sich erst zwei Betroffene gemeldet – einer davon ist Mathias Block.

Wie ist es möglich, trotz Schulpflicht als erwachsener Mann nicht Lesen und Schreiben zu können?

Vater interessierte sich nicht für ihn, Mutter lernte er nie kennen

Mathias Block ist von Anfang an ohne Eltern in Kinderheimen aufgewachsen. Der Vater habe sich nicht für ihn interessiert, die Mutter habe er nie kennengelernt. Beide seien drogensüchtig gewesen. In den Heimen galt Block als schwer erziehbar. Auch später an der Greifswalder Pestalozzi-Förderschule habe er große Probleme gehabt.

„Erst hatte ich keine Lust zu lernen und dann hatten meine Lehrer auch keine Lust mehr auf mich“, erinnert sich Block. Als er mit 18 Jahren schließlich in seine erste eigene Wohnung zog, konnte er den Mietvertrag nicht entziffern.

Den Führerschein konnte er mündlich machen

Seitdem kämpft sich Mathias Block durchs Leben – mit Erfolg. Er hat zwei Mädchen, die Große besucht das Gymnasium. Beruflich ist er schon vieles gewesen: Bauarbeiter, Produktionshelfer, jetzt LKW-Fahrer. Irgendwie kam er immer durch. „Muss man ja“, sagt er. Den Führerschein konnte er mündlich machen, die Fragen hat er sich von einer CD angehört und gelernt.

Wenn es mit den Behörden etwas zu regeln gab, erledigte das seine Freundin. Wurde es doch mal eng, erfand Mathias Block Ausreden oder haute einfach ab. Nur engsten Vertrauten erzählte Mathias Block von seinem Geheimnis. Doch irgendwann wurde der Druck zu groß. „Ich hatte große Angst, dass alles rauskommt.“

Im Greifswalder Bürgerhafen fand er die nötige Unterstützung und kann seitdem auch offen über seine Probleme reden – in der Hoffnung, dass auch andere den Mut finden, sich Hilfe zu holen. Einmal pro Woche trifft er sich mit seiner „Lehrerin“ Marianne Bösel, einer früheren Sprachheil-Kindergärtnerin, und übt mit ihr Lesen und Schreiben. Langsam aber sicher machen die beiden Fortschritte. Ein Ziel hat Mathias Block dabei stets vor Augen: Er will mit seiner kleinen Tochter die Gute-Nacht-Geschichten künftig gemeinsam lesen.

Hier gibt es Hilfe Der Bürgerhafen Greifswald bietet einmal im Monat einen Abc-Treff an, wo Betroffene unterstützt von Ehrenamtlichen Lesen und Schreiben lernen können. Wer Hilfe sucht, kann sich auch zunächst unverbindlich informieren. Es wird zum Beispiel dabei geholfen, Bewerbungen und Briefe zu schreiben oder Verträge zu lesen. Für weitergehende Schritte kann der Kontakt zur Volkshochschule vermittelt werden. Wann? Jeden ersten Montag im Monat um 16 Uhr Wo? Im „Einladen“ in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 24 in Greifswald

