Leben mit dem Biber: In Greifswald gelingt es

Greifswald

Die Täter kamen über Nacht und sie kamen mehrmals. Die Spuren der Tat sind deutlich erkennbar. Wo sich vor kurzem noch eine geschlossene Reihe hochgewachsener Birken zwischen Goethestraße und Wallanlage präsentierte, klafft nun ein Loch. Einer der Bäume musste abgesägt werden. Nach den nächtlichen Angriffen bestand akute Einsturzgefahr. Nun zeugen nur noch ein Stumpf und Späne von der Tat.

Einige Wochen später besuchen Maren Lux und Björn Treber den Ort des Geschehens. Sie arbeiten für die Umweltabteilung und das Amt für Grünanlagen in der Stadt Greifswald. Sie kennen den Schurken ganz genau. „Der Biber lebt selbst nicht im Stadtgraben“, weiß Lux. Sie hat aber eine heiße Spur. Tatsächlich hat das Tier einen ungewöhnlich weiten Weg für seine Mahlzeit gekommen. Die Burg sei im Ryck, irgendwo beim Unternehmen Hanseyachts. Der Biber kommt dann den ganzen Weg den Ryckgraben hoch, unter der Europa-Kreuzung durch, bis er am Wall angekommen ist. Normalerweise geht er nicht so weit. Hier warten die Leckerbissen in Form der Weichhölzer, wie Birken oder Weiden.

Biber stehen unter Naturschutz

Vor einigen Jahren musste bereits ein Baum leiden, erinnert sich Björn Treber. Eine Weide, relativ nahe an der Europakreuzung. Sie musste gestützt und stark beschnitten werden, blüht nun aber wieder. Alles halb so schlimm, finden die beiden. Generell: „In Greifswald kommen wir gut mit Bibern zurecht“, fast Lux zusammen. Sie ist bei der Umweltabteilung für den Naturschutz zuständig. Die Standorte seien weithin bekannt, Schäden, wie hier in den Wallanlagen, gebe es eher selten und die Zusammenarbeit mit anderen Behörden funktioniere auch gut.

Biber sind grundsätzlich geschützt. Wie viele in Vorpommern-Greifswald leben, da schwanken die Zahlen. Bis zu 1500, schätzten Kreis- und Wasserverbände Anfang des Jahres. Da die Tiere stark revierbildend sind, ist auch die Populationszahl ab einem gewissen Punkt gedeckelt. Dass sie nun so weite Wege auf sich nehmen und die Burgen auch im Stadtgebiet gebaut werden, spreche für eine hohe Population.

Ostseeviertel besonders beliebt beim Biber

Gitter schützen die anderen Bäume. Quelle: Philipp Schulz

Ein weiterer Hotspot in Greifswald sind das Ostseeviertel und der angrenzende Treidelpfad auf dem Deich, der Ryck und Wohngebiet trennt. Im März hat es hier ein Biber zuletzt etwas zu bunt getrieben. Der rote Schotterweg musste gesperrt werden. Ein Bürger hatte das Grünflächenamt über eine Ausspülung informiert. Dieses stellte fest, dass es sich offenbar um einen angelegten Erdbau eines Bibers handele, der durch den Niederschlag der letzten Tage instabil wurde. Unterirdisch können diese Erdbauten bis zu zwei Meter im Durchmesser betragen. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) als zuständige Behörde kümmerte sich.

Tatsächlich beschäftigt der Nager viele Menschen in Behörden. Irgendwie ist jeder für einen bestimmten Bereich zuständig. Für die Wasserschutzdeiche das Stalu, für Gewässer, wie der Ryckgraben einer ist, die 27 Wasser- und Bodenverbände im Land, aber auch das Abwasserwerk. Auf Landesebene gibt es zudem noch das Bibermanagement, das die Kreise und Gemeinden unterstützt und das geschützte Tier beobachtet.

Biberschaden wird Fall für den Denkmalschutz

Im Falle des Bibers, der sich aufgemacht hat, die Wallanlagen umzugestalten, wird nun auch das Denkmalschutzamt ein Wörtchen mitreden wollen. „Wir gehen fest davon aus, dass wir den Baum neu pflanzen müssen“, prognostiziert Treber. Denn die historische Wallanlage ist als einzigartige grüne Promenade ein Relikt der Gartenkunst des späten 18. Jahrhunderts und damit geschützt. Das bedeutet, dass auch jeder Baum seinen Platz hat und nicht einfach entnommen werden kann. Nur dass das noch nicht bei den Bibern angekommen ist.

Reagieren, wenn der Biber bereits zugeschlagen hat, ist die eine Seite der Arbeit von Lux und Treber. Sie können aber auch präventiv arbeiten. So ist beispielsweise Draht um die restlichen Bäume am Wall gewickelt. Unaufdringlich schützt er vor Nageattacken des Bibers. Eine andere Möglichkeit ist das bewusste Pflanzen von Bäumen in der Nähe der Burgen. Biber mögen Weichhölzer. 2018 versuchte Lux es mit Weidenstecklingen. Sie werden in der Nähe der Burgen platziert und schützen so andere Hölzer.

Von Philipp Schulz