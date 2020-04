„Lebensmittel, Arznei und Blumenerde“ – Paketzusteller aus Greifswald im Stress

Greifswald

Die Greifswalder können nun wieder in Baumärkten, Buchläden und Modeshops stöbern und kaufen. Über vier Wochen füllten die Post-Zusteller mit Online-Sendungen die Konsumlücke, die das Corona-Virus dem stationären Einzelhandel und den Kunden aufzwang, und schleppten große und kleine Pakete an die Wohnungstüren der Greifswalder. Dass die Paketflut nun abnimmt, lässt sich in der Hansestadt noch nicht beobachten.

André Deutschländer, der als Verbundzusteller bei der Deutschen Post arbeitet, packt am Zustellstützpunkt in der Helmshäger Straße seinen Transporter für die nächste Tour. Viel Zeit zum Erzählen bleibt ihm nicht, während er die Pakete von einer Transportpalette nimmt, mit dem Lesegerät scannt und im Wagen verstaut: Leichte Kartons vom Bekleidungs- und Schuhversand, sperrige und schwere Artikel aus dem Baumarkt oder Omas liebevoll beklebtes Päckchen an die Enkel landen in seinem Fahrzeug – und wenige Stunden später bei den Empfängern in Greifswald-Wieck und Ladebow.

Anzahl der Pakete hat sich verdoppelt

Vor den Corona-Beschränkungen stellte der 43-Jährige, der seit fünf Jahren bei der Post arbeitet, rund 60 bis 100 Pakete auf seiner täglichen Tour durch Greifswalder Stadtteile oder über die Dörfer der Umgebung zu. Mit der Schließung der Läden stieg seine Fracht auf 120 bis 130 Pakete pro Tag. Deutschländer beschwert sich nicht. „Das ist doch verständlich, dass die Leute mehr bestellen. Was sollen sie denn machen, wenn die Läden geschlossen sind.“ Unter den Paketen sind Lebensmittelsendungen, Baumarktartikel, wie Blumenerde, Pflanzen, Gartenmöbel, und auch Lieferungen von Apotheken. Die großen Pakete seien für ihn kein Problem, beteuert er. Doch für die Kolleginnen könnten die großen Baumarktsendungen schon eine echte Herausforderung sein.

Deutschlandweit wuchs mit der Corona-Krise das Paketvolumen bei der Deutschen Post von 5,2 Millionen auf etwa neun Millionen Sendungen pro Tag. „Damit haben wir fast das Weihnachtsgeschäft von zehn Millionen Sendungen pro Tag erreicht“, sagt Postsprecher Jens-Uwe Hogardt.

Umstellung auf Zwei-Schicht-System

Für André Deutschländer und seine Kollegen hat sich der Arbeitsalltag in den vergangenen Wochen deutlich verändert. „Wir waren vor Corona eine große Truppe in einer Schicht. Jetzt haben wir die Arbeit in Früh- und Spättour gesplittet, um das Arbeitsaufkommen bewältigen zu können“, berichtet er. Für die Kollegen der Frühschicht, die nun die Briefe und Pakete allein in die Behälter sortieren müssten, sei damit der Arbeitsaufwand gestiegen.

Wie Postsprecher Hogardt ergänzt, wurden die Schichten so gelegt, dass sich beim Schichtwechsel die Mitarbeiter möglichst nicht begegnen. Die halbe Stunde zwischen den Schichten werde zur Desinfektion genutzt, um eine Ansteckung zu verhindern.

Am Zustellstützpunkt in der Helmshäger Straße mit 34 Bezirken und am zweiten Greifswalder Stützpunkt in der Brinkstraße mit 27 Bezirken seien insgesamt zehn zusätzliche Kräfte beschäftigt worden, um die pünktliche Zustellung auch in Corona-Zeiten gewährleisten zu können, berichtet Betriebsleiter Stefan Bartuschat. Greifswald habe im Gegensatz zu anderen Regionen in MV den Vorteil, dass mit den Studenten auch Hilfskräfte zur Verfügung stehen, um das zusätzliche Arbeitsvolumen abfangen zu können.

Einige Kunden gehen nicht auf Distanz

Mit der Corona-Pandemie änderte sich auch der Kontakt der Zusteller mit dem Kunden. „Den Handscanner, den früher der Kunde zum Unterschreiben in die Hand bekam, geben wir gar nicht mehr heraus“, sagt Deutschländer. Das Paket stelle er an die Wohnungstür, dann klingele er und trete drei Schritte zurück, berichtet er. Alles funktioniere nun kontaktlos. „Die Kunden nehmen es eigentlich ganz gut an – bis auf einige Ältere, die aus Gewohnheit möglichst noch ganz dicht an einen herantreten wollen.“

Keine Angst, aber Respekt

Hat er Angst, sich zu infizieren? „Natürlich denkt man darüber nach. Sagen wir mal so, ich habe Respekt.“ Deutschländer versucht, das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Jedes Fahrzeug sei mit Desinfektionsmittel, Wasser und Seife ausgestattet worden, um sich regelmäßig die Hände reinigen zu können. Der Arbeitgeber stelle zudem einen Mundschutz zur Verfügung. „Verbindlich ist das Tragen aber noch nicht.“ So lange wäge er ab, ob er die Maske anlegt. „Unter der Maske wird es sehr schnell sehr warm.“ Den Mundschutz trage er deshalb derzeit nur, wenn er beispielsweise mit einem Kollegen gemeinsam im Auto unterwegs ist.

Der Großteil der Kunden nimmt wahr, dass die Postmitarbeiter in Corona-Zeiten einen Knochenjob erledigen. Meistens warten sie sehnsüchtig auf die Lieferungen, die sie mit Dingen versorgen, die es in den Läden nicht zu kaufen gibt. Auf einigen Paketen, die Deutschländer in den vergangenen Wochen austrug, stand ein Gruß, wie „Danke für Ihre Arbeit!“ oder „Schön, dass ihr noch unterwegs seid.“ So etwas freue ihn natürlich, sagt der 43-Jährige. Auch zu Ostern hatte mancher Kunde eine kleine Überraschung parat.

Seit Jahren Zuwachs durch Online-Handel

Ob mit der Öffnung der Geschäfte nun weniger Sendungen auf den Weg gebracht werden, ist noch offen. „Bislang spüren wir nicht, dass das Volumen abebbt“, so Postsprecher Hogardt. Selbst wenn die Läden jetzt sukzessive wieder öffneten, würden vor allem ältere Mitbürger noch vorsichtig sein. Zudem müsse abgewartet werden, ob der Online-Handel nicht insgesamt mit Corona einen Schub erfährt. Schon in den vergangenen Jahren verzeichnete das Unternehmen einen Zuwachs bei den Sendungen von fünf bis sieben Prozent pro Jahr. Das bestehende Zwei-Schicht-System wurde in Greifswald für zunächst zwei Wochen verlängert.

Von Martina Rathke