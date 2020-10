Greifswald

Jede Woche unterbieten sich Discounter mit immer günstigeren Angeboten: Ein Pfund gemischtes Hackfleisch gibt es für weniger als drei Euro, den Liter Milch für knapp 80 Cent, 400 Gramm Gouda bleiben preislich unter der Zwei-Euro-Marke. Doch nun stellen Sie sich vor, dass Sie an der Kasse für die drei Produkte nicht 5,57 Euro, sondern satte 13,11 Euro zahlen würden.

Was nach einer horrenden Preissteigerung klingt, entspricht den „wahren Kosten“ von Lebensmitteln, wie Wissenschaftler der Universitäten Greifswald und Augsburg nun berechnet haben. Demnach müsste das Pfund Hackfleisch fast dreimal so teuer sein, also beachtliche 7,62 Euro kosten, und auch beim Liter Milch müsste es einen doppelten Preisaufschlag geben (1,54 Euro).

Konventionelles Obst und Gemüse wie Bananen oder Tomaten hätten laut den Forschern ebenfalls eine Preissteigerung zwischen 12 (Tomate) und 19 Prozent (Banane). Etwas anders sieht es hingegen bei Bioprodukten aus: Hier kommen die aktuellen Preise den „wahren Kosten“ deutlich näher. Vor allem beim Obst und Gemüse.

Berechnung erfolgte mittels Umweltdatenbank

Die Erzeugung von Lebensmittel hat beispielsweise durch den Ausstoß von Treibhausgasen und Stickstoff ökologische Auswirkungen. Sie werden zwar von den Lebensmittelherstellern verursacht, aber auf die Gesamtgesellschaft übertragen. Ein Beispiel dafür: die Wasserrechnung. Verbraucher zahlen für die Aufbereitung von Trinkwasser, das durch Düngemittel belastet wird. Die Berechnung zeigt also, welche Produkte sich nicht nur auf die Umwelt auswirken, sondern auch auf den Geldbeutel der Kunden.

Warum gerade Fleischprodukte mit einer dreifachen Steigerung zu Buche schlagen, erklärt Amelie Michalke vom Lehrstuhl für Nachhaltigkeitswissenschaft und angewandte Geografie der Uni Greifswald. Die 25-Jährige betreute die Berechnung mit: „Tierische Lebensmittel sind in den Produktionsketten viel komplizierter. Es müssen erst Pflanzen für die Fütterung produziert werden. Hinzu kommen die Auswirkungen für die bei der Produktion entstehenden Treibhausgase, Landnutzungsänderungen, reaktiven Stickstoffe und Energieverbrauch.“

Laut der Umweltschutzorganisation Greenpeace werden pro Kilo Rindfleisch 13,3 Kilo CO freigesetzt. Zum Vergleich: Die Erzeugung der gleichen Menge Äpfel produziert 0,5 Kilo CO. „Pflanzen baut man an, man kann sie direkt konsumieren. Die Wege sind dort unkomplizierter“, erklärt die Promotionsstudentin weiter. Die Kalkulation der „wahren Kosten“ erfolgte mittels Umweltdatenbank, bei der die Wissenschaftler die einzelnen Produktionsschritte nachverfolgten. Insgesamt 16 Produkte nahmen die Forscher genauer unter die Preislupe.

Pilotprojekt: Discounter weist „wahre Kosten“ aus

Die Berechnung gab der Discounter Penny in Auftrag, der zur Rewe-Group gehört. Das wirkt zunächst widersprüchlich. Schließlich befindet sich der Lebensmittelmarkt mit anderen Discountern regelmäßig in einem Preiskampf, um die günstigsten Angebote.

„Das Ziel von Penny ist es, Transparenz über die Folgekosten des individuellen Konsums zu schaffen und so die Diskussion über die Kosten der Lebensmittelproduktion um einen Aspekt zu erweitern“, sagt Pressesprecherin Kristina Schütz auf OZ-Nachfrage und fügt hinzu: „Wir sind als Unternehmen in einem wettbewerbsintensiven Markt ohne Zweifel Teil des Problems, glauben aber, dass wir mit diesem Schritt Teil der Lösung werden können.“

Anfang September wurde in Berlin ein Penny-Markt eröffnet, bei dem je acht konventionell und ökologisch erzeugte Eigenmarkenprodukte nicht nur den üblichen Verkaufspreis, sondern auch den „wahren Preis“ ausweisen. Es ist ein Pilotprojekt: „Wir möchten den Kundinnen und Kunden im Penny-Nachhaltigkeitserlebnismarkt mit der Modellrechnung eine Orientierung am Regal geben und beispielsweise aufzeigen, dass biologisch erzeugte Lebensmittel zwar einen teureren Verkaufspreis haben, dieser jedoch aufgrund der geringeren Schadkosten einen realistischeren Preis ausdrückt“, erklärt Schütz weiter.

Preisschlacht auf Rücken der Landwirte ausgetragen

So sollen die Kunden selbst entscheiden, auf welches Produkt sie zurückgreifen. Wie diese mittel- und langfristig auf die doppelte Preisauszeichnung reagieren, bleibe abzuwarten. „Wir können hier noch keine Prognosen treffen.“

Doch wie könnte man das Bewusstsein für die „wahren Kosten“ schärfen? Die angehende Wissenschaftlerin Amelie Michalke ist sich sicher, dass es mehr Aufklärung bedarf und dass sowohl Politik als auch Wirtschaft gefragt sind, um beispielsweise die Arbeitsbedingungen in den Schlachtbetrieben zu verbessern.

Zudem kritisiert sie, dass die Preisschlacht auf den Rücken der Landwirte ausgetragen wird. „Die Gesellschaft hat sich daran gewöhnt, dass alles günstig zu haben ist.“ Dennoch glaubt sie, dass die Menschen bereit wären, mehr für Lebensmittel zu bezahlen, um so die ökologischen und sozialen Folgeschäden zu minimieren.

