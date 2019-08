Greifswald

Ein bisschen wehmütig ums Herz ist ihm schon. Schließlich fühlt sich Hans-Joachim Adamek in der Blutspendeabteilung der Greifswalder Unimedizin fast ein wenig wie zu Hause: Am Mittwoch lieferte er seine 100. Spende für das Klinikum ab – und zugleich seine letzte. Denn mit 72 Jahren ist für ihn jetzt endgültig Schluss. „Schade, ich würde auch gern noch weiterhin kommen. Aber es soll ja wohl nicht mehr sein“, bedauert der Greifswalder.

„Eigentlich sollen Menschen nur bis zu einem Lebensalter von 68 Jahren Blut spenden“, sagt Ulf Alpen, Mitarbeiter der Abteilung Transfusionsmedizin. Doch es gebe Ausnahmen. „Wer gesund ist und sich fit fühlt, kann auch länger spenden. Vorausgesetzt, er kommt regelmäßig“, sagt er. Entscheidend sei das Ergebnis der ärztlichen Kontrolle. Bei Hans-Joachim Adamek ist auch an diesem Tag wie immer alles in Ordnung. Aber einmal müsse es wohl die letzte Spende sein, meint er.

Angefangen hatte alles im April 1972, als er gemeinsam mit einem Freund dem Aufruf des Deutschen Roten Kreuzes zur freiwilligen Blutspende folgte. Damals war er gerade 24 Jahre alt und lebte noch nicht lange in Greifswald. In Haßleben bei Erfurt geboren, zog es ihn wegen des Kernkraftwerks Lubmin 1969 in den Norden. „Ich war Zimmermann beim Bau- und Montagekombinat, wir bauten das KKW auf“, erzählt er. Was in seiner Freizeit aus einer Laune heraus begann, wurde Adamek jedoch bald mehr und mehr zum Bedürfnis. „Mit jeder Blutspende kann man schließlich Leben retten. Das ist wichtig“, sagt der Greifswalder, zugleich potenzieller Organspender, aus Überzeugung. Deshalb habe er sich im März 1987 bereiterklärt, Rot-Kreuz-Spender zu werden. Heißt: Hatte er zuvor eine Aufwandsentschädigung erhalten, spendete er ab sofort kostenlos. „Damals gab es noch zwölf Mark pro 100 Milliliter. Man bekam aber nur 300 Milliliter bezahlt, die restlichen 100 waren schon immer kostenlos“, plaudert er aus dem Nähkästchen.

Die SV- und Spenderausweise von Hans-Joachim Adamek Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-HGW

Zu DDR-Zeiten sei es üblich gewesen, alle zwölf Wochen Blut zu spenden. Jetzt liegt der für Männer empfohlene Richtwert bei sechs Terminen pro Jahr, „so dass ich bis zum heutigen Tag insgesamt 195-mal Blut spendete – erst die Jahre beim DRK, später dann im Uniklinikum“, erklärt er und zeigt wie zum Beweis seine vielen gelben Spender- und Sozialversicherungsausweise. In diesen Dokumenten mit grünem Einband wurden zu DDR-Zeiten nicht nur alle Arzttermine eingetragen, sondern auch die Blutspenden – jeweils versehen mit Datum, Unterschrift und Stempel. Aus Anlass des Abschieds von der Spendenabteilung hat sich Adamek die Mühe gemacht, alle Eintragungen zu zählen und staunte selbst, wie oft er doch den kleinen Piks in den über vier Jahrzehnten erhielt. „Die regelmäßige Blutuntersuchung hatte ja auch den Vorteil, dass man in ständiger medizinischer Betreuung war“, sagt der agile Rentner, der sich mit Gartenarbeit und Radtouren fit hält.

Für seine 100. und letzte Spende in der Unimedizin gab es übrigens nicht nur ein Dankeschön, sondern auch einen großen Blumenstrauß von Professor Andreas Greinacher, Leiter der Abteilung Transfusionsmedizin am Institut für Immunologie und Transfusionsmedizin. Menschen wie Adamek seien enorm wichtig, um die medizinische Versorgung der Bevölkerung gewährleisten zu können, so Greinacher. Doch leider reiche die Zahl der Spender oft nicht aus. Besonders kritisch sei die Situation in den Sommermonaten, wenn treue Spender im Urlaub seien oder Studenten aufgrund der vorlesungsfreien Zeit die Stadt verlassen haben. „Pro Tag brauchen wir 80 Vollblutspenden“, so Ulf Alpen, „um die Behandlung der Patienten oder geplante Operationen durchführen zu können. Doch zurzeit haben wir wieder nur 60 im Durchschnitt.“ Deshalb zähle jeder, der kommt. Im vergangenen Jahr begrüßte die Universitätsmedizin 9000 Frauen und Männer, die insgesamt 16 500 Vollblutspenden leisteten.

Prof. Andreas Greinacher dankt Hans-Joachim Adamek für die vielen Blutspenden, die er über Jahrzehnte geleistet hat. Quelle: Petra Hase

Blut spenden Geöffnet hat die Blutspendeabteilung der Unimedizin montags, dienstags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 18 Uhr, freitags von 7 bis 16 Uhr und jeden ersten Sonnabend im Monat von 8 bis 12 Uhr. Zu finden ist sie im Erdgeschoss des Klinikums, Sauerbruchstraße. Blut spenden kann jeder gesunde Erwachsene zwischen 18 und 68 Jahren. Erstspender sollten nicht älter als 59 Jahre sein. Voraussetzung ist ein Körpergewicht von 50 Kilogramm. Der Zeitraum zwischen zwei Blutspenden soll im Regelfall zwischen 10 und 13 Wochen betragen. Frauen können alle 13 Wochen, Männer alle zehn Wochen spenden. Plasma kann in kürzeren Abständen gespendet werden.

Von Petra Hase