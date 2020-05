Leinen los für das Greifswalder Ausflugsschiff „Stubnitz“

Greifswald

Endlich geht es wieder los! Hans-Jürgen und Kerstin Jauernig von der Sund- und Boddenreederei sind mit letzten Handgriffen auf der „Stubnitz“ beschäftigt, die Informationstafel an Land wird noch neu beklebt, der Innenraum des über 100 Jahre alten Fahrgastschiffes erstrahlt bereits in neuem Glanz. Ein leichter Geruch nach frischer Farbe hängt in der Luft. „Außenbereich und Innenraum haben wir frisch gestrichen“, sagt Kerstin Jauernig.

„Auch die Plexiglasverkleidung des Servicebereiches ist neu. Wir müssen ja Corona-Auflagen erfüllen.“ Der kurze Test des Motors am Freitag sei zur vollsten Zufriedenheit verlaufen, sagt sie. Und ergänzt mit Seitenblick auf ihren Mann, der die „Stubnitz“ steuert: „Die kennt die Stimme ihres Herrn und ist brav angesprungen.“

Viele Stornierungen von Reisegruppen

Der verspätete Saisonstart habe dem Familienunternehmen finanziell wehgetan, berichtet Hans-Jürgen Jauernig. „Die Soforthilfen waren absolut notwendig“, sagt er. „So ein Schiff kostet ja auch ohne Fahrten bereits Geld, zum Beispiel Versicherung oder Liegegebühr.“

Ein gutes Zeichen seien die Anrufe, die in den vergangenen Tagen bereits eingegangen sind. „Es werden wieder Fahrten gebucht“, sagt er. „Aber es gab natürlich auch viele Stornierungen, gerade von Reisegruppen oder Busunternehmen.“

Greifswalder Fahrgäste sind diszipliniert

Die Hoffnung der Jauernigs liegt jetzt auf dem Herrentag am Donnerstag und dem Pfingstwochenende, eine Schiffsfahrt gehöre ja für viele Menschen traditionell dazu. Angst, dass sich die Passagiere danebenbenehmen und eventuell im feucht-fröhlichen Herrentagsmodus die Abstandsregeln missachten, haben sie nicht. „Wir haben eigentlich nur gute Erfahrungen mit den Greifswalder Fahrgästen gemacht, in Stralsund war das auch schon mal anders“, so Hans-Jürgen Jauernig. „Selbst die Greifswalder Studenten, die es schaffen, bis auf der Strecke nach Wieck drei große Bier zu trinken, haben sich noch gut im Griff.“

Es seien vor allem Familien, die Fahrten zum Herrentag buchen, dementsprechend bleibe es voraussichtlich entspannt. „Herrentag hier macht richtig Spaß“, so Kerstin Jauernig, „Die Atmosphäre ist friedlich, viele kommen auch mit Fahrrädern und fahren dann die Strecke von Ludwigsburg zurück.“

Die Fahrgastschiffe „Stubnitz“ und „Breege“ Das Fahrgastschiff „Stubnitz“ ist in den Jahren 1900 bis 1910 auf der Oderwerft Stettin gebaut worden. 1948-1954 erfolgte ein kompletter Neuaufbau des Schiffes. Bis 1996 fuhr die „Stubnitz“ in den Boddengewässern um Stralsund und Rügen, seitdem ist sie in Greifswald zu Hause und fährt im Pendelverkehr nach Wieck und Ludwigsburg sowie zu Hochzeiten und Veranstaltungen. Das Fahrgastschiff „ Breege“ wurde 1913 auf der Werft Zeller in Rostock gebaut und als „Ilse“ in Dienst gestellt. Nach dem Jahre 1945 wurde das Schiff auf den Namen „ Breege“ umgetauft. Die „ Breege“ fuhr im Fährverkehr zwischen Stralsund und Altefähr hin und her, auch im Verkehr nach Hiddensee wurde sie eingesetzt. In der Zeit von 1986 bis 1990 wurde das FGS „ Breege“ generalüberholt, wobei das gesamte Brückenhaus ausgetauscht wurde. Auch die „ Breege“ fährt seit 1996 unter der Flagge der Sund- und Boddenreederei Stralsund. Zuletzt war sie vier Jahre aus dem Verkehr gezogen, nach einer Generalüberholung im vergangenen Jahr startet sie dieses Jahr wieder durch.

Die Stubnitz startet mit reduzierter Fahrgastzahl in die Saison

Vandalismus am Museumshafen bleibt ein großes Problem

Ob es am Dienstag auf den Bodden oder bis an den Anleger nach Ludwigsburg geht, können die Schiffseigner nicht sagen. „Das ändert sich nicht“, lacht Hans-Jürgen Jauernig. „Wir müssen immer den aktuellen Wasserstand abwarten. Dann entscheiden wir jeweils vor Fahrtantritt, ob wir in Ludwigsburg anlegen können oder nicht.“

Auch etwas anderes hat sich leider nicht verändert. „Wir haben nach wie vor massive Probleme mit Vandalismus auf unseren Schiffen. Irgendwelche nächtlichen Besucher gibt es eigentlich immer“, berichtet Hans-Jürgen Jauernig und deutet auf zerbrochene Glasflaschen auf dem tiefer gelegenen Rand der „Stubnitz“. „Jetzt haben wir eine Videokamera installiert. Hoffentlich bringt das etwas.“

„ Breege “ ist nach Generalüberholung einsatzbereit

Neben der „Stubnitz“ wartet auch die „ Breege“ auf ihren ersten Einsatz nach langer Pause. Vier Jahre lag das 1913 in Rostock gebaute Schiff jetzt am Ufer und ist nicht gefahren, bot mit den zerworfenen Fensterscheiben und dem demolierten Innenraum einen traurigen Anblick. „Im vergangenen Jahr sind wir mit der , Breege’ in die Werft nach Barth gehumpelt“, erzählt Kerstin Jauernig. „An der Bordwand unter dem Wasserspiegel hatte sich in den vier Jahren eine zentimeterdicke Schicht aus Muschelbewuchs gebildet.“

Auf der Werft haben die Jauernigs eine Art Sonderstatus und dürfen auch selbst mit anpacken. „Mit dem Spachtel habe ich die Breege Stück für Stück von ihrem Belag befreit“, so Jauernig. Auf der Werft wurden einzelne Platten der Bordwand erneuert. „Anschließend habe ich fünf Farbschichten aufgetragen“, beschreibt Kerstin Jauernig. „Mit der kleinen Rolle! Aber das muss sein, dann kommt man besser in die Poren.“

Die Behandlung tat der Breege offensichtlich gut. „Auf dem Weg zur Werft sind wir mit drei Knoten fast mehr seitwärts gefahren als vorwärts“, beschreibt Kapitän Jauernig und grinst. „Auf dem Rückweg waren es dann siebeneinhalb Knoten bei nicht mal voller Fahrt.“

So sieht der Fahrgastraum nach der Umgestaltung aus. Die Bestuhlung auf der Stubnitz war zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht an die Corona-Maßnahmen angepasst. Quelle: Anne Ziebarth

Fahrgastraum der Breege jetzt in Grün

Nach der Generalüberholung ist das Schiff auch innen kaum wiederzuerkennen. Neue Tische und Stühle in einem freundlichen Grünton grüßen die Fahrgäste, die Fenster sind ersetzt und auf den Tischen stehen Blumen. „Es fehlt noch die Abnahme der Mängelbeseitigung“, sagt Kerstin Jauernig. „Aber die soll noch in dieser Woche erfolgen.“

Dann kann auch die „ Breege“ wieder loslegen, geplant sind Ausflugsfahrten für Gesellschaften und Seebestattungen. Allein: Es fehlt der Kapitän. „Es ist meiner Frau leider nicht gelungen, mich zu klonen“, beschreibt Hans-Jürgen Jauernig. „Und zwei Schiffe gleichzeitig fahren kann ich nicht.“

Schiffsführer für die „ Breege “ gesucht

Gesucht wird also ein Schiffsführer mit Herz für ältere Maschinen, schließlich ist die Breege auch schon 107 Jahre alt. „Und langfristig wäre auch ein Schiffsführer für die ‚Stubnitz‘ gut“, sagt Hans-Jürgen Jauernig. „Denn ich hatte schon vor, mich irgendwann einmal zurückzuziehen. Ich bin 74, da kann man schon mal darüber nachdenken.“ Vielleicht später einmal, denn jetzt steht für den Kapitän erst mal fest: „Dienstag geht es los. Start ist um 9.30 Uhr, 12.30 Uhr und 15.30 Uhr ab dem Museumshafen. Wir sind bereit.“

Von Anne Ziebarth