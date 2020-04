Leistungsstarker Helikopter in Greifswald verbessert Luftrettung

Greifswald

Längere Strecken ohne Auftanken, bessere Patientenversorgung und weniger Lärm: Der neue Rettungshubschrauber „Christoph 47“ verbessert die Luftrettung von Erkrankten und verunglückten Menschen in Vorpommern. Der Helikopter wurde am Freitag, den 17. 4., im Hangar der DRF Luftrettung nahe der Unimedizin Greifswald von Gesundheitsminister Harry Glawe, Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack (beide CDU), Dr. Klaus Hahnenkamp, Direktor der Klinik für Anästhesiologie der Unimedizin und Krystian Pracz, Vorstandsvorsitzender der DRF Luftrettung, offiziell in Dienst genommen.

Über 1000 Einsätze von Greifswald aus

Ab kommenden Freitag fliegt der Helikopter Einsätze in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und Teilen der Mecklenburgischen Seenplatte. Zur Besatzung zählen neben den Piloten auch Notärzte und Notfallsanitäter. „Wir rüsten derzeit die gesamte Flotte der DRF um, sodass die Effizienz verbessert wird“, sagte Pracz. Im vergangenen Jahr flogen die Luftretter von der Station Greifswald aus 1.135 Einsätze.

Der ummantelte Heckrotor verringert die Lärmbelastung des neuen Helikopters der DRF Luftrettung. Quelle: Christopher Gottschalk

Die neue Maschine Modell H145, gebaut im bayerischen Donauwörth, biete für die Einsatzkräfte verbesserte Bedingungen, sagte Notfallsanitäter Sven Reimann (33). „Das Beatmungsgerät ist an der Decke an einer Schiene befestigt und bewegbar. Verbesserte Anzeigen über die Sauerstoffversorgung erleichtern uns die Arbeit. Die Inneneinrichtung wie die Anordnung verschiedener Materialien ist effektiver und ein Fortschritt.“ Auf der Trage könnten auch extrem schwergewichtige Patienten mit einem Gewicht von bis zu 250 Kilogramm transportiert werden.

Weniger Lärm durch „Christoph 47“

Mehr Raum in der Kabine biete Platz für den Einsatz des ‚EpiShuttles‘, eine spezielle Isoliertrage zum Transport von Covid-19-Patienten, ergänzte Krystian Pracz. Die 9 Millionen Euro teure Maschine ersetzt nach zwei Jahren das Vorgängermodell vom Typ EC 145 C2. Durch einen ummantelten Heckrotor wird die Lärmbelastung beim neuen Modell deutlich reduziert.

Begrüßen den neuen Helikopter - mit Sicherheitsabstand (von links): Prof. Dr. Klaus Hahnenkamp, Direktor der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Greifswald, Gesundheitsminister Harry Glawe, Michael Sack, Landrat Vorpommern-Greifswald (beide CDU), Claus-Prof. Dr. Dieter Heidecke, Vorstandsvorsitzender der Unimedizin und Dr. Krystian Pracz, Vorstandsvorsitzender der DRF Luftrettung. Quelle: Christopher Gottschalk

Glawe : „Notwendige Hilfe schnell verfügbar“

Gesundheitsminister Glawe und Landrat Sack zeigten sich erfreut über den neuen Heli der DRF. „Ohne die persönliche Unterstützung des Gesundheitsministers wäre dieses Vorhaben nicht zustande gekommen“, so Sack. Glawe betonte, dass die Luftrettung im ländlichen Raum ein elementarer Baustein der medizinischen Versorgung ist.

„Anwohner und Urlaubsgäste der Region können bestmöglich medizinisch betreut und im Bedarfsfall schnell zum Klinikum der Maximalversorgung in Greifswald geflogen werden. So ist notwendige medizinische Hilfe schnell verfügbar“, sagte Glawe. Neben Greifswald sind auch in Gützkow und Neustrelitz Rettungshubschrauber in MV stationiert.

Klaus Hahnenkamp (Direktor der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Greifswald) und Notfallsanitäter Sven Reimann (vorne) im Innenraum des Helikopters "Christoph 47" Quelle: Christopher Gottschalk

