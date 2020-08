Greifswald

OZ-Leser Peter Weide ist diese wundervolle Aufnahme gelungen. Die kommenden Tage laden mit Temperaturen von bis zu 28 Grad Celsius und Sonne satt zum Flanieren an der Hafenstraße oder am Seglerhafen sowie Sitzen und Genießen auf den Treppen des Museumshafens ein. In der schmeichelnden Abendsonne sieht man dem Alten Speicher – erbaut 1937 – nicht an, wie verfallen er ist.

Der Eigentümer hat die Abrissgenehmigung bereits zwei Mal verfallen lassen. Das Petruswerk plant eigenen Angaben zufolge jedoch nach wie vor den Bau eines Hotels an dieser Stelle in vergleichbarer Größe.

Von Katharina Degrassi