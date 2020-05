OZ-Leserin Ursula Riesinger aus Neu Negentin spricht allen Imkern ein dickes Dankeschön aus, die sich um die Bienen kümmern und mit dazu beitragen, dass das ökologische Gleichgewicht erhalten bleibt. Was Klimaveränderung und Pestizideinsatz bedeuten können, sehe man in erschreckender Weise an den Bienen.