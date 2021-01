Greifswald

OZ-Leserin Marion Trapp ist irritiert, weil die Mitarbeiter der Postfiliale am Markt in Greifswald keine Maske tragen. „Wir hören und lesen jeden Tag, wie rapide die Zahlen an Infizierten in die Höhe gehen“, sagt die 69-jährige Rentnerin aus Greifswald. Sie ist besorgt um ihre eigene Gesundheit, wenn sie die Post besucht, um dort dringende Erledigungen zu machen.

Plexiglasscheibe ersetzt Maskenpflicht

Hartmut Schlegel, Pressesprecher der Postbank, zu der die Postfiliale am Markt gehört, verweist auf die aktuellen gesetzlichen Regelungen. „Unsere Mitarbeiter müssen keine Masken tragen, solange sie hinter der Abtrennung aus Plexiglas sind. Sobald sie jedoch diese geschützte Zone verlassen und sich in der Filiale bewegen, müssen sie eine Maske tragen“, sagt Schlegel.

Anzeige

Landesverordnung spricht von „Schutzvorrichtung“

In der Coronaverordnung des Landes MV wird in Paragraf zwei festgelegt, wer wann eine Maske zu tragen hat und welche Ausnahmen es gibt. „Die Ausnahme gilt auch für Beschäftigte, soweit sie durch eine Schutzvorrichtung geschützt werden.“ Wie Andrea Reimann, Pressesprecherin der Greifswalder Stadtverwaltung, mitteilt, erfülle die Post damit alle geltenden Bestimmungen. Mitarbeiter des städtischen Amtes für Bürgerservice und Brandschutz kontrollieren gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst die Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen im öffentlichen Raum und bei Gewerbeangelegenheiten. Hierfür gebe es einen allgemeinen Kontrollplan.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Größere Scheiben sind wirkungsvoller

Wie groß eine solche Scheibe sein muss, die davor schützen soll, dass Viren auf das Gegenüber übertragen werden, ist nirgends geregelt. Nils-Olaf Hübner, leitender Hygieniker der Unimedizin Greifswald, erklärt hierzu: „Scheiben sind dann wirkungsvoller, wenn sie eine großflächige Barriere zwischen den Menschen darstellen und am besten nur ein kleines Fenster haben, wenn sie die Räume also effektiv trennen. Wie wirksam sie sind, hängt damit von der genauen Ausführung und der konkreten Situation ab.“

Scheibe und Maske als „Spuckschutz“

Hübner betont, dass die Scheiben vorrangig die Funktion eines „Spuckschutzes“ haben, ebenso wie die üblichen Alltagsmasken. Beide seien ähnlich wirkungsvoll. „Weder eine Scheibe noch eine Maske bietet einen hundertprozentigen Schutz vor Übertragung“, sagt Hübner weiter. Es gehe lediglich darum, das Risiko einer Infektion zu minimieren. „Hauptübertragungsweg sind Tröpfchen. Ein weiterer Weg sind Aerosole, vor allem wenn man ihnen länger ausgesetzt ist“, so Hübner.

Klimaanlage und Lüften als zusätzliche Maßnahmen

Postbank-Sprecher Schlegel weist zudem darauf hin, dass die Postfiliale über eine moderne Klimaanlage verfügt, die für die Reinigung und den Austausch der Luft sorgt. „Die Filiale hat darüber hinaus eine Seitentür, die immer wieder geöffnet wird, um den Luftaustausch zu unterstützen“, sagt Schlegel. Damit die derzeit erlaubte Personenzahl von acht Kunden nicht überschritten wird, kontrolliert ein Wachmann den Zutritt zur Filiale, wie Schlegel weiter mitteilt. „Er kümmert sich auch darum, dass bei der Bildung einer Warteschlange die Abstände eingehalten werden und dass die Kunden beim Warten eine Maske tragen“, sagt Schlegel.

Warnung vor Gesichtsvisieren

„Wichtig ist, dass sich alle bemühen, die Verbreitung des Virus zu verhindern“, mahnt der Hygieniker Hübner. Deswegen warnt er eindringlich vor den kleinen Kunststoffvisieren, die vor dem Gesicht getragen werden: „Sie decken nicht einmal die Hälfte des Gesichts ab und helfen wirklich schlecht: An diesen fliegen Aerosole und kleinere Tröpfchen einfach vorbei.“ Auch Wiebke Wolf, stellvertretende Leiterin der Pressestelle im Gesundheitsministerium MV, betont, dass Gesichtsvisiere keine zulässige Alternative zur Mund-Nasen-Bedeckung darstellen: „Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass die Rückhaltewirkung von Visieren auf ausgestoßene respiratorische Flüssigkeitspartikel deutlich schlechter ist.“ Feste Schutzeinrichtungen, wie eine Plexiglasscheibe, entsprechen hingegen den Vorgaben des Landes.

Von Katharina Degrassi