Lesungen in Greifswald und Rostock: Drei Autoren aus MV stellen ihre neuen Romane vor

Rostock/Greifswald

„Auch bei uns nimmt das literarische Leben wieder Fahrt auf“, sagt Ulrika Rinke, Leiterin des Literaturhauses Rostock. Der Bücherfrühling bringt Autoren nach Mecklenburg-Vorpommern, die sehr enge persönliche Bezüge zum Land haben. Es ist also ein bisschen wie eine Heimkehr. Geplant sind vier Lesungen – zwei in Rostock und zwei weitere in Greifswald.

„Mit Berit Glanz und Slata Roschal dürfen wir zwei Trägerinnen des Literaturpreises MV begrüßen“, sagt Ulrika Rinke über die Eingeladenen, „mit Bertram Reinecke einen gebürtigen Mecklenburger, der am renommierten Literaturinstitut in Leipzig studierte“.

Berit Glanz: „Automaton“

Die Schriftstellerin Berit Glanz hatte lange ihren Lebensmittelpunkt in Greifswald und lebt inzwischen mit ihrer Familie in Island. „Berit Glanz beschäftigt sich in ihren Texten mit der modernen Arbeits- und Lebenswelt“, erklärt Ulrika Rinke. 2019 veröffentlichte Glanz ihr Debüt „Pixeltänzer“. Für bereits vorab veröffentlichte Teile dieses Romans bekam Berit Glanz 2017 der Literaturpreis und der Publikumspreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Die Autorin Berit Glanz Quelle: OZ Bild

Der neue Roman von Berit Glanz spielt in der Online-Lebenswelt: Im Zentrum steht eine alleinerziehende Mutter, die virtuell Zeugin eines Verbrechens wird. Berit Glanz wird also aus dem Roman „Automaton“ lesen, am 23. März im Literaturhaus Rostock und am 1. April im Koeppenhaus Greifswald.

Veranstaltungs-Infos 23. März, 19.30 Uhr: Berit Glanz „Automaton“, im Literaturhaus Rostock (im Peter-Weiss-Haus, Doberaner Straße 21, 18057 Rostock), Moderation: Emily Grunert, Eintritt Abendkasse: 7 Euro/5 Euro erm. plus Gebühr, Literaturhaus Rostock (im Peter-Weiss-Haus, Doberaner Straße 21, 18057 Rostock), die Veranstaltung als Livestream auf www.twitch.tv/lithausrostock. 1. April, 20 Uhr: Berit Glanz um 20 Uhr im Koeppenhaus Greifswald (Bahnhofstraße 4, 17489 Greifswald), Eintritt 5 Euro 31. März, 19.30 Uhr: Slata Roschal „153 Formen des Nichtseins“ und Bertram Reinecke „Geschlossene Vorgänge“, im Literaturhaus Rostock (im Peter-Weiss-Haus, Doberaner Straße 21, 18057 Rostock), Moderation Tobias Reußwig, Eintritt Abendkasse: 7 Euro/5 Euro erm. plus Gebühr, die Veranstaltung als Livestream auf www.twitch.tv/lithausrostock 9. April, 20 Uhr: Slata Roschal und Bertram Reinecke im Koeppenhaus Greifswald, (Bahnhofstraße 4, 17489 Greifswald), Eintritt 5 Euro

Slata Roschal: „153 Formen des Nichtseins“

Ebenfalls in Rostock und Greifswald erfolgt die gemeinsame Präsentation zweier Prosadebüts von Slata Roschal und Bertram Reinecke. Die Autorin Slata Roschal präsentiert zu diesen Terminen „153 Formen des Nichtseins“ und Bertram Reinecke liest aus seinem neuen Werk „Geschlossene Vorgänge“, die Doppellesung ist am 31. März im Literaturhaus Rostock, eine weitere am 9. April im Koeppenhaus Greifswald.

Stipendiatin Slata Roschal hat bereits den Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern gewonnnen. Quelle: Mike Lange

Slata Roschal wurde in Sankt Petersburg geboren und wuchs in Schwerin auf, studierte in Greifswald und promovierte danach in München. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, auch den Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern. 2019 erschien ihr Lyrikband „Wir verzichten auf das gelobte Land“, im vergangenen Jahr kam der Band „Wir tauschen Ansichten und Ängste wie weiche warme Tiere aus“ heraus.

Bertram Reinecke: „Geschlossene Vorgänge“

Eine echte „Mecklenburger Pflanze“ ist Bertram Reinecke. Er kam in Güstrow zur Welt und studierte in Greifswald Germanistik, Philosophie und Psychologie. Reinecke ist Absolvent des Deutschen Literaturinstituts Leipzig, wo er später mehrmals Gastprofessuren innehatte. Bisher erschienen von Bertram Reinecke unter anderem sechs Lyrikbände, ein Essayband und ein Kantatenlibretto. Heute lebt er als Autor und Verleger in Leipzig. „Geschlossene Vorgänge“ heißt nun sein Prosadebüt.

Bertram Reinecke Quelle: Oliver Baglieri

Auch die Moderatoren der Lesungen passen ins Bild vom Literaturland MV: Die Lesung in Rostock von Slata Roschal und Bertram Reinecke moderiert mit Tobias Reußwig der Träger des 2020 verliehenen Literaturpreises MV. Die Veranstaltung in Greifswald wird von Dirk-Uwe Hansen moderiert, mit dem Berit Glanz gerade einen Band mit Gegenwartslyrik zum 400. Geburtstag der Greifswalderin Barockdichterin Sibylla Schwarz (1621-1638) – der „Pommerschen Sappho“ – herausgab. Hier ist die Vernetzung in der Literaturszene von MV ebenfalls deutlich: Slata Roschal und Tobias Reußwig nahmen auch am Poetencamp MV unter der Leitung von Bertram Reinecke teil.

Brandneue Bücher beim Bücherfrühling

„Wir freuen uns außerordentlich, den Bücherfrühling mit Veranstaltungen zu beginnen, die brandneue Bücher zu uns bringen“, sagt Ulrika Rinke, ein Zeichen dafür, dass die Autoren mit dem Land verbunden bleiben. „In diesen vier Veranstaltungen wird schlaglichtartig die Vielfalt herausragender Gegenwartsliteratur sichtbar, die vielleicht nicht zufällig auch Wurzeln in M-V hat“, verdeutlicht Rinke den Stellenwert der Veranstaltungen, zu denen sich das Literaturhaus Rostock und das Koeppenhaus Greifswald zusammenfinden.

„Zugleich zeigt sich, dass die literarischen Netzwerke des Bundeslandes lebendig sind und sich mittlerweile bis nach Leipzig, München und sogar Island erstrecken“, bilanziert Ulrika Rinke. Nun sind die Autoren wieder vor Ort. Die Rostocker Lesungen sind auch auf dem digitalen Wege verfügbar.

Von Thorsten Czarkowski