Levenhagen: Sebastian Lafsa gewinnt Bürgermeisterwahl

Im Januar dieses Jahres gab Steffen Boos seinen Rücktritt bekannt. 16 Monate nach den Wahlen legte der ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Levenhagen sein Amt aufgrund eines Wohnortwechsels nieder.

Am Sonntag wurde ein neues Gemeindeoberhaupt gewählt. Um kurz nach 18.30 Uhr stand das Ergebnis fest: Das Rennen machte Sebastian Lafsa (Wählergemeinschaft Gemeinde Levenhagen). Er konnte sich gegen seinen Mitbewerber Martin Kühn, Wählergemeinschaft FFW Levenhagen, mit 115 Stimmen durchsetzen. Kühn erhielt 78 Stimmen.

Lob für den Amtsvorgänger

In zwei Wochen wird Sebastian Lafsa, der seit sechs Jahren in der Gemeine wohnt, sein Amt als neuer Bürgermeister antreten. Die erste Amtshandlung? „Erst einmal muss ich mich ein bisschen einarbeiten“, sagt der 42-Jährige. Seine Ziele hat er klar vor Augen: Er möchte die Gemeinschaft in Levenhagen stärken und die Infrastruktur verbessern.

Gleichzeitig lobt er die Arbeit seines Vorgängers hinsichtlich des Baus eines Radwegs entlang der B 109 zwischen Levenhagen und Greifswald. Dass er die Wahl für sich entscheiden würde, damit hatte er nicht gerechnet. Glückwünsche gab es von Mitbewerber Martin Kühn, der seit 1976 mit fünf Jahren Unterbrechung in der Gemeinde lebt. „Ich bin von einer Fifty-fifty-Chance ausgegangen“, sagt der 43-Jährige Kraftfahrer.

Levenhagen zählt mit unter 400 Einwohner zu einer der kleinsten Gemeindes des Amtes Landhagen. Die Wahlbeteiligung betrug am Sonntag 50 Prozent. Lediglich eine ungültige Stimme verzeichneten die Wahlhelfer.

Von Christin Lachmann