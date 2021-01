Greifswald

Bei Straßenbeleuchtung kann es auch um die ganz großen philosophischen Fragen gehen. Das verdeutlicht Martin Gorke: „Wenn ich mein Fernrohr richtig aufstelle, sehe ich die Milchstraße und den Andromedanebel. Das ist ein Genuss“, sagt der Professor für Umweltethik der Uni Greifswald. In seiner Freizeit ist er passionierter Hobby-Astronom. „Da empfinde ich Glück, es ist schön und berauschend“, schwärmt er. Er lebt auf einem Dorf außerhalb der Stadt, wo der Blick in den Sternenhimmel weitgehend ungetrübt ist – in Greifswald selbst ist das kaum möglich.

„Kein akutes Problem“

Lichtverschmutzung heißt es, wenn künstliche Lichtquellen die Nacht heller strahlen lassen als ohne menschlichen Einfluss. „ Lichtverschmutzung im Sinne vom Lichtsmog oder Lichtverunreinigung ist in Greifswald kein akutes Problem“, sagt Andrea Reimann, städtische Pressesprecherin. Die Beleuchtung öffentlicher Plätze diene grundsätzlich der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit. Das Sicherheitsgefühl der Bürger solle gestärkt werden.

Anzeige

„Da empfinde ich Glück, es ist schön und berauschend“, sagt Martin Gorke, Hobby-Astronom und Professor für Umweltethik in Greifswald über den Blick in den Nachthimmel. Quelle: Till Junker

Die Lampen sind so ausgerichtet, dass sie nach unten strahlen. Ausnahmen im öffentlichen Raum seien die Anstrahlung des Doms und des Rubenowdenkmals sowie Bodenstrahler im Schuhhagen, sagt Reimann. Die Beleuchtung an Geh- und Radwegen solle vom Boddenweg bis zur Wolgaster Landstraße ausgebaut werden, zudem von der Pappelallee zur Hainstraße bis zur Unterführung der Koitenhäger Landstraße und auf den Hauptwegen im Stadtpark. Geplant ist das auch Am Neuen Friedhof von der Kampstraße bis zum Ryckgraben. Die Bürgerschaft hatte in einem Grundsatzbeschluss Anfang 2019 eine sparsamere und effizientere Beleuchtung in der Stadt gefordert.

Vogelflug wird gestört

Für Insekten ist die Beleuchtung gefährlich, weil sie die Lampen anfliegen und sterben, während für Vögel durch Lichtemissionen die Orientierung am Sternenhimmel erschwert wird, weiß Frank Tetzlaff, Cheftierpfleger im Greifswalder Tierpark. „Das Problem ist in Großstädten wie Berlin sicher größer. Wir im Norden sind da relativ gut ausgestattet“, schätzt er ein.

Alternative Leuchtmittel wie LED, die einen geringen Heizwert haben, könnten dennoch helfen. Insekten werden von ihnen weniger angezogen. Zudem verbrauchen die Licht emittierenden Dioden (LED) weniger Energie als herkömmliche Leuchtmittel wie Natriumhochdrucklampen, die den Großteil der Straßenbeleuchtung in Greifswald ausmachen.

Weniger Beleuchtung in Kernzeit

510 LED-Lampen, die eine Lebensdauer von ungefähr zehn Jahren haben, wurden neu oder als Ersatz aufgestellt – in den 16 Jahren zwischen 2003 und 2019, informiert die Stadtverwaltung. Rund 5400 Lampen stehen im gesamten Stadtgebiet. In der Zeit zwischen 20:15 Uhr und 6 Uhr werde jede zweite Lampe abgestellt, manche würden zudem auf die Hälfte ihrer Leistung gedimmt, so Andrea Reimann. Bewegungsmelder an Laternen, wie von den Grünen und der AfD vorgeschlagen, gebe es noch nicht.

Axel Hochschild, Vorsitzender der CDU in der Bürgerschaft und Nikolaus Kramer, Vorsitzender der AfD-Fraktion, pochen auf ausreichende Beleuchtung für die Sicherheit der Bürger. „Wir waren und sind der Auffassung, dass es in Greifswald kein Übermaß an Beleuchtung des öffentlichen Raums gibt. Auch bei privater Beleuchtung sehen wir keinen Handlungsbedarf“, so Hochschild.

„Ein Recht auf Nacht – auch in der Stadt“

Kramer unterstützt die Umstellung auf LED-Leuchten und Bewegungssensoren an Lampen. Dunkelheit würde die Unfallgefahr auf unebenen Wegen steigern, während dunkel gekleidete Radfahrer schwerer zu sehen seien. „Nachts ,Licht aus!´ ist keine Option für Greifswald“, sagt er.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sicherheitsbedenken kollidieren mit den negativen Konsequenzen für Insekten, Tiere und Menschen, erklärt Bürgerschaftsmitglied Daniel Seiffert (Linke), stellvertretendes Mitglied im Umweltausschuss der Stadt. Die Bevölkerung und zuständigen Ämter müssten dafür stärker sensibilisiert werden. „Ich bin für ein Recht auf Nacht und einen sichtbaren Sternenhimmel – auch in der Stadt.“

Bürgerschaftsmitglied Kira Wisnewski (Grüne) ergänzt, dass die Belastung oft subtiler sei, wenn Menschen noch Vorhänge zuziehen können. „Für Tiere wird die Stadt meist gar nicht mehr dunkel“, sagt sie und nennt als Negativbeispiel die Beleuchtung am Bahnhofsplatz. Alternative Konzepte müssten her. „Wir wollen uns nicht generell gegen gestalterische Beleuchtung, wie sie am Dom eingesetzt wird, aussprechen. Aber auch dort könnte durch eine konturenschärfere Beleuchtung viel an Lichtemissionen eingespart werden.“

Von Christopher Gottschalk