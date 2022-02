Liebe nach dem ersten Hören: Greifswalder berichtet, wie Sprachenlernen gelingt

Greifswald

Jens Borkowski kann heute nicht mehr genau sagen, warum er sich so sehr für Sprachen begeistert. „Es war Liebe auf das erste Hören“, sagt er augenzwinkernd. Mit jedem Familienurlaub nach Spanien brachte er mehr Neugier mit zurück nach Deutschland, bis er sich mit 14 Jahren auf eine Schulbank der Volkshochschule in Worms setzte und zu pauken begann. „Ich wollte die Sprache beherrschen, ich wollte sie aufsaugen“, sagt der 48-Jährige heute.

Später beginnt Borkowski Lehramt zu studieren, bricht aber aus persönlichen Gründen das Referendariat ab; geht für drei Jahre ins mexikanische Guadalajara und arbeitet als Lektor für Deutsch als Fremdsprache. Als es ihn 2009 nach Greifswald auf einen Posten als Lateinlehrkraft an der Uni verschlägt, macht er zeitgleich an der Uni Trier bis 2012 seinen Doktor in spa­ni­scher Sprachwissenschaft. Heute arbeitet er in leitender Position an der Volkshochschule Greifswald und gibt Kurse in Spanisch. Was ist das Geheimnis, um eine Sprache oder sogar mehrere zu lernen?

Viele Sprachen in der Schule gelernt

Wahrscheinlich liegt es auch darin, peinliche Momente durchzustehen. So wie Borkowski, als er in Valencia lebte und im Supermarkt gefragt wurde, wo die Vollmilch stehe – „leche entera“ auf Spanisch. „Ich habe akustisch etwas wie „leche ternera‘ verstanden, wobei ,ternera’ Kalb heißt. Das habe ich inhaltlich nicht zusammenreimen können, mit den Schultern gezuckt und bin weggegangen“, erinnert er sich und lächelt. Wenn Borkowski erzählt, wägt er ab, sucht die passenden Begriffe, um sich genau auszudrücken. Zieht auch mal einen Satz zurück, um eine bessere Formulierung auszusprechen. „Das ist mein Anspruch an mich“, sagt der Sprachlehrer.

Latein, Englisch und Französisch hatte er in der Schule gelernt, und Altgriechisch kam später an der Uni als Voraussetzung für das Lateinstudium dazu. Lesen könne er zudem Portugiesisch und Katalanisch, die Sprache der katalanischen Minderheit in Spanien. Beide haben Ähnlichkeiten zum Spanischen. In die Länder reisen, die Sprache im Alltag verwenden – das sorgt laut Borkowski dafür, die Sprache zu verinnerlichen. „Man lernt in diesen Situationen viel visuell. Wenn man oft genug sieht, dass das Schild mit „manzana“ bei den Äpfeln steht, merkt man sich das Wort. Außerdem hilft Kontakt mit verschiedenen Muttersprachlern, Dialekte und neue Vokabeln kennenzulernen.“

Gedenktag seit dem Jahr 2000 Der Internationale Tag der Muttersprache geht auf eine Initiative der Unesco zurück, die die Bedeutung auch seltener Muttersprachen und interkulturelle Kommunikation betonen will. Der Gedenktag wird seit dem Jahr 2000 begangen. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Rolle, die Technologie spielen kann, um Lernen in mehreren Sprachen zu unterstützen. In Greifswald können Interessierte mehrere Sprachen an der Volkshochschule lernen. Eine Übersicht über das Kursprogramm finden Sie auf der Webseite vhs-vg.de, Stichwort Sprachen.

Deutschkurse in Greifswald

Ohne Wörterbücher und Grammatikstunden habe es für ihn aber nie funktioniert, sagt Borkowski. Er wollte die Sprache von Grund auf lernen. Angebote, die versprechen, innerhalb von 30 Tagen eine Sprache zu lernen, halte er für unglaubwürdig, sagt er. Das will er seinen Schülern ebenfalls mitgeben. Ab 2015 unterrichtete er viele Menschen, die aus Syrien nach Greifswald gekommen waren, in Deutsch als Fremdsprache. Viele seiner Schülerinnen und Schüler hätten Deutsch über das Hören gelernt. „Ich bewundere das bei anderen, weil es überhaupt nicht meinem Lerntyp entspricht.“

Lernmethoden wie Apps, in denen die gleichen Wörter häufig abgefragt werden, hätten jedoch auch ihre Vorteile, so Borkowski. „Ich denke, dass das der jungen Generation viel mehr liegt als meiner Generation.“ Apps, Lesen einfacher Bücher und Texte und Videos in der fremden Sprache zu konsumieren, helfe, den Wortschatz zu erweitern. Man erkenne Worte und Muster wieder, sagt er. „Ein Sprachlehrer ist für den Feinschliff notwendig“, betont Borkowski. Zweifel hat er daran, ob er selbst eine weitere Sprache lernen wird. Hätte er die Zeit, würde er gerne Rumänisch in seinen Sprachschatz aufnehmen und Neugriechisch lernen. Und schiebt scherzhaft hinterher: „Um das Trauma auszugleichen, vor etlichen Jahren Altgriechisch gelernt haben zu müssen.“

Muttersprache als Rückzugsort

Jens Borkowski ist froh, sein Leben anderen Sprachen zu widmen. Dadurch habe er seine Muttersprache neu schätzen gelernt, beschreibt er. Gefühle ausdrücken, Details beschreiben und genaue Sätze sprechen: Das werde ihm auf Deutsch immer am besten gelingen. Manchmal ist die Muttersprache sogar eine Möglichkeit, Ruhe zu finden. Bei dem gleichen Aufenthalt in Valencia, bei dem er sich im Supermarkt wegdrehte, weil er die passenden Worte nicht fand, war er froh, abends mit dem Mitbewohner aus Deutschland sprechen zu können. „Das war sozusagen nach dem anstrengenden Tagesspaziergang in der Fremdsprache der Rückzug auf die bequeme Couch der Muttersprache“, formuliert er.

Von Christopher Gottschalk