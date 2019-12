Lieber nach Stralsund oder im Internet: OZ-Leser ärgern sich über Greifswalds Einkaufsmeile

Greifswald

Zu teuer und zu wenig Auswahl: OZ-Leser kritisieren auf dem OZ-Facebookkanal nach einem Bericht über Ladenschließungen in der Innenstadt die Einkaufsmeile. Die OZ trägt hier eine Auswahl der Reaktionen zusammen.

Statt Greifswald in Berlin , Hamburg und Stralsund shoppen

Dass Läden schließen, ist für Sina Niermann keine Überraschung: „Bei der Innenstadt ist das leider kein Wunder. Da lohnt noch eher die Fahrt nach Stralsund zum Bummeln.“ Auch Tina Müller suche häufiger den Weg nach Norden. „Ich fahre zum Shoppen mit meinem 11-Jährigen nach Stralsund. Oder man wird gezwungen, online zu shoppen. Wir brauchen gerade Skisachen in Greifswald – doch es gibt keine Möglichkeit. Selbst wenn mir der Preis egal ist. Winterschuhe für einen modebewussten Jungen zu finden, ist schon seit Jahren nicht mehr in Greifswald möglich. Für so was muss man nach Hamburg oder Berlin.“

Leser wünscht sich Modeketten wie C&A

Der Vorteil Stralsunds sei es, große Modeketten im niedrigen Preissegment in der Innenstadt anzusiedeln, findet ein User mit dem Profilnamen Jack Daniel: „Ich kann es in Greifswald nicht nachvollziehen, wieso Ketten wie C&A sich nicht in der Innenstadt ansiedeln dürfen. Es können sich halt nicht alle Familien die Markenklamotten a la Jesske oder Ähnlichem leisten, gerade, wenn man zwei mal im Jahr das Kind neu einkleiden muss.“

Ist die Kleidung im Domcenter zu teuer?

Weitere Leser beschweren sich über das Preisniveau bei Mode Jesske, dem Hauptmieter im Greifswalder Domcenter. „Bei Jesske kann man doch nur in einer Ecke gucken, für alles andere in dem Laden braucht man die goldene Mastercard. Die Auswahl an Läden für jüngere Leute in Greifswald ist verdammt wenig bis gar nicht vorhanden“, schreibt Marko Harting. „Ich bummel sehr gerne durch die Innenstadt. Aber einkaufen kann man dort leider nicht. Entweder ist es zu teuer oder einfach Plunder“, schimpft Ines Zielmann.

Onlineshopping schwächt Innenstadt

Die Innenstadt verödet – „So wie alle Städte und wer ist schuld? Alle kaufen billig im Internet. Da braucht sich keiner zu beschweren. Gehe zur Post, da schleppen alle ihre Pakete“, schreibt Günter Wohlfarth. User Oliver Dinse fordert eine Steuer für Einkäufe in Onlineshops, Mario Haese kritisiert das scharf: „Viele Händler in der Innenstadt betreiben auch Onlineshops. Das willst du zusätzlich besteuern? Was soll das bringen?“

Was meinen Sie? Wie ließe sich die Innenstadt attraktiver gestalten? Und wo gehen Sie am liebsten einkaufen? Nehmen Sie hier an unserer Umfrage teil:

Von Christopher Gottschalk