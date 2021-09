Lieferschwierigkeiten wegen Corona: Was in Greifswald knapp geworden ist

Greifswald

Vorübergehend geschlossene Fabriken, verzögerte Lieferzeiten und Preissteigerungen: Die Corona-Pandemie mischt den Handel seit einigen Monaten ganz schön auf. Manche Branchen sind von den Lieferengpässen besonders stark betroffen. Das ist auch in der Hansestadt zum Teil deutlich zu spüren.

„Es ist die blanke Katastrophe“, sagt Joachim Wallis vom „Radcenter Wallis & Fründ“ im Ostseeviertel. „Ersatzteile, besonders Kleinteile, brauchen bis zu acht Monate. Wir stehen Ende September da und warten noch immer auf die Räder, die im März geliefert werden sollten“, sagt der Inhaber. Dieses Phänomen zeichne sich in der gesamten Fahrrad-Branche ab, sagt Wallis.

Kosten für Papier enorm gestiegen

Ein Grund dafür seien die vorübergehend geschlossenen Fabriken gewesen, so der Inhaber weiter: „Überall stehen halbfertige Fahrräder herum, bei denen noch Bauteile fehlen. Aktuell ist es wie ein großes Lotteriespiel.“ Dabei habe der Fahrradmarkt zunächst von der Pandemie sogar profitiert, da mehr Menschen ihre alten Fahrräder wieder fit gemacht oder sich ein neues gegönnt haben, stellte Wallis fest.

Mit einer deutlichen Preissteigerung müssen sich Kunden in einem ganz anderen Bereich mittlerweile anfreunden. Die Kosten für Papier sind in den vergangenen Monaten enorm gestiegen. Das bestätigt auch Martin Fock, Geschäftsführer des Papierhauses Hartmann in Greifswald: „Holz ist teuer geworden. Das wirkt sich wiederum auch aufs Papier aus.“ Nicht nur bei Papier, auch in anderen Segmenten gebe es Preissteigerungen, die nun an die Kunden weitergegeben werden, sagt Fock.

In seinem Geschäft sei es ebenfalls zu Lieferverzögerungen gekommen. „Teilweise mussten wir die Kunden vertrösten. Aber unterm Strich sind wir glimpflich davongekommen.“ Lieferverzögerungen habe es allerdings nicht nur wegen der Pandemie gegeben, sagt Fock. Auch das Hochwasser Mitte Juli in Nordrhein-Westfalen hatte Auswirkungen auf das Papierhaus. Das Lager eines Lieferanten wurde überflutet. „Auch dadurch waren bestimmte Dinge nicht lieferbar“, erklärt der Inhaber.

Lieferengpässe vor allem bei Elektronik-Artikeln

Auch das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff „Ever Given“, das im März eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt blockierte, brachte Lieferengpässe in Greifswald mit sich, wie Frank Embach, Modehändler und Vorsitzender des Greifswalder Innenstadtvereins, weiß. „Wir hatten selbst Ware, die erst zwei oder drei Monate später kam. Denn viele Unternehmen, wie Esprit oder Tom Tailor, lassen in Fernost produzieren. Vieles wird allerdings auch wieder in Europa gefertigt.“

Zwar habe die Pandemie bei bestimmten Artikeln einen Lieferengpass in der Hansestadt hervorgebracht, „aber es ist nicht besorgniserregend. Wir sind nicht auf Chips angewiesen, wie beispielsweise die Autoindustrie“, so Embach weiter. Die Hersteller der Chips, die auch für Mobilfunkgeräte oder Computer verwendet werden, schaffen es derzeit nicht, die Nachfrage zu bedienen. Auch bei Wäschetrocknern, Kühlschränken und Rasenmähern kommt es derzeit zu Lieferverzögerungen. Denn auch in Haushaltsgeräten stecken Elektronik, Metalle und Kunststoffe, die momentan weltweit knapp sind.

Größere Lieferengpässe habe es auch im Polsterbereich gegeben, sagt Melanie Rocksien-Riad, Geschäftsführerin des Küchen- und Möbel-Händlers „Interliving MMZ. Quelle: Juliane Schultz

„Wir haben uns stark bevorratet, als wir gemerkt haben, dass es bei Elektronikgeräten zu Lieferverzögerungen kommt“, sagt Melanie Rocksien-Riad, Geschäftsführerin der drei MMZ-Möbelhäuser in Wolgast, Stralsund und Neubrandenburg sowie des MMZ-Küchenstudios in Greifswald. Größere Transportschwierigkeiten habe es auch im Polsterbereich gegeben, sagt die Inhaberin. Grund dafür sei ebenfalls das Containerschiff „Ever Given“ gewesen.

Dabei sei die Nachfrage nach Polstermöbeln sogar gestiegen. „Wir merken das vor allem im Schlafzimmerbereich. Was jeder Einzelne für Möbel ausgibt, ist mehr als sonst. Der durchschnittliche Bon ist höher geworden. Sicherlich auch, weil am Urlaub gespart wurde. Die Lockdowns haben wir allerdings noch nicht verkraftet“, sagt Rocksien-Riad.

Von Christin Lachmann