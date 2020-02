Linke, SPD und Grüne für bessere Bezahlung der Greifswalder Busfahrer

Greifswald

Die Ortsverbände der SPD, Linken und der Kreisverband der Grünen fordern eine bessere Entlohnung der Greifswalder Busfahrer. In einer Mitteilung solidarisierten sich die Verbände mit den Beschäftigten, die am Donnerstag für höhere Löhne in einen dritten Warnstreik gegangen waren. „Die Verbände wünschen sich ein Zugehen des Arbeitgeberverbandes, um weitere Streiks zu verhindern, den Beruf attraktiver zu machen und so langfristig den Bedarf an Fachkräften zu sichern.“ Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten im Nahverkehr eine Erhöhung des Stundenlohns um 2,06 Euro. Diese Forderung wurde vom Kommunalen Arbeitgeberverband wie auch von den Stadtwerken als nicht finanzierbar zurückgewiesen. Stadtwerkechef Thomas Prauße verwies auf die allein im Jahr 2019 auflaufenden Verluste von voraussichtlich rund 1,9 Millionen Euro im Verkehrsbetrieb. Die nächste Verhandlungsrunde im Tarifstreit zwischen Kommunalem Arbeitgeberverband und Gewerkschaft ist am 17. Februar in Rostock.

„Wir stehen für einen günstigen Nahverkehr mit hoher Qualität und guten Löhnen für die Beschäftigten“ so Ulrike Berger (Grüne), Michael Hosang ( SPD) und Daniel Seiffert (Linke) am Freitag. Mit der Erklärung wollen die Parteien auch ihre Bürgerschaftsfraktionen in die Pflicht nehmen, wie Berger ergänzte. Die Stadtwerke sind eine hundertprozentige Tochter der Stadt Greifswald. Im Beschluss der Bürgerschaft zum Klimanotstand wird der Oberbürgermeister unter anderem beauftragt, „eine Einigung über die zukünftige Finanzierung des ÖPNV zwischen Stadtwerke/Verkehrsbetrieb und der Hansestadt als deren Gesellschafterin zu erzielen“.

Von Martina Rathke