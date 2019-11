Greifswald: Linke und Tierschutzpartei fordern Auftrittsverbot für Zirkusse mit Wildtieren

Greifswald

Tierwohl gegen Berufsfreiheit. Ethik und Moral im Umgang mit Tieren: Sollen Zirkusse mit Wildtieren verboten werden? In Greifswald will die Fraktion Linke/Tierschutzpartei nun solche Zirkusse von städtischen Flächen verbannen. Damit soll dem Tierschutz gedient werden, argumentieren Befürworter. Von dem Verbot betroffen wären Auftritte von Elefanten, Huftieren wie Antilopen, Großkatzen, Bären und Primaten.

Greifswald scheiterte 2015 an Verbot für Wildtiere

Laut der Beschlussvorlage sei eine artgerechte Haltung der Tiere im Zirkus wegen enger Käfige und Reisestress unmöglich. „Es ist ethisch nicht vertretbar, Tiere im Zirkus zu halten“, sagt Alexander Krüger, Chef der Grünen im Stadtparlament. Seine Fraktion werde den Vorschlag unterstützen. Ähnlich sieht es Andreas Kerath, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten. „Ich halte es nicht für sinnvoll, dass Tiere in Käfigen Tausende Kilometer durch Europa gefahren werden.“ Die beiden Fraktionen hatten bereits 2015 ein Verbot gefordert, waren jedoch in der Bürgerschaft gescheitert.

CDU-Chef will Abstimmung in Bürgerschaft freigeben

Axel Hochschild ( CDU) sei zwar persönlich weiter gegen ein Verbot. Aber: „Ich werde meiner Fraktion empfehlen, die Abstimmung freizugeben. Bei dem Thema werden wir uns nicht verkämpfen. Es gibt wichtigere Themen für viele Greifswalder.“ Er befürchte, dass nach diesem Verbot möglicherweise weitere Verbotsdiskussionen um Zoos und Tierparks folgen. „Es wäre schade, wenn Tiere nur noch im Fernsehen und Büchern zu sehen wären. Vielleicht schafft die Nähe zum Tier ja auch Verständnis.“

Widerspruch: „So ein Verbot soll dafür sorgen, dass die Tiere gar nicht erst eingesperrt werden. Es geht um die Tiere, deren Leiden und Transport in Käfigen wir nicht unterstützen wollen. Die Kunststücke, die die Tiere vollführen, machen sie nicht freiwillig“, sagt Marvin Medau, Geschäftsführer der Fraktion Linke/Tierschutzpartei. Außerdem gehe es um die Sicherheit der Bevölkerung vor Ausbrüchen von Wildtieren – als Beispiel nennt er das erschossene Zebra Pumba in der Nähe von Rostock.

Grüner Oberbürgermeister ist für ein Verbot von Wildtieren

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) war bei der letzten Diskussion, die 2015 vom Besuch des Zirkus Voyage ausgelöst wurde, Fraktionsvorsitzender der Grünen. „Ich sehe den Einsatz von Wildtieren in Zirkussen sehr kritisch. Zirkus kann auch ohne die Dressur von Tieren, die eigentlich in freier Wildbahn leben, bezaubern. Dafür gibt es viele gute Beispiele in der Zirkuswelt.“ Der Circus Roncalli arbeitet mittlerweile mit Hologrammen. Über 100 Kommunen in Deutschland haben Wildtier-Auftritte verboten. In Italien und Griechenland sind Zirkusse mit Wildtieren komplett verboten (siehe Infokasten). „Unsere Bundespolitik schafft es nicht, so ein Verbot durchzusetzen. Deswegen müssen Kommunen wie Greifswald ein Zeichen setzen“, sagt Marvin Medau.

Mehrheit gegen Zirkusse zeichnet sich ab

Betroffen wären von einem Verbot eine Handvoll Veranstaltungen pro Jahr. Das geht aus der Antwort der Stadt auf eine kleine Anfrage der Fraktion Linke/Tierschutzpartei hervor. 2019 mieteten zwei Zirkusse den Festspielplatz an der Jungfernwiese, 2018 gastierten ebenso viele auf dem Museumshafen. Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegen Zirkusunternehmen liegen 2018 und 2019 nicht vor, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. Die insgesamt acht Veranstaltungen zwischen 2015 und 2019 spielten der Stadt 16 000 Euro ein.

Zu klären ist, ob ein Auftrittsverbot rechtlich erlaubt ist. So stehen sich die Berufsfreiheit der Zirkusbetreiber und das Selbstbestimmungsrecht der Kommunen gegenüber. Rostock beispielsweise hob ihr Auftrittsverbot im September 2017 nach einem Gerichtsurteil wieder auf. In diesem Jahr erklärte das Verwaltungsgericht Düsseldorf ein Verbot in der Stadt für rechtswidrig.

Düsseldorfer Gericht kippt Verbot

Das Düsseldorfer Urteil bestätige die Rechtswidrigkeit von Auftrittsverboten, schätzt ein Mitarbeiter des Greifswalder Rechtsamtes ein. Tierschutz ist eine Angelegenheit des Bundes. Die Gemeinden hätten keine Ermächtigung, die Berufsfreiheit der Schausteller zu beschneiden. In der schriftlichen Einschätzung heißt es: „Die allgemeine Satzungsbefugnis der Kommunen sowie das Selbstverwaltungsrecht decken entsprechende Eingriffe nicht.“ Der Ortsrat Innenstadt befürwortete die Vorlage auf seiner letzten Sitzung.

„Die Entscheidung für ein Verbot ist die rechtliche Prüfung wert“, sagt der Greifswalder Grünenchef Krüger im Hinblick auf mögliche Klagen. Dessen Parteigenossen auf Bundesebene scheiterten im Oktober mit einem Vorstoß für ein bundesweites Verbot an der CDU/ CSU und SPD.

Von Christopher Gottschalk