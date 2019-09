Linke will Wahlwerbung in Greifswald drastisch einschränken

Greifswald

Zur letzten Bürgerschaftswahl hat die „Schlacht am Laternenpfahl“ um die Stimmen einen neuen Höhepunkt erreicht. Entgegen den Vorschriften aufgehängte Plakate am Klinikum und in der Innenstadt wurden sogar entfernt. Von den Gruppen, die es in die Bürgerschaft schafften, hängte nur die Bürgerliste keine Plakate auf. Die Alternative Liste verzichtete auf Bilder und setzte auf wenige Textplakate.

Linke und Tierschützer sowie die Grünen im Bündnis mit der SPD wollen keine Wiederholung dieser Schlachten und die Werbung begrenzen, dafür soll Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) in die Spur gehen. Er soll, so wollen es SPD und Grüne, mit seiner Verwaltung prüfen, was machbar ist.

Keine Wahlplakate zwischen Bahnhofstraße und Museumshafen

„Die Zahl der Plakate übertraf alles, was bisher da gewesen war“, heißt es im Papier von Grünen und SPD. Man wolle Chancengleichheit. Alle Gruppen und auch die Einzelbewerber sollen nur noch maximal 200 Plakate erlaubt sein, und zwar an mobilen Wänden und Laternenpfählen. Ganz werbefrei soll künftig der Bereich zwischen Bahnhofstraße, Museumshafen, der östlichen Seite des Hanserings und den Bahngleisen im Westen sein.

Werbung der Tierschutzpartei an der Brücke Lange Straße Quelle: eob

Die Linken und die Tierschützer sind noch ein ganzes Stück radikaler. Sie wollen Plakate am Laternenpfahl ganz verbieten und die Größe auf das Format A 1 begrenzen. Eine entsprechende Verfügung soll der OB erarbeiten. Für die Werbung sollen in Greifswald insgesamt 40 Aufsteller zur Verfügung stehen, fordert diese Fraktion. Die von der Grünen und SPD vorgeschlagene Begrenzung auf 200 Plakate sei nicht kontrollierbar, heißt es weiter. Argumentiert wird in den Anträgen unter anderem auch mit Umweltschutz, Verkehrssicherheit und negativer Außenwirkung.

Überall in Greifswald waren wie hier am Beitzplatz Plakate heruntergerutscht Quelle: eob

„Es gibt schon Rechtsprechung dazu“, so Rechtsamtsleiter Tobias Schreiber zu den Ideen. Man müsse sehen, was rechtlich zulässig ist. „Ein Prüfauftrag ist zulässig“, so Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) im Ausschuss für Bau und öffentliche Ordnung. „Die freie Wahlwerbung ist ein sehr hohes Gut“, dämpfte er zu hohe Erwartungen an Eingriffe der Stadt.

Wahlwerbung sei wichtig, betonte Gerd-Martin Rappen ( CDU). Sie diene auch dazu, die Bewerber für die Parlamente bekannt zu machen. Dass der Zustand im Mai, zum Beispiel der gleiche Bewerber mit drei Plakaten an einem Mast, sich nicht wiederholen dürfe, habe man schon diskutiert. Rappen kündigte an, den Antrag der Linken/Tierschützer abzulehnen, einem Prüfauftrag wolle man aber nicht entgegenstehen. Über den Verbotsantrag wurde im Bauausschuss nicht entschieden, der Prüfauftrag fand eine deutliche Mehrheit.

Gamal Khalil musste seine Werbe-Räder in der Innenstadt entfernen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Von Eckhard Oberdörfer