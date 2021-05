Greifswald

Noch eine Sitzungswoche, dann endet die Zeit von Mignon Schwenke (66) im Landesparlament von Mecklenburg-Vorpommern. Im Juni tagen die Parlamentarier voraussichtlich zum letzten Mal vor den Wahlen im September. Es wird das letzte Mal im großen Saal in Schwerin sein, ehe sich die Linkenpolitikerin und stellvertretende Landtagspräsidentin nach zehn Jahren im Parlament in das Ehrenamt zurückzieht. Wie blickt die Greifswalder Abgeordnete auf die Zeit zurück?

„Es war eine gute Zeit im Landtag. Auch wenn der Teil der Politik keinen Spaß macht, in dem Vorschläge abgelehnt werden, nur weil sie aus der Opposition kommen“, sagt Schwenke. Seit 2006 regiert in MV die Koalition aus SPD und CDU.

Kaum ein Tag frei pro Woche

„Häufig ist es darum gegangen, Stimmen ein Gehör zu verschaffen, die sie ansonsten nicht hätten. Ich erinnere mich an den Arbeitslosenverband in Pasewalk, der wegen der Coronakrise plötzlich keine Einnahmen mehr hatte, aber Miete zahlen musste. Wir konnten als Partei helfen und ich konnte über einen kurzen Draht zum Ministerium zeigen, wo und wie der entsprechende Antrag für Hilfen gestellt werden muss“, nennt sie ein jüngstes Beispiel.

Mehr als einen Tag frei pro Woche habe es selten gegeben. Beratungen im Altkreis Uecker-Randow, Bürgerschaft Greifswald seit 2014, Kreistag Vorpommern-Greifswald seit 2011. Demos, Spendenübergaben, Presseanfragen. Konnte sie die Situation eines Betroffenen verbessern oder Aufmerksamkeit für Engagierte schaffen, freute sie sich. „Weil wir in der Opposition sind, konnte ich aber eben nie etwas versprechen“, so die politische Quereinsteigerin.

Wegen DDR-Vergangenheit entlassen

Geboren in Amberg wächst Schwenke in Zwickau auf. Studium der Nordistik in Greifswald, stellvertretende Sekretärin der Freien Deutschen Jugend (FDJ) an der Uni. 1986 promoviert sie, noch bis 1992 darf sie an der Uni bleiben. Die Wende bedeutet für sie das Ende ihrer akademischen Karriere. „Ich wurde wegen Staatsnähe entlassen. Dabei hatte ich nichts verbrochen. Die Kündigung war ein Schlag. Das ist mir nahe gegangen“, sagt sie.

Anfang der 90er Jahre ist Schwenke arbeitslos, auf der Suche, neu im Kapitalismus und ohne Erfahrung auf dem freien Markt. Sie steigt als Außendienstlerin bei einer Medizintechnikfirma ein, später leitet sie ein Küchenstudio. „Das war ein hartes Brot. Und ich habe nach einer Zeit auch gemerkt, dass das nicht meins ist. Ich wäre damit nicht glücklich geworden“, sagt sie. 1999 bewirbt sie sich auf einen Posten als Mitarbeiterin von Angela Marquardt, die für die damalige Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) im Bundestag sitzt.

Erfahrung sammeln im Umweltministerium

Ihre beste Zeit, bevor sie 2011 selbst Abgeordnete wird, habe sie jedoch ab 2003 als Angestellte im Umweltministerium MV von Prof. Dr. Wolfgang Methling unter der SPD-PDS-Landesregierung erlebt. „Da habe ich viel über die Zusammenarbeit mit Menschen und über Inhalte gelernt. Nachdem die PDS 2006 aus der Landesregierung raus war, wurde ich wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fraktion.“ Zwischen 2003 und 2007 ist sie zudem stellvertretende Landesvorsitzende ihrer Partei.

2011 und 2016 zieht sie über ein Listenmandat selbst in den Landtag ein, ist Sprecherin ihrer Fraktion für die Themen Energie, Verkehr, Umwelt und Nachhaltigkeit. Wäre sie Ministerin geworden, sie hätte sich dafür eingesetzt, schrittweise den öffentlichen Nahverkehr auszubauen und für die Nutzer kostenlos zu machen, so Schwenke.

Staffelstab an Jüngere weitergeben

Dass sie sich nun aus der Landespolitik zurückzieht, habe schon 2016 festgestanden: „Das, was mich zu DDR-Zeiten am allermeisten gestört hat, war, dass insbesondere die Männer auf ihren Sesseln geklebt haben, bis sie runtergefallen sind. Ich wollte diesen Fehler nicht machen und immer selbst entscheiden. Niemand ist unersetzbar. Jetzt müssen junge Leute die Arbeit übernehmen.“ Ihr langjähriger Büromitarbeiter Daniel Seiffert (37) soll die Nachfolge antreten.

Schwenke bleibt Mitglied der Greifswalder Bürgerschaft, wo sie den Sozialausschuss leitet, und des Kreistages Vorpommern-Greifswald. Privat will die verheiratete Mutter zweier Kinder mehr Zeit für die Enkelkinder haben. „Ich glaube, dass ich in meinem Leben nicht eine Stunde Langeweile hatte. Also wird das bestimmt jetzt auch nicht so kommen.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vereine wollen sie als Vorsitzende gewinnen, Schwenke wird im politischen und gesellschaftlichen Alltag in Greifswald und Umgebung präsent bleiben. Etwas mehr Zeit für sich wird es aber auch geben, auch am gleichen Rückzugsort wie in den Jahren zuvor: „Wenn ich im Garten bin, dann existiert für mich auch nichts anderes. Da gibt es kein Handy, keine Zeitung. Das ist Erholung für mich.“

Von Christopher Gottschalk