Greifswald/Insel Usedom

Wechsel an Spitze des jungen Lions Club Baltic: Nach Roswitha Loschke, Geschäftsführerin der Vario Gruppe Greifswald, übernimmt nun für ein Jahr die Leiterin der OZ-Lokalredaktion auf Usedom, Cornelia Meerkatz, die Präsidentschaft. 1. Vizepräsidentin ist Marion Markert-Kuntze, Inhaberin des Pflegedienstes Nordlicht, zur 2. Vizepräsidentin wurde die Prokuristin des Studentenwerkes Greifswald, Ina Abel, gewählt.

Der 25 Mitglieder zählende Lions Club Baltic unterstützt verschiedene gemeinnützige Projekte in der Region wie etwa die OZ-Weihnachtsaktionen in Greifswald und auf Usedom. Auf diese Weise erhielten das Greifswalder Frauenhaus 1000 Euro für die Ausstattung und das DRK Vorpommern-Greifswald 500 Euro für ein Projekt, bei dem Vorschulkinder das Schwimmen lernen. Die Unterstützung des Schwimmprojektes wird weiter fortgeführt. „Auf diese Weise konnten zahlreiche Kinder ihr Seepferdchen-Abzeichen ablegen. Angesichts der Nähe zur Ostsee halten wir Lions – die meisten von uns sind selbst Mütter – es für außerordentlich wichtig, dass Kinder schwimmen können und sich nicht in Gefahr begeben“, sagt Gründungspräsidentin Doreen Koitzsch, die den Club von Juni 2016 bis Mai 2018 führte. Dank des alljährlich vom Club organisierten Weihnachtskonzertes in der Greifswalder Jacobi Kirche stehen mehrere Tausend Euro an Spendengeldern für soziale Projekte zur Verfügung. Dazu gehört auch die Unterstützung diabeteskranker Kinder. Diabetes-Hilfsprojekte ist eines der zentralen Themen in der Arbeit der Lions weltweit.

Auch für die Nachhaltigkeit in der Region engagiert der Lions Club Baltic. So wird erneut nach 2018 im Herbst im Forstgarten von Jägerhof in Zusammenarbeit mit Revierförster Wolfgang Oehmichen ein Präsidentenbaum gekauft und gepflanzt. Damit soll der Bestand besonderer Bäume weiter aufgestockt und für kommende Generationen erhalten werden.

Cornelia Meerkatz