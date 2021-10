Greifswald/Jägerhof

Seit vergangenem Sonnabend ziert eine kastanienblättrige Eiche den Pflanzgarten in Jägerhof. Das seltene Gewächs vergrößert damit die Zahl der nichteinheimischen Bäume und Sträucher, die dort wachsen. Der alte Forstmann von Beruth hätte seine Freude an dieser Aktion gehabt. Er war es, der 1842 den Jägerhofer Pflanzgarten einrichtete, um im Laufe der Zeit herauszubekommen, wie sich die Bäume aus fernen Ländern in unseren Breiten entwickeln.

Heute ist das Ergebnis dieser Arbeit und das seiner nachfolgenden Berufskollegen noch immer ein Highlight im Wald. Denn der Pflanzgarten Jägerhof gilt nicht nur als Lehrobjekt der Dendrologie und Forstgeschichte, sondern auch ein Kleinod für Naturfreunde. Zu diesen Naturfreunden zählt auch der Lions Club Baltic Greifswald, der mit der kastanienblättrigen Eiche im vierten Jahr in Folge einen Präsidenten- bzw. Clubbaum in die Erde gebracht hat.

Nutzwert für Wald entscheidet über Baumart

Das Revier Jägerhof des gleichnamigen Forstamtes zeichnet sich durch viele Laubwaldflächen aus. Quelle: Cornelia Meerkatz

Revierförster Wolfgang Oehmichen freut dieses Engagement für einen klimaresistenten Wald. Nach einem Blutahorn und einer farnblättrigen Rotbuche wurde im vergangenen Jahr durch die Frauen ein Kuchenbaum gepflanzt. Die Blätter des japanischen Gewächses schnuppern im Herbst, wenn sie abfallen, tatsächlich ein wenig nach Kuchenteig oder auch Lebkuchen. Auch deshalb findet der Baum, wenn er in einer Baumschule vorrätig ist, schnell Liebhaber und ist fix vergriffen. Nun also eine kastanienblättrige eiche, die viele nachkommende Generationen überdauern und bis zu 30 Meter hoch wachsen kann. Wie Wolfgang Oehmichen betont, wähle er den zu pflanzenden Baum immer sehr sorgfältig unter dem Gesichtspunkt des Nutzwertes für den Wald aus. Durch die Neupflanzung sei der Bestand wieder ein Stück reicher geworden.

Der erfahrene Förster erläuterte den Mitgliedern des Lions Clubs Baltic, dass in seinem Revier in Jägerhof bereits seit mehreren Förstergenerationen kontinuierlich Waldumbau von einem reinen Monokultur-Nadelwald in einen gesunden Laubwald vorgenommen werde. Dazu zeigte er während einer Kutschfahrt durch sein Revier die jeweiligen Stufen, an denen das Fortschreiten des Waldumbaus genau sichtbar wird. „Der Waldumbau von einem Nadel- in einem Laubwald ist also keine neue Erfindung der Neuzeit. Förster wissen sehr wohl, welche Bäume auf welchen Standorten besonders gut gedeihen und mit welchen anderen Kulturen sie kombinierbar sind.“

Weitere gemeinnützige Projekte in Planung

Der Lions Club Baltic, dem 25 Frauen aus der Region angehören, unterstützt seit seiner Gründung vor fünf Jahren verschiedene gemeinnützige Projekte wie etwa die OZ-Weihnachtsaktionen in Greifswald und auf Usedom. Einzigartig war die Hilfe in der Coronazeit mit einer tollen Dankeschön-Aktion. Unter dem Motto „50 x 100 für unsere Heimat“ haben die Frauen 50-Euro-Gutscheine bei Händlern in Greifswald und Umgebung gekauft. Diese Gutscheine wurden als Dankeschön an Coronahelfer verteilt, die in der Pandemie an wichtigen Stellen für die Allgemeinheit tätig waren. Dazu gehörten medizinisches Personal, studentische Hilfskräfte in Abstrichzentren, Kassiererinnen, Kita-Erzieher, Mitglieder der Feuerwehr, Reinigungskräfte, Pflegekräfte und viele weitere. Die Reaktionen auf dieses unverhoffte Dankeschön war immer überwältigend.

Auch künftig will der Lions Club Baltic weitere soziale und nachhaltige Projekte unterstützen. So wurden während der Baumpflanzaktion erste Ideen mit dem Revierförster zu einer möglichen Aufforstungsmaßnahme und zum Erhalt historischer Jagen- und Wegweisersteine diskutiert.

Von Cornelia Meerkatz