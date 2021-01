Greifswald

Der Lions Club Greifswald unterstützt die ehrenamtliche Tätigkeit der Greifswalder Tafel mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro. Am Montag übergab der Club-Präsident und Stadtwerke-Chef Thomas Prauße den symbolischen Scheck an den Vorstandsvorsitzenden der Tafel, Walter Kienast.

Lions Club fördert ehrenamtliche Arbeit

„Wir haben in der vergangenen Woche im Lions Club darüber abgestimmt und die Entscheidung fiel schnell und einstimmig“, sagte Prauße. Ihm und dem Rest des Clubs sei es ein Anliegen, die Arbeit der 27 ehrenamtlichen Helfer der Tafel, Lebensmittel an Bedürftige zu verteilen, zu unterstützen.

Dabei wird das Geld allerdings nicht für den Kauf von Lebensmitteln verwendet. Bei den Waren, die die Tafel ausgibt, handle es sich laut Kienast weiterhin um Lebensmittelspenden, die so vor dem Müllcontainer gerettet würden. „Der nachhaltige Umgang mit Lebensmitteln ist neben der Hilfe für die Bedürftigen der wichtigste Wert der Tafeln“, sagt der ehemalige Geschäftsführer der Greifen-Fleisch GmbH.

Spende soll Arbeit erleichtern

Vielmehr solle das Geld vom Lionsclub in Gerätschaften und Maßnahmen gesteckt werden, die den Helfern ihre Tätigkeiten erleichtern werden, wie zum Beispiel Renovierungsarbeiten oder die Anschaffung neuer Geräte. Um die Arbeit der Tafel in Greifswald gewährleisten zu können, sind weiterhin zwei Fahrzeuge nötig, deren Unterhaltung ebenfalls teuer sei. Zudem sei auch wahrscheinlich, dass ein Teil des Geldes in FFP2-Masken oder andere Materialien investiert wird, die der Sicherheit der Helfer dienen.

Mehr Aufwand durch Corona

Anfang des letzten Jahres schloss die Greifswalder Tafel für mehrere Wochen. Der Grund: Zum Beginn der Corona-Pandemie musste zunächst ein neues Konzept für die Ausgabe der Lebensmittel her, um die Mitarbeiter vor einer Ansteckung zu schützen. Etwa 825 bedürftige Personen, davon über 200 Kinder, versorgt die Tafel derzeit dreimal wöchentlich in Greifswald mit Lebensmitteln. Diese Zahl blieb laut Kienast zwar auch während der Pandemie konstant, jedoch würden die notwendigen Hygienemaßnahmen einen großen Mehraufwand für die Helfer bedeuten. „Vorher konnten die Mitarbeiter die Lebensmittel einfach über den Tresen reichen. Jetzt müssen sie vorab in Tüten abgepackt werden, damit diese an der Tür übergeben werden können“, illustriert der 70-Jährige. Daher könne die Tafel das Geld derzeit sehr gut gebrauchen.

Die Spende vom Lions Club gehört dabei zu den größeren, sagt Kienast. „2000 Euro sind sicher ein guter Betrag, aber er macht die weitere Unterstützung der Tafel nicht überflüssig“, ergänzt Prauße. „Daher soll unsere Spende auch ein Aufruf an alle sein. Tun Sie es den Lions gleich.“

Von Alexander Kruggel